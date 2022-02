Ammattilaiset eivät hifistele kotikeittiössä.

”Kokkaaminen ei ole taakka”

Kokki-ravintoloitsija Hanne Honkanen kokkaa mielellään kotona. Siitäkin huolimatta, että hän paiskoo töitä ravintolakeittiössä noin 40 tuntia viikossa ja tekee lisäksi vähintään 20 tuntia hallintohommia ja muita ravintolatöitä.

”Tykkään tehdä ruokaa eikä se vaadi minulta kummoista eforttia, koska tiedän osaavani. Kun on tehnyt 15 vuotta työkseen ruokaa, esimerkiksi pilkkominen sujuu nopeasti”, Honkanen sanoo kotikeittiössään.

Sujuvalta kokkaaminen vaikuttaakin. Tekeillä olevien dumplingien eli aasialaisten nyyttien ainekset ovat pöydällä järjestyksessä, kattila ja pannu odottavat liedellä valmiina. Veitsi käy nopeasti, ja Honkanen putsaa syntyneet sotkut välittömästi.

”Sekoan jos keittiössä ei ole siistiä.”

Honkasen puoliso Jouko Aarnio on myös ammattikokki. Pariskunnan ruuanlaitto keskittyy vapaapäiviin, jotka ovat yleensä sunnuntai ja maanantai. Työpäivinä he väsäävät enimmäkseen yöpaloja, kuten salaatteja ja ”mässyleipiä”. Ne syödään työvuoron jälkeen puoliltaöin.

Kotiruuista nopeimpia ovat yksinkertaiset pastat, kuten juusto-pippuripasta cacio e pepe ja valkosipulipasta, mutta joskus aika ei riitä niihinkään. Honkanen kertoo olevansa huono kellon kanssa ja aiheuttavansa itselleen turhia kiiretilanteita.

”Silloin keitän vaikka kananmunan. Ateriasta käy myös parsakaali, jonka keitän äkkiä ja raastan päälle juustoa”, Honkanen kertoo.

Hän tunnustautuu myös suureksi nakkien ystäväksi, mutta kelpuuttaa vain tietyt pienten tuottajien nakit. Suorat, kuorettomat nakit eivät nakkielitistiksi itseään kutsuvalle kokille kelpaa, mutta hyvin napsahtavat nakit maistuvat kylminäkin.

Hanne Honkasen jääkaappi.

Honkasen Old Boy -ravintola on erikoistunut pohjoisaasialaiseen ruokaan, ja aasialainen ruoka maistuu myös kotona. Tosin sillä erotuksella, että kotona hän ei halua syödä samoja aineksia, joita on työvuorossaan käsitellyt.

”Jos on paistanut päivän karitsanlihaa tai grillannut maa-artisokkia, ne tulevat jo korvista.”

Kotiruualta Honkanen kaipaa vastapainoa rasvaiselle ja maultaan äärimmilleen viritetyille ravintola-annoksille. Aasialaiset ruuat ovat hänestä nopeita, helppoja ja kevyitä.

Monelle dumplingit olisivat työläitä, mutta Honkasella kuluu yhden nyytin täyttämiseen ja rypyttämiseen alle kymmenen sekuntia. Hän edistää useita työvaiheita yhtä aikaa, eikä jälkisiivoustakaan tarvita, koska keittiö on jo ruuan valmistuessa siisti.

Kokenut rypyttäjä täyttää ”dumpparit” eli dumplingit pikavauhdilla.

Nopealla vilkaisulla Hanne Honkasen keittiö näyttää samalta kuin monet suomalaiset kotikeittiöt. Teräksinen tiskipöytä, kapea työtaso ja liesi, jossa on mustat rautalevyt. Muutama yksityiskohta kuitenkin paljastaa, että keittiö kuuluu ammattikokeille.

Mikroaaltouunille varattu kolo on annettu kansainvälisten huippukokkien keittokirjoille, ja tiskipöydällä lepää paksu leikkuulauta, jonka päällä kiiltelee japanilainen kokkiveitsi.

