1+1=3 Organic Rosé Cava Extra Dry on miellyttävän maukas kokonaisuus.

1+1=3 Organic Rosé Cava Extra Dry

Espanja, DO Cava

Tuottaja: U Mes U Fan Tres

Rypäleet: Pinot Noir

Hinta: 11,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Suomessa on menossa hillitön roseekuohuviinien buumi. Alkossa on myynnissä peräti 280 erilaista punertavaa kuohuviiniä. Trendikkäimmät niistä ovat prosecco ja samppanja, mutta myös cavaa saa nykyään paljon roseena. Usein cavatuottajat käyttävät paljolti perinteisiä paikallisia lajikkeita, mutta viikon viini on tehty samppanjan alueella tutusta pinot noirista.

Millainen?

Hyvin vaalean lohenvärisen viinin tuoksu on hennon marjainen ja hiukan paahteinen. Maku on kuivahko, varsinkin alussa sokeri tuntuu, mutta viini kuivahtaa pian mainion hapokkuuden ja kermaisen pehmeän moussen (kuplivuuden) yhteisvaikutuksesta. Maussa on selvästi vadelmaa ja kirsikkaa sekä hieman paahteisuutta. Pieni omenainen sävy tuo lisää raikkautta ja leipämäinen muhevuus on juuri ja juuri havaittavissa. Maku on melko lyhyt, mutta viini on kuitenkin miellyttävän maukas kokonaisuus.

Mihin?

Edullinen viini on maukas vaihtoehto uudenvuoden aaton juhlajuomaksi, ja siitä saa myös oivan kumppanin pienille tapastyyppisille naposteluruoille.