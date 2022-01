Jo muutaman vuosikymmenen kuluttua esimerkiksi suklaa ja kahvi saattavat olla kalliita luksusherkkuja. HS selvitti, miten kauppakassimme sisältö muuttuu ja miksi.

Banaanin haasteena on sen geneettinen yksipuolisuus,viinin ja kahvin tuotantoon vaikuttaa ilmastokriisi.

Useampi nyt arkiselta tuntuva ruoka-aine, kuten aamulla nautiskeltu kuppi kahvia tai välipalaksi napattu banaani, saattavat tulevaisuudessa olla rajatumpaa luksusherkkua.

Ilmastokriisi ja luontokato vaikuttavat ruoan tuotantoon eikä niiden vaikutusten huomaamiseen todennäköisesti mene enää kauan.

Raakakahvin hinta on viimeisen vuoden aikana tuplaantunut, minkä seurauksena myös kahvipaketin hinta kaupan hyllyillä on noin kolmanneksen kalliimpi.

HS selvitti, miten kauppakassimme sisältö tulevaisuudessa saattaa muuttua.

Erityisen haavoittuviksi ruokatuotteiksi alan tutkijat ovat nostaneet kaakaon, kahvin ja banaanin, kertoo tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Jos kaakaota ei saada, ei saada myöskään monen himoitsevaa herkkua eli suklaata.

Kaakao on Niemen mukaan lämpötilavaihteluille hyvin herkkä kasvi, joka kestää huonosti kuumuutta.

Kaakaon tuotanto on keskittynyt Norsunluurannikolle ja Ghanaan, jossa tuotetaan lähes puolet maailman kaakaosta.

”Ilmastokriisin vaikutusten pelätään alkavan näkymään kaakaon tuotannossa nopeasti. Parin asteen ilmastonlämpenemisen myötä sopivia alueita viljelylle on vaikea enää löytää”, Niemi sanoo.

Kaakaontuotantoon liittyy paljon ihmisoikeus- ja ympäristöongelmia.

Suuri osa kaakaopelloista on raivattu sademetsään, osa luonnonsuojelualueille ja jopa kansallispuistoihin. Finnwatchin mukaan viranomaiset ovat arvioineet, että jopa 40 prosenttia Norsunluurannikolta tulevasta kaakaosta on kasvatettu laittomasti luonnonsuojelualueilla.

Vaakalaudalla saattaa olla myös päivittäinen aamukahvin siemailu. Kohoavat keskilämpötilat ja muutokset sademäärissä nimittäin pienentävät kahville suotuisia viljelyalueita.

” Jopa puolet maailman kahvinviljelyn maa-alasta voi käydä kelvottomaksi vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi lehtiruosteena tunnetun Hemileia vastatrix -sienen ja marjoja syövien kahvikuoriaisten on arvioitu yleistyvän ilmastokriisin myötä.

Jopa puolet maailman kahvinviljelyn maa-alasta voi käydä kelvottomaksi vuoteen 2050 mennessä. Näin ennustaa Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian rahoittama ryhmä.

Kahvista on siksi ennustettu entistä kalliimpaa, yhä harvempien herkkua.

”Kahvi alkaa tuottamaan satoa vasta kolmevuotiaana eli jos kasvit tuhoutuvat, kestää useampikin vuosi ennen kuin se alkaa taas tuottamaan”, kertoo Luken tutkimuspäällikkö Hanna-Maija Karikallio.

Myös teen parhaiden viljelyalueiden Keniassa on ennustettu kutistuvan yli neljänneksellä vuoteen 2050 mennessä.

Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat tuotantoon toki jo nyt, Karikallio muistuttaa. Kahvin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana, mutta Karikallion ja Niemen mukaan se johtuu vielä pääosin koronaviruspandemiasta ja sen aiheuttamista logistiikkaongelmista kahvin tuonnissa.

Karikallion mukaan yksi ratkaisu kahvin tulevaisuudelle voi olla esimerkiksi kahvisolusta laboratoriossa valmistettu kahvin makuinen ja hajuinen juoma, jollaista Teknologian tutkimuskeskus VTT on jo kehittänyt.

Maailman suosituimpiin hedelmiin kuuluvan banaanin haasteena on sen sijaan sen geneettinen yksipuolistuminen. Se tarkoittaa sitä, että syömme melkeinpä vain yhtä banaanilajiketta maailmassa.

Suomessa myytävät banaanit ovat lähes poikkeuksetta makeaa ja kirkkaankeltaista Cavendish-lajiketta, jota syödään kaikkialla länsimaissa. Nyt banaaneja uhkaa katastrofi, kun Cavendish ei pysty enää suojautumaan uusimmalta Panaman taudin muunnokselta.

