Château de la Terrière Moulin-à-Vent Cuvée de la Lure 2018 on tasapainoinen pari kinkulle tai kalkkunalle.

Château de la Terrière Moulin-à-Vent Cuvée de la Lure 2018

Ranska, AC Moulin-à-Vent

Tuottaja: Château de la Terrière

Rypäleet: Gamay

Hinta: 19,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Alkoon tupsahti joulukuuksi kymmenkunta Beaujolais’n alueen parempaa kyläviiniä. Nämä kylät sijaitsevat alueen pohjoisosan kukkuloilla, ja niiden viinitarhat ovat rinteissä. Oivissa oloissa syntyy viinejä, joiden taso on huomattavasti tavallista beaujolaisviiniä korkeampi. Arvostetuin kylistä on Moulin-a-Vent, jonka viinit kehittyvät hyvin pinot noir tapaan muutaman vuoden. Viikon viini tulee tästä kylästä.

Millainen?

Viinin keskisyvässä värissä on jo hiukan kehittymisen merkkiä eli oranssia vivahdetta. Tuoksu on kohtalaisen voimakas sekoitus marjaisuutta ja kevyttä tammisuutta. Maku on kuiva ja gamay-rypäleelle tyypillisen hapokas. Maussa nousee esiin luumumaista ja vadelmaista hedelmäisyyttä, pähkinää ja mausteisuutta. Pieni maamainen vivahde kertoo kehityksestä. Keskitäyteläisen ja keskipitkän viinin tanniinit ovat melko runsaat ja vielä nuorekkaat. Maukas ja herkkä punaviini, jolla on myös potentiaalia muutaman vuoden kypsytykseen.

Mihin?

Usein joulupöydän lihaviini on iso ja täyteläinen punaviini, jonka lämpö istuu hyvin aterian henkeen. Kun miettii vaikka kinkkua tai kalkkunaa, kevyempi punaviini on usein tasapainoisempi vaihtoehto. Château de la Terrière Moulin-à-Vent Cuvée de la Lure 2018 sopiikin siksi erinomaisesti jouluaterian viiniksi. Sen tanniinit lähes kaikkoavat lihan kanssa ja maittavat aromit pääsevät paremmin esiin kuin ilman ruokaa.