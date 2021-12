Mikä maistui vuonna 2021? HS:n ravintolakriitikot kertovat, mitkä ravintolat tekivät tänä vuonna erityisen vaikutuksen.

Toinen koronavuosi rajoituksineen aiheutti ravintolakentällä epävakaisuutta, mutta kevään sulkutilan jälkeen kesä oli ennätysvilkas ja syksyllä ravintoloita avautui hurjalla tahdilla. Tyhjiä ravintolatiloja ei syntynyt, vaan lopettaneiden tilalle löytyi aina uusia yrittäjiä.

Vuosi vei pääkaupunkiseudun ravintolatarjontaa monipuolisempaan ja kansainvälisempään suuntaan, ja hyvän ruuan tarjonta lisääntyi myös keskustojen ulkopuolelle. Tuli liuta japanilaista ruokaa tarjoavia izakaya-ravintoloita, ulkomailta palanneiden kokkien perustamia persoonallisia ravintoloita ja saatiin jopa pari jemeniläistä ravintolaa.

Listasimme paikat, jotka tekivät tänä vuonna vaikutuksen HS:n ravintolakriitikoihin.

Pop up -tapahtumina aloittanut Sake Bar & Izakaya siirtyi kivijalkaravintolaksi.

Eliitti-izakaya

Sake Bar & Izakaya, Vironkatu 11.

”Sake Bar edustaa yhä laajenevaa ja ilahduttavaa trendiä, jossa ravintola tarjoaa edustamansa ruokakulttuurin tarjonnasta muutakin kuin sitä itsestäänselvintä. Sake Bar on japanilainen ravintola, jossa pääosassa ei ole sushi. Ravintola on ottanut nimensä izakaya-nimellä kutsutuista halvoista ravintolabaareista. Sake Baria voisi kutsua eliitti-izakayaksi. Hinnat eivät ole halvat eikä varsinaisia ruokalistoja ole. Kaikki ateriat eivät ole huippua tässäkään ravintolassa, mutta syksyn miellyttävimpiä makukokemuksia se tarjosi. Esimerkiksi misokeitto oli elämäni parhaita. Siinä oli nerokkaalla tavalla yhdistetty eurooppalaista ja japanilaista keittiötä. Makeat, paahdetut tomaatit toivat liemeen kontrastia, gorgonzola-homejuusto antoi syvyyttä. Todellinen elämys.” Teemu Luukka

Vasikanleikettä fiinisti

Ego, Korkeavuorenkatu 27.

”Ego peri samassa osoitteessa kauan toimineelta Juuri-ravintolalta konstailemattoman ilmeen ja ilmapiirin. Mikään kortteliravintola saati olohuoneen jatke ei fiininpuoleisia annoksia tarjoava Ego kuitenkaan ole. Ruokalistan kulmakivinä ovat viime kesästä lähtien olleet epätavalliset herkut piikkikampela ja kateenkorva. Bravuuriannos on leivitetty vasikanschnitzel, jonka jujuna on päälle levitettävä vihreä karhunlaukkavoi. Kuuma annos – kunhan se on sihisevän kuuma. Aina ei ole ollut. Kannattaa pitää silmällä myös Egon mustaa taulua. Sen tiuhaan vaihtuva tarjonta on herkullista ja usein kokeilevaa. Ote kuvastuu myös alku- ja jälkiruuissa. Mieleen on jäänyt kuhasta tai siiasta tehty crudo, kevyesti vain sormisuolalla ja oliiviöljyllä viimeistelty läpikuultava kotimainen kala. Jälkiruuissa suklaafondant pitää minkä lupaa. Juoksevaa on.” Anna Paljakka

Kööpenhaminassa kokemusta hakeneet kokit perustivat Bona Fide -ravintolan.

Vuoden tulokas

Bona Fide, Vironkatu 8.

