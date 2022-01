Golpe Reserva 2018 on voimakas, tyylikäs ja hienosti tasapainoinen punaviini.

Golpe Reserva 2018

Portugali, DOC Douro

Tuottaja: Familia Carvalho Martins

Rypäleet: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

Hinta: 18,65 e

Saatavuus: Kohtalaisesti myymälöissä, verkkokaupassa hyvä

★★★★

Mikä?

Kahden portugalilaisen punaviinin nousu Alkon punaviinien myyntikärkeen on lisännyt myös muiden portugalilaisten viinien kysyntää. Sen seurauksena Alkon valikoima on niiden osalta laajentunut ripeästi. Mukaan on tullut myös varsinaisia helmiä, kuten tämän viikon viini: Douron laaksosta peräisin oleva muhkean täyteläinen, talveen sopiva Golpe Reserva 2018.

Millainen?

Väriltään syvän rubiininpunaisen viinin tuoksu on melko voimakas. Nuoren viinin tuoksua hallitsevat tammen aromit, mutta taustalla vaanii runsas hedelmäisyys, jossa voi erottaa kirsikkaa, kuningatarhilloa, karpaloa sekä lievästi kukkaisuutta ja karvasmantelia. Maku on kuiva ja keskihapokas. Nuoressa viinissä on luonnollisesti myös paljon tanniineja, tässä ne ovat kuitenkin melko hillittyjä, taitavasti rakentuneita. Täyteläisessä maussa on tuoksun tapaan paljon mausteisuutta ja paahteisuutta, mutta runsas marjaisuus on myös hyvin tuntuva. Jälkimaussa korostuvat karpalon ja kuningatarhillon sävyt. Voimakas, tyylikäs ja hienosti tasapainoinen punaviini.

Mihin?

Voimakkaisiin liemiin tehdyt talviset liha- tai kasvispadat sopivat yhteen tämän viinin luonteen kanssa.