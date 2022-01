Valdifalco Morellino di Scansano 2019 -viinin hyvä hapokkuus luo ryhdikästä pohjaa hedelmäiselle perusmaulle.

Valdifalco Morellino di Scansano 2019

Italia, DOCG Morellino di Scansano

Tuottaja: Loacker

Rypäleet: Sangiovese, Syrah

Hinta: 16,99 e

Saatavuus: Kohtalainen, pääkaupunkiseudulla muutamissa myymälöissä

★★★★

Mikä?

Toscanan rannikolla ilmasto on lämpimämpi kuin kauempana merestä sijaitsevalla Chiantin alueella. Tämä näkyy viinien runsaampana ja täyteläisempänä makuna. DOCG Morellino di Scansano on yksi tunnetuimpia rannikkoalueen viinialueita. Viikon viinin on siellä tuotettu luomuviini.

Millainen?

Tässä keskisyvän rubiininpunaisessa viinissä on runsaanpuoleinen tuoksu. Hallitseva aromi on kirsikka, mutta sekoituksessa on muitakin tummia ja punaisia marjoja sekä mustapippurimaista mausteisuutta. Maku on kuiva, tanniineja on melko paljon, mutta ne ovat viehättävän kypsiä, ei liian kiristäviä. Hyvä hapokkuus luo ryhdikästä pohjaa muhevan hedelmäiselle perusmaulle, joka ihastuttaa runsaudellaan ilman raskasta olemusta. Tämä on se Toscanan ihme, jota moni alueen viinien ystävä ihailee. Viinin maku muodostuu hitaanlaisesti ja jälkimaku on herkullisen maukas. Tyylikäs kokonaisuus.

Mihin?

Valdifalco Morellino di Scansano 2019 on nappivalinta huolellisesti tehdyn lasaganen kanssa. Viinin täyteläisessä ja muhevan maukkaassa maussa on juuri sopivaa ryhdikkyyttä raskaan ruoan kanssa. Ja aromitkin luontuvat hienosti yhteen lasagnen lihaisan tomaattisen perusmaun kanssa.