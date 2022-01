Dr. Nägler Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Beerenauslese tarjoilee lähes täydellisen makean riesling-viinin elämyksen.

Dr. Nägler Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Beerenauslese 2011

Saksa, Rheingau

Tuottaja: Weingut Dr. Nägler

Rypäleet: Riesling

Hinta: 24,89 e (1/2 pullo)

Saatavuus: Hyvä

★★★★★

Mikä?

Useimmille 50 euron viinipullo tuntuu aivan liian kalliilta. Sitä se onkin, jos sellaisen toistuvasti ostaa. Tämän viikon suositus osoittaa, että hyvin valittuna sellainen viini voikin antaa suorastaan edullisen nautinnon. Puolikkaasta pullosta tätä vähäalkoholista (9 %) viiniä saa nimittäin kuusi pientä lasillista jälkiruokien kanssa sopivaa viiniä, jolloin hinta on enää noin neljä euroa nauttijaa kohden. Nyt hinta ei tunnu enää esteeltä tällaisen huippuviinin nautinnosta.

Millainen?

Jo kymmenvuotiaassa viinissä on hieno, keskisyvä pronssinen väri. Tuoksu on todella runsas ja monipuolinen, jossa on hunajaa, omenamarmeladia, ananasta ja tilkka mineraalisuutta. Maku on hyvin makea ja viini on suussa paksun oloinen. Sitä keventää hapokkuus, joka alkaa vähitellen raikastaa suutuntumaa.

Aromit muodostuvat aluksi yhtenä ryöppynä, mutta pitkän maun aikana ne vähitellen erottuvat toisistaan: upeita hunajan ja hedelmien intensiivisiä aromeja. Viimeiseksi tuntuu tyylikäs mineraalisuus. Tämä on lähes täydellinen makean riesling-viinin elämys.

Mihin?

Näin makea viini käy kaikille makeille jälkiruoille, voimakkaat ja suklaiset pois lukien. Viini säilyy avattuna jääkaapissa vähintään viikon. Sitä voi hyvin ostaa varastoon, sillä tämän tyyppinen viini säilyy ja kehittyy helposti vuosikymmenen tai pari.