”Lauta ja veitsi ovat aina tuossa, valmiina odottamassa”, Honkanen kertoo.

Muutoin välineitä on vähän. Kun rasva alkaa räiskyä pannusta, Honkanen korvaa puuttuvan kannen nostamalla pannun päälle toisen paistinpannun.

”Sanotaan, että merestä loppuu muta ennen kuin kokilta keinot”, Honkanen lohkaisee.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset ja lomautukset ovat kurittaneet Honkasta ja hänen puolisoaan. Ensimmäisenä koronakeväänä Honkanen hankki tuloja kaupassa verkko-ostosten kerääjänä. Aarnio on ollut lomautettuna, ja säästöt on otettu käyttöön.

”Kokkaamista pitää nyt suunnitella tarkemmin, kun on rahan kanssa tiukempaa. Ollaan tehty laatikoita ja patoja, joista riittää syötävää useammaksi päiväksi”, Honkanen kertoo.

Kotikokkeja Honkanen rohkaisisi maustamisessa. Suolan ja pippurin lisäämisessä ei pitäisi kuulemma aristella ja miltei ruoka kuin ruoka saa uuden terän arkisella aineksella.

”Korkillinen viinietikkaa tekee ruualle ihmeitä.”

Kuka? Hanne Honkanen, Old Boyn ravintoloitsija. Keittiö? Kerrostalokodissa Kalliossa. Asuu puolisonsa Jouko Aarnion ja Länsigötanmaanpystykorva Baon ja Salaisuus-kissan kanssa. Mitä aina kaapeissa? Nuudeleita, sitruunaa, kauramaitoa, jogurttia, karkkia ja sipsejä. Toivoisi keittiöön? Blenderiä ja pastakonetta. Luottomausteet? Kalakastike, mustapippuri ja etikka.

Possutäytteisissä nyyteissä maistuu Aasia.

Pieni jääkaappi riittää kokki Dwight Dumalen tarpeisiin. Suolakurkut maistuvat välipalana.

”Suomessa arkiruoka saa olla arkista”

Dwight Dumale paistaa jokapäiväistä omelettiaan. Pannulle ilmestyy rivakassa tahdissa kourallinen kikherneitä, miniluumutomaatteja, sipulia, pekonisiivuja, paprikajauhetta ja pari kananmunaa. Kohta pitää lähteä kello 13 alkavaan työvuoroon.

”Munat ovat syömiseni keskiössä ja niiden rinnalle improvisoin muuta. Olen oppinut kuuntelemaan, mitä kehoni kaipaa ja syön pitkälti sen mukaan”, Dumale kertoo ja pian kymmenen minuutin omeletti on valmis.

Paisanon keittiömestarina työskentelevä Dumale sanoo jättävänsä hifistelyn ravintolan keittiöön ja suosivansa kotona nopeaa ruuanlaittoa. Pikkujutut tekevät ison eron, hän sanoo. Kun omelettiin lorauttaa seesamiöljyä tai chili- tai kalakastiketta, maku on heti erilainen.

Dumale pitää keittiönsä varustelun minimalistisena ja pieni jääkaappi riittää perustarpeille. Isoimman hyllytilan vievät mausteet.

”Mustapippuria laitan lähes kaikkeen. Paprikajauhe on myös suosikkini ja käytän paljon kurkumaa ja kuminaa.”

Minimalismista huolimatta on helppo arvata, että tässä vantaalaisyksiössä asuu uutta kokeileva kokki. Asunnon perällä on kaksi kirjahyllyä, joista ensimmäinen on omistettu ruokakirjoille: fermentointia, etikoita, sieniä, curryja, vegeä, thairuokaa, intialaista ja jälkiruokia. Toisessa hyllyssä on tekeytymässä iso pullollinen kombutsaa ja vierestä löytyy purkkikaupalla papuja, linssejä, kvinoaa, bulguria sekä riisi- ja tapiokajauhoja.

”Korona on vähentänyt töitäni, mutta olen käyttänyt vapautuneen ajan uuden opiskeluun”, Dumale kertoo ja nyppää mikron ovesta näytille post it -lapun, jossa on kakkuresepti. Makeita leivonnaisia hän treenaa ravintolan cateringia varten.

