Lasagne vaatii malttia. Odottaminen ja uunista leijailevat tuoksut ovat tärkeä osa elämystä.

Lasagnen saa alle tunnissa pöytään. Mutta tämä, elämäsi paras lasagne, ei ole pikaruokaa. Se hautuu ja tekeytyy omassa rauhassaan, ja odottaminen ja uunista leijailevat tuoksut ovat tärkeä osa elämystä.

Tämän reseptin vaikein kohta on viimeiset 15 minuuttia, kun on maltettava odottaa, että lasagne uunikypsennyksen jälkeen vetäytyy pöydällä. Tämä on tärkeä vaihe: kun lasagne saa rauhassa vetäytyä, sen kerrokset pysyvät paremmin kasassa.

Kaikkien ruokien kohdalla ei kannata oikoa mutkia suoriksi. Lasagne on yksi niistä. Täydellinen lasagne on päältä rapea ja sisältä valuvan kostea. Siinä on vähintään viisi kerrosta pastaa, pitkään haudutettua jauhelihakastiketta eli ragù alla bolognesea, parmesaania ja täyteläinen béchamel, jossa on reilusti vastajauhettua muskottipähkinää. Pinta kuorrutetaan mozzarellalla ja paistetaan kuplivaksi ja kullanruskeaksi.

Raguun eli jauhelihakastikkeen valmistus alkaa aina soffrittosta eli tasakokoisiksi kuutioiksi pilkotun porkkanan, sipulin ja varsisellerin kuullottamisesta. Lisäsimme raguun joukkoon myös juuriselleriä tuomaan syvyyttä sekä kokonaisia säilyketomaatteja, jotka hajoavat pitkässä haudutuksessa. Italiassa varmaan tällä hetkelläkin muutama ihminen kiistelee siitä, kuuluuko maito autenttisen ragù alla bolognesen joukkoon. Me lisäämme täysmaitoa desin verran tuomaan täyteläisyyttä ja tasapainottamaan tomaatin hapokkuutta.

Mitä pidempään raguu saa hautua, sitä parempaa siitä tulee. Maista kastiketta haudutuksen alussa ja 2–4 tunnin päästä – ja ymmärrät miksi.

Jos omistat pastakoneen, suosittelemme pastan valmistamista itse. Täyteläisestä tuorepastasta tulee pehmein ja mehevin lasagne. Kananmunasta ja 00-vehnäjauhoista valmistettu pasta kaulitaan niin ohueksi, että voit lukea lehden sen läpi. Toiseksi paras vaihtoehto on esikeittää kuivat lasagnelevyt. Kuivana vuokaan ladotut pastalevyt imevät itseensä kastikkeita kypsyessään ja lasagnesta tulee helposti kuiva.

Näin onnistut:

1. Soffritto

Hyvä raguu alkaa aina soffrittosta. Sipuli, porkkana ja varsiselleri kuutioidaan tasakokoisiksi ja kuullotetaan oliiviöljyssä. Tässä versiossa on myös juuriselleriä. Saat juureksista ja varsiselleristä tasakokoisia leikkaamalla ne ensin pituussuunnassa saman paksuisiksi tangoiksi ja sen jälkeen kuutioiksi.

2. Maito

Raguun joukkoon lisätty täysmaito tasapainottaa tomaattien hapokkuutta ja tekee kastikkeesta kermaisen.

3. Keitetyt lasagnelevyt

Kuivat lasagnelevyt imevät itseensä kypsyessä kastikkeita. Mehukkaan lasagnen salaisuus on siis lasagnelevyjen esikeittäminen. Helpoiten se onnistuu isossa kattilassa runsaassa vedessä. Levyt nostetaan vedestä keittiöpyyhkeelle atuloiden avulla. Ei haittaa vaikka levyihin tulisi halkeamia.

4. Béchamel

Béchamelin valmistus lähtee roux’sta, kastikepohjasta, joka sisältää aina saman verran jauhoja kuin voita. Jos liedellä on tilaa vielä yhdelle kattilalle, maito kannattaa lämmittää. Paakkuja ei tule yhtä helposti jos lisäät nesteen kuumana. Jos käytät kylmää maitoa, se kannattaa lisätä parin desin erissä voimakkaasti vatkaten. Béchamel on valmista, kun se muistuttaa koostumukseltaan vaniljakastiketta.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.