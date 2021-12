Satsumilla ja klementiineillä on vannoutuneet faninsa, mutta kaikki eivät edes tunnista eroa – Asiantuntija antaa vinkin, jonka avulla löydät täydellisen sitruksen hedelmähyllystä

Mandariini, satsuma ja klementiini näyttävät melko samalta, mutta hedelmissä on eroja. Selvitimme, mistä tunnistaa herkullisen sitruksen kaupassa.

Useiden pikkusitrusten paras sesonkiaika on talvella.

Pienet, pyöreät ja oranssit käsinkuorittavat herkut ovat jälleen sesongissa, mutta näiden pikkusitrusten nimet menevät helposti keskenään sekaisin.

HS selvitti mitä eroa on mandariinilla, satsumalla ja klementiinillä, ja mistä tunnistaa mehukkaan sitrushedelmän kaupan hyllyllä.

Toisinaan arkikielessä kaikkia pikkusitrushedelmiä kutsutaan mandariineiksi.

Mandariini kuulu sitruspuiden sukuun ja on peräisin Kiinasta, mutta nykyään sitä viljellään eri puolilla maailmaa. Tunnetuimpia mandariinilajikkeita ovat Orri, Nadorcott ja Minneola.

Osa ihmisistä välttelee mandariineja niiden siementen takia.

Mandariineja myydään silti runsaasti, kertoo K-ryhmän päivittäistavaratoimialan hedelmien osto- ja myyntipäällikkö Nanette Karttunen.

”Suosittu on esimerkiksi Orri-lajike, joka sisältää vähän siemeniä, mutta on erittäin aromikas, makea ja ryhdikäs mandariini. Se on helpoiten kuorittavissa tekemällä viillot mandariinin pintaan.”

Mandariinilla on yli 300 alalajiketta.

suomessa suurta suosiota nauttivat mandariinista jalostetut lajikkeet klementiini ja satsuma.

Satsuma.

Satsumat ovat mandariinin ja klementiinin siemenettömiä välimuotoja. Niiden kuori on ohut ja sesonkikauden alussa keltaoranssin värisissä kuorissa on toisinaan vihreitä läikkiä.

Satsuman väristä ei kuitenkaan voi päätellä mitään hedelmän kypsyydestä. Hedelmän väri riippuu nimittäin kasvukauden sääolosuhteista. Kuori kellastuu kylmien öiden ja lämpimien päivien vaikutuksesta.

Satsuman sesonkiaika alkaa Euroopassa jo varhain syksyllä Iwasaki-lajikkeella. Ensimmäiset hedelmät kypsyvät jo syyskuussa ja sesonki jatkuu Okitsu- ja Owari-lajikkeilla loka-marraskuuhun.

Satsumien kirpeys vähenee voimakkaasti sesonkikauden edetessä ja maku vaihtuu alkukauden kirpeydestä pehmeään makeuteen.

Eurooppalaisella Klementiinillä on pitkä sesonkiaika: se alkaa jo lokakuussa Marisol-lajikkeella ja jatkuu myöhemmin Arrufatina-lajikkeella.

Kauden edetessä hedelmien maku syvenee. Parasta klementiinikautta eletäänkin nyt, sillä se kestää marraskuun alusta tammikuun alkupuolelle.

Klementiinit kuuluvat Suomessa monessa perheessä olennaisesti joulupöytään.

”Satsumat ja klementiinit tuoksuvat erilaisille: klementiinit tuoksuvat joululle, aromaattisemmalle kuin tasainen satsuma”, Karttunen sanoo.

Karttunen uskoo, että juuri joulusesonki onkin syy, miksi klementiinit ovat niin suuressa suosiossa Suomessa.

Klementiinejä.

Klementiinit ovat mandariinin ja pomeranssin risteytyksiä ja ne ovat vielä helpommin kuorittavia kuin satsumat. Klementiinit ovat myös lähes aina siemenettömiä.

Hedelmien alkuperämaa ja lajikkeet vaihtelevat, mutta eniten sitruksia tuodaan Espanjasta. Satsumaa, klementiiniä ja mandariineja myydään myös kesäaikaan. Tällöin hedelmät tulevat eteläiseltä pallonpuoliskolta, esimerkiksi Etelä-Afrikasta.

Eri pikkusitruslajikkeita on paljon ja niiden laatu on vaihtelevaa.

Miten siis tunnistaa kaupan hedelmä- ja vihanneshyllyiltä hyvänmakuiset pikkusitrukset?

Karttunen suosittelee valitsemaan kaupasta kiinteän tuntuisia pikkusitruksia. Jos hedelmä tuntuu pehmeältä, sellaiselta josta sormi menisi lävitse, se ei ole hyvä valinta.

Yleisesti ottaen painavampi sitrushedelmä on aina mehukkaampi.

”Kannattaa siis valita kiinteitä, painavampia yksilöitä. Tosin hedelmän paino on helpompi havaita appelsiineissa kuin pikkusitruksissa.”

Karttunen tietää, että pikkusitruslajikkeet jakautuvat toisinaan vahvasti kahteen leiriin: satsumafaneihin ja klementiinifaneihin. Toiset eivät taas huomaa pikkusitruksissa eroja.

”Itse tykkään eniten kevättalven mandariineista, joissa on paljon makua ja aromaattisuutta.”

