Ranskalaisen sipulikeiton teossa haastavin osuus on valtavan sipulimäärän pilkkominen kyyneleittä. Maun kannalta tärkein vaihe on sipulin karamellisointi.

Sipulikeiton syntytarinoita on useita: jopa kuningas Ludvig XV:tä on väitetty sen keksijäksi.

Sipulikeitto, joka tänä päivänä tunnetaan ranskalaisena klassikkona, kehitettiin kuitenkin 1600-luvulla Pariisin valtavalla les Halles -tukkualueella. Gratinée des Halles syntyi, kun keiton päälle raastettiin juustoa, joka gratinoitiin sulaksi. Tukkuhalleilla öisin avoinna olleet ravintolat tarjoilivat tuhtia keittoa ensin yöruoaksi alueelle eksyneille cabaret-juhlijoille, ja aamun sarastaessa aamiaiseksi alueen työläisille.

Sipulikeiton haastavin osuus on valtavan sipulimäärän pilkkominen kyyneleittä. Sipulin itkettävä ominaisuus johtuu monivaiheisesta kemiallisesta reaktiosta.

Me bellat olemme kokeilleet sipulin pilkkomisessa niin snorkkeleita kun uimalasejakin. Hauskin keksintö tuli vastaan somessa, jossa joku keksi vetää hupun päähänsä, asettaa lasisen kattilankannen naamansa eteen ja kiristää nauhojen avulla hupun kannen ympärille.

Toimivin kikka on kuitenkin terävä veitsi. Tylsä veitsi hajottaa sipulin solurakennetta vapauttaen kaasuja, jotka yhdessä kyynelnesteen kanssa muodostavat rikkihappoa.

Terävä veitsi myös nostaa kokkailuiloa ja on tylsää veistä turvallisempi.

Sipuli sisältää rikin lisäksi luontaisesti myös paljon sokeria. Tämä houkutellaan esille toisen kemiallisen reaktion eli karamellisoinnin avulla. Kun sipulia kuullotetaan matalalla lämmöllä pitkään, sen sisältämät vesi ja rikkiyhdisteet haihtuvat ja jäljelle jää makea, lähes hillomainen tahna. Tämä on sipulikeiton tärkein vaihe. Pohja, joka antaa keitolle sen syvän umamisen ja täyteläisen maun.

Pohjan päälle rakennetaan täydellinen makuyhdistelmä. Lisätään timjamia ja laakerinlehtiä tuomaan aromaattisuutta, sherryä antamaan pähkinäistä makua ja valkoviiniä hapokkuuden vuoksi. Maku syvenee, kun viinit imeytetään sipuleihin ennen liemien lisäystä.

” Kun sipulia kuullotetaan matalalla lämmöllä pitkään, sen sisältämät vesi ja rikkiyhdisteet haihtuvat ja jäljelle jää makea, lähes hillomainen tahna.

Paras liemi syntyy itse keitetyistä naudanluista, mutta sen voi tehdä myös kanaliemeen, kuten Au Pied de Cochon, ainoa les Halles -torin legendaarisista pystyssä olevista ravintoloista neuvoo. Me teimme keiton käyttäen sekä liha- että kanalientä.

Viimeisenä rakennetaan juustolle kelluva alusta leivästä. Alun perin keittoon käytettiin kuivahtanutta vanhaa leipää, mutta leivän paahtaminen ajaa saman asian eli leipä ei uppoa keiton pohjalle.

Me hieromme paahdetun leivän pintaa valkosipulinkynnen puolikkaalla. Hento valkosipulinen aromi yhdistyy hyvin pähkinäiseen gruyèrejuustoon, jota saa raastaa päälle niin paljon kuin kantti kestää.

Ranskalaisella sipulikeitolla on pitkä historia.

Näin onnistut:

1. Haudutetut sipulit

Sipulin luontainen makeus houkutellaan esille karamellisoinnin avulla. Sipulia kuullotetaan matalalla lämmöllä pitkään, kunnes sen sisältämät vesi ja rikkiyhdisteet ovat haihtuneet ja jäljelle jää makea, lähes hillomainen tahna.

2. Sherry + valkoviini

Sherry antaa keitolle pähkinästä aromia, valkoviini taas hapokkuutta. Makua tiivistetään keittämällä hetki viinejä kasaan, kunnes ne ovat lähes imeytyneet sipuleihin.

3. Paahdettu leipä + valkosipuli

Paahdetusta leivästä rakennetaan juustolle kevyt kelluva alusta. Paahdetun leivän pintaa hierotaan valkosipulinkynnen puolikkaalla, joka antaa sille hennon valkosipulin aromin.

4. Juusto + uuniin

Keitto gratinoidaan klassisesti keraamisiin pieniin tarjoilukulhoihin. Me valmistamme keiton isoon 4½ litran pinnoitettuun emalipataan, joka nostetaan suoraan uunista tarjolle. Sen pinnalle mahtuu muutama patonkiviipale per syöjä. Raasta päälle runsaasti juustoa. Gratinoi 225-asteisessa uunissa, kunnes juusto on sulanut ja gratinoitunut kullanruskeiksi.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.