”Muuten en juurikaa leivo, koska se vie aikaa ja tiskiä tulee hirvittävästi”, Dumale sanoo.

Dwight Dumalen jääkaappi.

Dumale muutti Filippiineiltä Suomeen neljä vuotta sitten. Alkuun hän ihastui kauppojen loputtomiin makeishyllyihin ja ylipäätään sokeriin, joka on täällä verrattain edullista. Hän teki pitkiä työpäiviä ja syöminen repsahti retuperälle. Mutta kun vapaa-aika lisääntyi, Dumale alkoi keskittyä hyvinvointiinsa. Syömiseen tuli rytmiä pätkäpaaston avulla ja oma ruokaympyrä alkoi rakentua uudelleen.

”Opin myös, että ruokakauppojen ulkokehällä myydään niin sanotusti oikeaa ruokaa ja kaikki teollinen on sijoitettu keskelle. Kaupassa pysyttelen aina ulkokehällä ja haen keskeltä lähinnä pekonia ja chorizoa”, Dumale kertoo.

Hän on myös huomannut, että talvisin keho kaipaa enemmän lämmintä ruokaa ja rasvaa. Täyttävä, lämmittävä ja helppo arkikeitto syntyy esimerkiksi kukkakaalista ja pekonista, ja jos Dumale haluaa siitä vielä tuhdimman, hän lisää perunaa.

”Filippiineillä ei ole vuodenaikoja, joten olen oppinut sesonkiajattelun vasta Suomessa. Kun menee kauppaan, huomaa hinnasta, että kurkku ei ole nyt sesongissa, mutta sitrushedelmät ovat”, Dumale vinkkaa.

Hän on kokenut, että suomalaisessa kulttuurissa ruoka ei ole samalla tapaa elämän keskus kuin kotimaassaan.

”Filippiineillä ruuan eteen nähdään hirveästi vaivaa ja sen halutaan olevan aina supermaukasta. Suomessa arkiruoka saakin olla arkista, uudet perunat ja voi tai munat ja kasvikset käyvät ateriasta. Se on ollut rentouttavaa.”

Kun Dumale ei jaksa tehdä ruokaa tai kaipaa vain pientä purtavaa, hän sipaisee Koskenlaskijaa ruis- tai näkkileivälle tai smetanaa tai majoneesia suolakekseille.

”Ja suolakurkut ovat yksi ihastuksistani. Syön niitä sellaisenaan välipalaksi!”

Dumalen lounas valmistuu usein kananmunista.

Kuka? Dwight Dumale, Paisanon keittiömestari. Keittiö? Keittiönurkkaus yksiössä Vantaan Martinlaaksossa. Aina kaapissa? Kananmunia ja itse tehtyä majoneesia. Ei koskaan kaapissa? Valmisruokia. Luottoraaka-aine? Sipulit, myös kevätsipuli ja purjosipuli.

Sriracha-chilikastike on Markus Murtovaaran jääkaapin vakioaines.

”Lapsi toivoo tavallista perusruokaa”

Pasta kiehumaan, kanat paistinpannulle tirisemään ja loraus valkoviiniä joukkoon. Markus Murtovaaran kotikeittiössä kokataan arkisin nopealla kaavalla. Kun tytär tulee koulusta ja puoliso töistä, nälkä taltutetaan turhia kikkailematta.

”Meillä ei keitellä erikoisliemiä, vaan syödään simppeliä lapsiperheen ruokaa, lihapullia ja jauhelihakastikkeita.”

Kaapissa on aina kuivapastaa ja parmesaania, sillä niillä pääsee jo pitkälle pastan suhteen. Lopun Murtovaara soveltaa sen mukaan, sattuuko kaapista löytymään lihaa, kanaa vai kasviksia. Kana ja riisi ovat toinen nopea ja helppo kombo, myös tacoja syödään usein.

Tuoreita kasviksia pyritään pitämään kaapissa aina.