”Bona Fide -ravintolasta saatiin jo ennakkoon lupaavia maistiaisia pop up -ravintolan muodossa. Kun ovet avautuivat Vironkadulla alkusyksystä, lupaukset todellakin lunastettiin. Johan Borgarin, Ilpo Vainosen ja Eeli Kaasisen paikasta tuli minun kirjoissani vuoden tulokas. Bona Fidessä tarjotaan kekseliästä, kiinnostavaa ja ennen kaikkea maistuvaa ruokaa. Omatunnon kolkuttelukin pysyy aisoissa, sillä Bona Fiden keittiössä pääpaino on ajan henkeen sopivalla tavalla kasviksissa, mutta listalta löytyy myös villikalaa ja riistaa. Erityisesti mieleen ovat jääneet vallattomat sieni-iloittelut ja yksinkertainen, suorastaan minimalistinen jälkiruoka: mantelikakku. En muista, että manteli olisi koskaan maistunut niin hyvältä.” Jouni K. Kemppainen

Hotelliaamiainen tuntuu parhaimmillaan pieneltä matkalta.

Luksusta aamuun

Hotel St.George, Yrjönkatu 13 C.

”Miniloma kotikulmilla on ollut korona-ajan ilmiöitä, mutta siitä on ollut vähemmän puhetta, että joihinkin hotelleihin pääsee aamiaiselle ilman yöpymistäkin. Syksyinen tiistai muuttui ylelliseksi St.Georgessa. Juomat ja leivät tuotiin pöytään, muu tarjottava löytyi noutopöydistä. Kauranjyvistä haudutettu uunipuuro maistui omatekoisten hillojen kanssa samettiselta, ja omelettibaarista sai räätälöidyn munakkaan. Lämpölampun alla oleva kokkeli oli tehty oikeista munista eikä jauheesta, kuten hotelleissa usein. Oli väljää ja kiireetöntä. ”Saako olla vielä jotain muuta?” toistettiin niin usein, että tuntui kuin olisi thaimaalaisessa luksushotellissa, jossa henkilökunta puhuu suomea. Lopuksi tarjoilija kipaisi leipomon puolelta täytettä pullakoriin. Uunituore boston maistui järjettömän hyvältä.” Katja Nordlund

Ateljé Finne on vakiinnuttanut paikkansa suosikkiravintoloiden joukossa.

Tartar.

Uudistunut luottopaikka

Ateljé Finne, Arkadiankatu 14.

”Kokit Antto Melasniemi ja Heikki Purhonen avasivat Ateljé Finnen vuonna 2007. Korona-aikana ravintola oli putkiremontin takia kiinni lähes vuoden. Kesän jälkeen se taas avautui hiukan uudistuneena mutta yhtä hyvänä kuin ennenkin. Finne on hieno muistutus siitä, kuinka tärkeää on viihtyisä miljöö ja se, että osaavasta henkilökunnasta on pidetty sen verran huolta, että he jaksavat illasta toiseen sitoutua laatuun ja palveluun. Syyskuussa koronaluvut taas lähtivät nousuun, mutta käynti Finnessä sai murheet unohtumaan. Hienonnetusta raa’asta naudasta tehty tartar oli yksi parhaista, joita olen maistanut. Mehevän lihan alla oli makean pyree, jonka keskeisin raaka-aine oli juuripersilja. Päällä oli herneenpalkoja ja fermentoitua valkosipulinvartta, jotka korvasivat tartarissa yleensä käytetyn punajuuren ja suolakurkun tyylikkäästi.” Teemu Luukka

Haukilahden Helmi avautui kesällä.

Pavlova.

Merellisesti Espoossa

Haukilahden Helmi, Mellstenintie 12, Espoo.

