Pehmeä ja mausteinen itävaltalainen zweigelt-punaviini maistuu lihapatojen ja täyteläisten kasvisruokien seurassa.

Gebrüder Nittnaus Zweigelt Selection 2020

Itävalta, Burgenland

Tuottaja: Gebrüder Nittnaus

Rypäleet: Zweigelt

Hinta: 12,98 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Itävaltalainen rypälelajike Zweigelt täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Sen kehitti paikallinen Friedrich Zweigelt ja se menestyi hyvin itävaltalaisessa ympäristössä. Zweigelt-viineissä on hitusen pinor noir -viineistä tuttuja ominaisuuksia: hillittyä tanniinisuutta, punaisten marjojen aromia ja pientä mausteisuutta. Väriä viineissä on kuitenkin enemmän ja aromeissa lisänä tummaa hedelmää.

Millainen?

Gebrüder Nittnaus Zweigelt Selection 2020 on keskisyvän rubiininpunainen ja kohtalaisen tuoksuinen viini. Maku on kuiva ja keskihapokas. Hyvin mietojen tanniinien ansiosta viini jättää melko pehmeän, keskitäyteläisen suutuntuman. Suussa maistuvat punaiset ja tummat marjat sekä selkeä mausteisuus, johon on sekoittunut hiukan yrttisyyttä. Maku on keskipitkä ja mukavasti tasapainoinen.

Mihin?

Hyvätasoinen ja tasapainoinen, vähätanniininen viini on mainio juoma kypsille lihoille ja varsinkin lihapadoille. Myös täyteläiset kasvisruoat saavat tästä viinistä hyvän kumppanin.