Testissä alkoholittomat valkoviinit – Kärki erottui selvästi, mutta joukossa on myös todella kehnoja juomia

Raati maistoi 16 alkoholitonta valkoviiniä.

Alkoholittomien ja vähäalkoholisten juomien suosio on kasvanut viime vuosina roimasti.

Samalla on kasvanut myös valikoima: tähän alkoholittomien valkoviinien testiin otettiin mukaan Alkossa olevien juomien lisäksi yleisesti isoissa marketeissa olevia tuotteita, ja maistettujen viinien määrä oli peräti 16.

Alkoholittomien viinien yhteydessä joskus ihmetellään sitä, miksi ylipäätään ensin pitää tehdä viini ja sitten poistaa siitä alkoholi, miksei voisi suoraan tehdä mehua? Syynä on tuotteen maku: viinin käymisen yhteydessä mehun sokerista syntyy paitsi alkoholia myös uusia, viinimäisiä aromeja.

Erilaisten modernien tekniikoiden avulla alkoholi voidaan erottaa viinistä tehokkaasti mutta niin, että viinin aromit säilyvät.

Alkoholilla on kuitenkin viinin maun rakenteen kannalta iso merkitys, se luo makuun täyteläisyyttä. Jottei alkoholiton viini maistuisi kovin ohuelta, siihen lisätään rypälemehutiivistettä tai sokeria antamaan täyteläisyyttä. Tästä syystä alkoholittomissa viineissä on tyypillisesti 30–40 grammaa sokeria litraa kohden eli ne ovat melko makeita.

Suutuntuman tasapainon takia valmistajat säätävät myös hapokkuutta, jolla saadaan hillittyä makeuden tunnetta ja lisätään raikkautta.

Rypälemehun lisääminen tuo viiniin runsaasti puhtaan hedelmäisiä, mehumaisia aromeja. Tässä piilee ongelma, sillä viinistä voi tällöin tulla liian mehumainen.

Tämä tuli esiin testissä, sillä joidenkin juomien olemus oli runsaan mehumainen viinimäisen maun sijasta.

Termi alkoholiton ei aina tarkoita sitä, että tuote olisi alkoholiprosentiltaan tasan nolla. Kaupoissa ja Alkossa myös 0,5 prosenttia alkoholia sisältävät tuotteet luokitellaan alkoholittomiksi.

Syynä on ainakin se, että alkoholia on vaikea poistaa täydellisesti. Prosessi on teknisesti monimutkainen, ja usein tuotteeseen jää tai jätetään tarkoituksellisesti pieniä määriä alkoholia. HS-testissä maistettujen juomien alkoholipitoisuudet löytyvät oheisesta taulukosta.

Viinejä maistanut raati yllättyi positiivisesti alkoholittomien viinien laadusta, se on raadin havaintojen mukaan selvästi parantunut muutamassa vuodessa. Joukossa on edelleen monia tuotteita, joille ei voi antaa yhtä tähteä enempää, mutta joistain juomista löytyi jo mukavasti rypäleille tyypillisiä makuja ja kohtalaista rakennettakin.

Testin voittajaksi valikoitui Leitz Eins-Zwei-Zero Riesling Alcohol Free, jossa tuli tasapainoisesti ja tyylikkäästi esiin tyypillisiä rieslingin aromeja ja rakennetta. Juomaa on saatavissa melko hyvin Alkon myymälöissä, mutta verkkokaupasta sitä saa vasta helmikuun puolella.

Myös toiseksi sijoittunut Kolonne/Null Riesling Alc Frei 2019 todettiin tyylipuhtaan runsasmakuiseksi ja hyvärakenteiseksi. Tätä viiniä on Alkon myymälöissä vain vähän, mutta sen voi tilata Alkon verkkokaupasta viikon parin viiveellä.

Kolmanneksi sijoittunut Blue Nun White Alcohol Free havaittiin maultaan lyhyehköksi, mutta sangen herkullisten aromiensa ja tasapainoisen rakenteensa ansiosta se kuului maistettujen juomien kärkikastiin. Tätäkin on huonosti Alkon myymälöissä, mutta verkkokaupasta sen saa viikon tilausajalla. Juomaa löytyy myös esimerkiksi monista K-Citymarketeista.

Raadissa olivat Viinitien Portfolio Manager, Master of Wine Heidi Mäkinen, HS:n viiniasiantuntija, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun lehtori Jouko Mykkänen ja Helsingin Sanomien toimittaja Katja Bäcksbacka. Käytännön järjestelyistä vastasi ravintola Mat Distriktin ravintolapäällikkö-sommelier Elina Turunen. Viinit maistettiin sokkona eli maistajat eivät tienneet, mitä viiniä he kulloinkin arvioivat. Heidi Mäkisen arviot sivuutettiin Viinitien edustamien tuotteiden kohdalla.

Testin pisteytys:

***** Huippu, ei jätä toivomisen varaa, **** Erinomainen, luonteikas, *** Hyvä, laadukas ja tasapainoinen, ** Tyydyttävä, helppo, * Välttävä, laadullisesti vaatimaton