”Haukilahden Helmi on ottanut vuodenajat haltuunsa. Entisen purjehduspaviljongin lista oli jo syysmyrskyjen aikaan lyhyempi kuin avajaisten väenpaljouden aikaan hellekesänä. Sydäntalvella kynnys on kävijöille entistä matalampi, kun laineet eivät liplata. Sikke Sumarin ja NoHo-konsernin ravintolan ilme on merellinen ja kaakeleissaankin hyvin kalaisa. Siikavirityksiä ja haukea näyttää olevan aina tarjolla. Villiporo on tullut talvella listalle: sisäpaistia ja kuivattua sydäntä, kuusen neulasten makua. Vuodenaikoja kunnioitetaan myös kasvisannoksissa. Harkittu ja laadukas oheissalaatti kesällä ja myös talvella on meillä harvinaista herkkua. Jälkiruokalista on pitkä ja sisältää myös affogaton, vaniljajäätelöpallon espressokahvissa. Kiitosta sunnuntain aukioloista.” Anna Paljakka

Savoyn sali.

Toiveiden täyttymys

Savoy, Eteläesplanadi 14.

”Korona-ajan koettelemukset ovat näkyneet ikävästi usean ravintolan palvelussa. Kulkutautikurimuksessa moni alan ammattilainen on päätynyt vaihtamaan alaa. Erityisesti pulaa on tullut osaavasta salihenkilökunnasta. Hyvissäkin paikoissa palvelu on kompastellut. Onneksi on Savoy. Hienossa historiallisessa miljöössä on helppo unohtaa ulkomaailman myrskyt ja antautua hemmoteltavaksi. Kaikki sujuu. Kaikki asiakkaan esittämät toiveet täytetään tai ainakin pyritään täyttämään. Savoyssa klassinen palvelu ei kuitenkaan tarkoita muodollista pönötystä, vaan tarjoilija saattaa intoutua pitkäänkin keskusteluun viinistä tai jostain gastronomisesta yksityiskohdasta. Kalliin ja elitistisen kokemuksen täydentää se, että keittiöpäällikkö Helena Puolakka on saanut keittiön rullaamaan.” Jouni K. Kemppainen

Vårin vanha puutalo remontoitiin täysin.

Kuhapääruoka Vårissa.

Fine dining -elämys

Vår, Papinkatu 17, Porvoo.

”Elokuussa Porvoon vanhaan kaupunkiin avautunut fine dining -ravintola Vår teki poikkeuksellisen vaikutuksen. Jo viimeisen päälle korjattu rakennus ja sen pohjoismainen sisustus olisivat olleet retken arvoinen nähtävyys. Vanha puutalo on toiminut aiemmin muun muassa Brunbergin tehtaanmyymälänä. Kymmenen ruokalajin aterian ruuat olivat kauniita, taidokkaita ja herkullisia. Ne oli valmistettu lähiseudun raaka-aineista käyttäen kalaa ja kasviksia, liharuokia setissä ei ollut. Mieleen jäi erityisesti kokin moderni tapa käyttää kalaa ’päästä pyrstöön’: kuhasta syötiin ensin posket yhdessä annoksessa, sitten vatsalihat toisessa annoksessa ja selkäosa pääruokana. Hemmotteluilta huipentui samettisen pehmeään tikkunekkuun. Sopiva päätös entisessä karkkikaupassa.” Katja Nordlund

Fiasco by Ultima jakautuu kahteen saliin.

Spagetti alla vongole.

Italiaa kuin ennenkin

Fiasco by Ultima, Eteläranta 16.

”Kokki-ravintoloitsija Henri Alénilla perusti joitakin vuosia sitten Etelärannan Ultima-ravintolansa, jota he kutsuivat ’neo-dining-ravintolaksi’. Nyt Ultima on italialainen ravintola, joka todistaa, ettei kaikkea tarvitse keksiä uudestaan. Klassikot eivät ole syyttä klassikoita, ja niitä Ultima tekee lämmöllä ja rakkaudella. Esimerkiksi Turun seudulla kasvatetussa kanissa oli ihanaa rasvaisuutta, ja kirkkaan ruskeasta, kevyen riistanmakuisesta kastikkeesta löytyi syvyyttä. Pähkinäiseltä ja hedelmäiseltä maistuvat taggiasca-oliivit ja murskattu härkäpapu lisäsivät ruuan urhokasta makua. Ravintolasta ei löytynyt muuta kehnoa kuin mutteripannukahvi.” Teemu Luukka

Spisin pitkä illallinen häikäisi ravintolakriitikon.