Omasta mielestään Murtovaara kokkaa perusruokaa, mutta tytär toivoisi toisinaan vieläkin tavallisempaa.

”Viimeksi, kun tein aasialaisvivahteisen kanakastikkeen, tytär totesi, että voisitko iskä tehdä ihan vaan perusruokaa. Olen kuullut tästä ennenkin ja jäänyt miettimään, ovatko ruokani liian maukkaita”, Murtovaara naurahtaa.

Murtovaara ei tee maustamisessa hokkuspokkuksia. Curry, paprikajauhe ja juustokumina ovat luottomausteet, joilla hän lupaa kenen tahansa saavan makua arkiruokaan.

Markus Murtovaaran jääkaappi.

Murtovaara avaa jääkaappinsa oven ja pohtii, että arkihärdellissä kokin valtti lienee siinä, ettei jääkaapissa tarvitse olla kummoisia raaka-aineita, vaan lähes kaikesta keksii jotain kokattavaa ja valmistakin tulee nopeasti. Srirachaa kaapissa on aina, koska pieni chilikärki toimii Murtovaaran mielestä lähes kaikessa. Viimeksi hän höysti sillä aamupuuroaan.

”Sitä en tosin tiedä, miksi meillä on täällä viisi avattua sinappituubia”, Murtovaara miettii jääkaappinsa ovella.

Ragu-ravintolan keittiömestarina työskentelevän Murtovaaran työajat painottuvat iltaan, joten puolisolla on iso rooli arkiruuanlaitossa. Kumpikin haluaa, että ruoka tehdään itse eikä eineksiä kelpuuteta. Fiilis ohjailee niin ruuanlaittoa kuin kaupassa käyntiä, valmiita ostoslistoja laaditaan harvemmin. Se, mikä puuttuu, täydennetään lähikaupasta.

”Jos aamulla ei ole kananmunia, ne voi kipaista alakerran kaupasta, jonne on ulko-oveltamme parikymmentä metriä. Lähikaupan myötä järjestelmällisten ostosten tekeminen on vähän repsahtanut.”

Murtovaara perheineen muutti kerrostaloasuntoonsa viime kesänä. Keittiö oli juuri remontoitu ja sellaisenaan heille passeli.

”Minulla ei ole kotikeittiölle korkeita kriteereitä, kunhan on laskutilaa ja hyvät veitset, leikkuulaudat ja pannut.”

Tosin Murtovaara hankki hiljattain voileipägrillin, josta on tullut yllättäen menestys. ”Ysärileivistä” eli 1980–90-luvuilta tutuista lämpimistä leivistä on tullut koko perheelle maistuva arjen hätävara.

”Laitan leipiin ketsuppia, juustoa, kinkkua ja ripauksen oreganoa. Joskus teen myös ‘lämpimät leivät cuban style’ eli niihin tulee juustoa, French’s sinappia, pikkelikurkkua ja savukinkkua.”

Viikonloppuisin ruuanlaiton rima nousee, ja Murtovaara perheineen viettää usein pastasunnuntaita, jolloin skipataan perusjauhelihat ja -kanat.

”Yleensä olen viikon aikana saanut töissä inspiraation ja kokeilen esimerkiksi äyriäisiä tai uunipastaa, ja haen ruokaan vähän enemmän juonta.”

Kuka? Markus Murtovaara, ravintola Ragun keittiömestari. Keittiö? Kerrostalossa Munkkiniemessä. Asuu puolisonsa Minnan, 10-vuotiaan tyttärensä Melissan sekä kääpiöpinseri Pirren kanssa. Aina kaapissa? Parmesaania, srirachaa ja kuivapastaa. Ei koskaan kaapissa? Eineslihapullia – ihan jo hajun vuoksi. Luottomausteet? Juustokumina, curry ja paprikajauhe.

Lue lisää: ”Kouraisevan kallista” – Silti 120 euroa maksavalle brunssille on ollut Helsingissä jonoa

Lue lisää: ”Maut ovat Helsingin parhaimmistoa” – pitkään suljettuna ollut klassikko­ravintola hurmasi kriitikon