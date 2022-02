Suomen ensimmäisestä uiguuriravintolasta löytyy taitoa, tekniikkaa ja tunnelmaa.

Pikatesti Taste of Uyghur Missä? Tulppatie 8, Helsinki. Milloin? Ma–la 11–18 (aukioloajat kannattaa tarkistaa ravintolan Instagramista @taste.of.uyghur). Paljonko? Annokset 2,50–35 e. Nouto? Kyllä.

Uiguurit ovat Kiinan Xinjiangissa ja Keski-Aasian valtioissa asuva kansa, josta on viime vuosina luettu paljon ikäviä uutisia. Islaminuskoisia uiguureja on lähetetty Kiinassa vankileireille “uudelleenkoulutettavaksi”, heidän sananvapauttaan ja vapaata liikkuvuuttaan on rajoitettu ja tärkeitä kulttuurisia paikkoja tuhottu. Kiinan tavoite vaikuttaa Amnestyn mukaan olevan se, että uiguurit hylkäisivät uskontonsa ja kulttuurinsa.

Tuohon kulttuuriin voi tutustua nyt Helsingissä ensimmäistä kertaa ruuan kautta. Roihupellon teollisuusalueelle on avattu kaupungin ensimmäinen uiguuriravintola. Siellä yhdistyvät herkullisella tavalla Silkkitien kautta kulkeneet vaikutteet Keski-Aasiasta, Turkista ja Kiinan länsialueilta.

Tilauksen tekeminen vaatii hieman pähkäilyä, sillä ruokalistalla käytetään sekaisin kiinaa, uiguuria ja suomea. Onneksi mukana on annosten kuvat ja hinnat. Niistä päättelemme, että esimerkiksi 35 euron hintainen kana-annos on tarkoitus jakaa useamman hengen kesken. Sen sijaan testiin pääsevät nyt uiguurien kuuluisat laghmen-nuudelit (täällä nimellä “leghman”) lampaanlihalla täytetty gösh nan -piiras, muutama kebab-varras sekä muun muassa kurpitsaa sisältävät manti-taikinanyytit.

Uiguurikeittiön kuuluisat nuudelit ovat paksuja.

Laghmen tuodaan pöytään ensimmäisenä: lautasellinen paksuja, selvästi käsin tehtyjä nuudeleita ja toinen mokoma paistettua naudanlihaa ja vihanneksia chiliöljyssä. “Sekoittakaa nämä”, tarjoilija kehottaa elekielellä.

Koostumukseltaan saksalaista spätzleä muistuttavat nuudelit ovat juuri sopivalla tavalla sitkeitä, pehmeitä ja täyteläisiä. Myös lihassa ja vihanneksissa on hyvä suutuntuma. Kun chiliöljyssäkin makujen tasapaino on mainio, tulee annos hotkittua aivan liian nopeasti.

Gösh nan taas muistuttaa olemukseltaan hieman suomalaista peltilihapiirakkaa. Sen maut ovat simppelit mutta toimivat. Kurpitsanyyteissä ihastelemme tekniikkaa: miten näin ohueksi kaulitusta taikinasta on mahdollista saada aikaan näin kauniita nyyttejä? Valitettavasti täytteen maku on turhan mieto ja kurpitsapullerot kaipaisivat kastiketta.

Kebab-vartaissa ilahduttaa se, että kerrankin kebab tarkoittaa kokolihaa eikä jauhetusta vartaasta leikattuja, ankeita suikaleita. Vartaisiin on keihästetty meheväksi grillattuja lampaan paloja. Valitettavasti niissä on kuitenkin niin paljon chilisuolaa, että suuta polttelee – ja enemmän suolan kuin chilin takia.

Uiguuri-ravintola toimii Roihupellon teollisuusalueella.

Taste of Uyghur -ravintolassa tuntuu vähän siltä, kuin olisi vierailulla jonkun kotona. Tarjoilun ammattimaisuus on vähän niin ja näin, mutta tunnelma on kohdallaan. Paikkaa pyörittää selvästi perhe tai muuten toisilleen hyvin tuttu porukka, jotka vitsailevat ja nauravat keskenään.

Hinnat ovat enimmäkseen naurettavan halpoja, mikä on osasyy siihen, että tilaamme vahingossa aivan liikaa ruokaa. Ystävällinen tarjoilija pakkaa kuitenkin oma-aloitteisesti mukaan kaiken, mitä emme jaksa syödä.