Haukiannos.

Kätketty helmi

Spis, Kasarmikatu 26.

”Spis on toiminut paikallaan kymmenen vuotta ja saanut tänä aikana sympatiaa ja lisää patinaa. Vain 16-paikkainen ravintola tuntuu kätketyltä helmeltä, jolla on ollut hetkensä ja on taas. Takavuosien ajoittaisen kikkailun jälkeen Spis, vuoden ravintola 2015, on löytänyt viisasten kiven: suomalaiset raaka-aineet, joista ei yritetäkään tehdä hyökkääviä ja ulkomaalaiselle usein vaikeita perinneruokia. Paljon ammennetaan luonnosta. Liemistä ja kastikkeista huokuu innostus. Hienovarainen hapatus viimeistelee muutaman ruuat, toisista taas löytyy odottamattomia makuja, kuten laventelia tai samettikukkaa. Unohtumattomin makupala 11 pienehkön ruuan menussa oli kylmäsavustettu inarilainen hauki. Lihana oli peuraa sorsanrangoista keitetyssä kastikkeessa. Viinit on valikoitu pieniltä tiloilta.” Anna Paljakka

Lohtunuudelit

Noodle by Biáng, Itäkatu 1.

”Vuonna 2021 huomasin, että kerta toisensa perään rillutteluillan jälkeinen olotila vie minut Itäkeskukseen Noodle by Biáng -ravintolan Oil Spill Vege Noodles -annoksen ääreen. Ravintola kertoo Woltin nettisivulla, että se alkoi ensimmäisenä Helsingissä valmistaa käsintehtyjä nuudeleita. Olipa se ensimmäinen tai ei, hiton hyviä ne ovat. Nuudeli on leveää, ja kokki vetää ja kieputtaa sen kuosiinsa asiakkaan silmien edessä. Annoksesta löytyvät kaikki lohturuuan elementit: se on tulista, öljyistä, suolaista ja umamista. Paikan chiliöljy hipoo taivaita. Liangpi Cold Noodles -annos, joka nimensä mukaan tarjoillaan kylmänä, toimii samassa tarkoituksessa myös erinomaisesti.” Jouni K. Kemppainen

Shoku Burgerista on tullut hampurilaisfanien pyhiinvaelluspaikka.

Chili-burger.

Paras burgeri

Shoku Burger, Venuksentie 4, Vantaa.

”Shoku Burgeriin ei ollut helppo löytää, mutta perillä odotti iloinen yllätys: ruoka oli mahtavaa ja edullista. Pikkuruinen ravintola sijaitsee piilossa vanhan ostarin sisäkujalla. Hampurilaiset valmistetaan avokeittiössä tilauksen jälkeen, ja paikan omistaja kiikutti ne pöytään tulikuumina hymyn saattelemina. Palvelu toimi kuin fiinimmässäkin paikassa. Mausteinen, pehmeän makkaran mehevöittämä chili-burger osoittautui maineensa veroiseksi, ja myös huippurapeaksi friteeratun kanapihvin täyttämä chicken-hampurilainen täytti toiveet mehukkaasta makupalasta. Laadultaan burgerit olivat kuin Helsingin kehutuimmissa paikoissa, mutta koossa ne olivat anteliaampia. Makea muisto jäi jälkiruoaksi tarjotusta éclairista, joka oli kuin suoraan pariisilaisesta leipomosta.” Katja Nordlund