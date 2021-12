Gari by Latitude 25 ★★★ Missä? Bulevardi 19. Milloin? Ma 11–15, ti–pe 11–15 ja 17–21, la 17–21. Paljonko? Lounas 12–20 e. Illalla ”mini-omakase” 59 e. Nouto? On. Esteetön? Ei.

Sushiravintola Gari by Latitude 25 on syksyn ajan ollut auki hyvässä osoitteessa Bulevardilla. Gari on valtaisan suositun Korkeavuorenkadun Latitude 25:n rinnakkaisravintola, mitä se kaikessa yhteydessä muistaa korostaa. ”Useamman asiakkaan saavuttavaksi” perustettu paikka helpottaa Latitude 25:n ruuhkaa. Kahdeksanpaikkaisen Latitude 25:n omakase-illalliselle on kuukausien varausjono.

Ravintoloitsija Lucas Hoang, on vietnamilainen, joka oli kauan japanilaisen sushimestarin opissa. Hänen luksussushiravintolansa taikasana on omakase. Japaninkielinen termi tarkoittaa ”jättäytymistä jonkun hoidettavaksi”. Omakasen elämykseen kuuluu, että asiakas seuraa kokin ja tämän avustajan millintarkkaa työskentelyä. Raaka-aineiden tuoreus ja kokin näkemys sanelevat valmiit annokset, joita ojennetaan tiskin yli kuin harvinaisia aarteita.

Omakase on maailmallakin löytänyt paikkansa, kun tavanomaisesta sushista on tullut bulkkia. Teema on suosiossa esimerkiksi Tukholmassa, jossa toimii puoli tusinaa ulkoisesti vaatimatonta mutta toteutukseltaan arjen yläpuolella olevaa omakase-ravintolaa. Niistä Sushi Sholla on Michelin-tähti.

Sushiravintola Garin osoitteessa toimi aiemmin korealainen ravintola.

Onnistuuko Gari suositun Latitude 25:n omakase-konseptin ja ilmapiirin siirtämisessä? Ei välttämättä. Kun Garista riisuu emoravintolan maineen ja muistot, jäljelle jää parhaimmillaan oikein hyvä japanilaistyylinen paikka, jossa saa tuoretta sushia, mutta taituruus ja yllätyksellisyys puuttuvat.

Henkilökunta on enimmäkseen vietnamilaista, ystävällistä ja asiantuntevaakin. Raaka-aineiden alkuperä tiedetään. Hankinnat ovat emoravintolan kanssa yhteisiä, mutta täällä tarjonta ei ole kaikkein eksoottisinta.

Lounaan makeja ja nigirejä kantaa täällä lohi, ja se on norjalaista. Niin kuin emoravintolassakin, lounaalla on myös suomalaista kalaa, siikaa. Sushiriisissä on ylimääräinen hieno punertava säväys. Sen tekee tumma, fermentoitu riisiviinietikka.

Poke Bowl, 12 e, on edullinen ja houkutteleva kasviksineen. Shisonlehtiä, kahdenlaista retikkaa, edamamepapuja, siitaketta, wakame-leväsalaattia, kevätsipulia. Mallikelpoista tarjontaa keskellä talvea. Kulhon täytteeksi saa myös broileria tai lohta.

Pokebowl lohella ja avokadolla.

Emoravintolaansa väljemmissä tiloissa toimivassa Garissa saa iltaisin karsittua omakasea 59 eurolla. Legendaarinen, runsas ja eksoottinen ateria Latitude 25:ssä maksaa 75 euroa.

Täällä omakasesta ei kuitenkaan tiedä mitään ennen kuin annokset kannetaan keittiön puolelta eteen. Tyyli ja taituruus, jännitys ja hohto jäävät puuttumaan.

Menujen alkupaloihin on valikoitu siikacevicheä ja avokadoa ja kevyesti kärvennettyä lohta miso-inkiväärikastikkeessa. Toinen menu tarjoaa sekin tohotettua lohta ja sitten hienoisen sitkeää mustekalanlonkeroa ja pähkinäkastiketta.

Pääruokana on toisessa kokonaisuudessa nigiri-susheja, jotka ovat tuoreita ja hyviä. Tulee lohta, tonnikalanvatsaa, jättikatkarapu, makrillia, kampasimpukkaa ja ankeriasta. Misokeittoa kehutaan omasta dashista keitetyksi, mutta kovin syvälliseksi sen makua ei ole saatu.

Tiedostavaa kansalaista koettelee ankeriaskulho. Uhanalaista ankeriasta on kuulemma tuotu Hollannin markkinoilta, ei Japanista, jossa sitä syödään siekailematta. Kulhossa on myös omelettia ja pikkelöityjä kasviksia. Ylenpalttista makeutta annokseen tuo japanilaisittain sake.

Jälkiruoka on erinomaista hedelmäistä sorbettia ja marjoja. Sen kanssa sopii nakutetusti yuzu-hedelmällä maustettu sake.

Gari on arki-iltana likipitäen täynnä. Ovi käy muutenkin tiuhaan. Paikka on kuljetuspalvelujen suosiossa, eikä syyttä. Vertailussa emoravintolaansa Latitude 25:een Gari kuitenkin kalpenee.