Vaikka sienitautiin sairastuneet banaanit ovat ihmiselle syömäkelpoisia, aiheuttaa tauti lopulta sen, etteivät banaanikasvit enää tuota hedelmiä. Se voi tuhota kokonaisia banaaniviljelmiä kuukausissa.

Sienitaudin jäljiltä pellot ovat vuosikausia viljelykelvottomia.

Noin 40 vuotta sitten Panaman tauti tuhosi silloin hallitsevana olleen banaanilajikkeen Gros Michelin.

Tuolloin banaanikatastrofista selvittiin, kun tuottajat vaihtoivat uuteen lajikkeeseen, nykyiseen Cavendishiin, jonka tiedettiin olevan vastustuskykyinen Panaman taudille.

Nyt tauti on kuitenkin levinnyt Amerikkaan, jossa tuotetaan suurin osa maailman banaaneista. Pari vuotta sitten Kolumbia julisti asian takia kansallisen hätätilan, Ecuadorissa tautia vastaan kamppailee armeija.

Maailmassa on yli tuhat banaanilajiketta, joista lähinnä vain lajike Cavendish sopii laajamittaiseen vientiin. Sen sadot ovat runsaita ja maku miellyttävä. Hedelmä kestää pitkänkin kuljetuksen kypsymättä liian ripeästi.

Uuden banaanilajikkeen kehittäminen on vaikeaa, koska kaikki syötävät banaanilajikkeet ovat haavoittuvaisia sienitaudeille.

Niemen mukaan geenitekniikka voi kuitenkin vielä pelastaa banaanitilanteen.

”Tutkijat ovat raportoineet, että he ovat onnistuneet luomaan myös taudille immuuneja banaaneja”, Niemi kertoo.

Myös viininystävillä on syytä huoleen.

Ilmastokriisi on vaatinut viininviljelijöiltä valtavasti sopeutumista. Lyhyemmän talvikauden lisäksi viininkorjuu on kuumuuden vuoksi aikaistunut runsaasti. On myös rakeita, rajuja myrskyjä ja yllättäviä yöpakkasia jopa lämpimän kasvukauden keskellä.

Huhtikuussa 2021 Provencen seudulla Etelä-Ranskassa koettiin kylmimmät yöt 50 vuoteen, minkä seurauksena valtava määrä tulevia satoja tuhoutui.

Niemen mukaan viinirypäleet ovat arkoja, ne viihtyvät tietyssä lämpötilassa ja pienetkin muutokset voivat aiheuttaa rypäleisiin makumuutoksia.

”Jopa sellaisia pessimistisiä arvioita on esitetty, että jotkut tietyt viinilajikkeet voivat olla jo historiaa vuosisadan puoleenväliin mennessä. Ainakaan ei välttämättä enää pystytä tasaiseen laatuun.”

Karakallio ja Niemi nostavat haavoittuviksi tuotteiksi myös vaniljan, jota viljellään pienellä alueella Afrikassa sekä maapähkinän, jonka viljely on varsin haastavaa. Menestyäkseen kasvi tarvitsee Niemen mukaan varsin tasaisia lämpötiloja. Kuivuus voi näivettää sadon lähes kokonaan.

Myös suosittu jäätelömerkki Ben & Jerrys on nostanut asian esille, sillä maapähkinävoi on eräiden yrityksen jäätelömakujen tärkeä osa sen tasaisen ja pehmeän koostumuksen vuoksi.

”Hintojen nousu uhkaa muuttaa maapähkinävoin herrojen herkuksi”, yritys kirjoittaa verkkosivuillaan.

Myös ateria ilman hyönteispölytteisiä kasveja on ankean kuuloinen: kasvikunnan tuotteista lautaselle päätyisi silloin lähinnä viljaa ja perunaa.

Siitä puuttuisivat useimmat vihannekset, hedelmät, marjat, pähkinät ja kasviöljyt, kertoo asiantuntija Hanna Mattila maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolta.

Tämäkin täytyy tulevaisuudessa ottaa huomioon, sillä luontokadon myötä luonnonvaraisten pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden tiedetään varmasti vähentyneen ainakin läntisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

” Omenasadon voi menettää kokonaan ilman hyönteisten tekemää ristipölytystä.

Suomalaisista viljelykasveista esimerkiksi rypsin, rapsin, härkäpavun, kuminan, tattarin, tomaatin, hedelmien ja marjojen sadot ovat riippuvaisia hyönteispölytyksestä.

Hyönteispölytyksen radikaali väheneminen tekisi näistä kaikista siis harvinaisempia herkkuja.

Esimerkiksi omenasadon voi menettää kokonaan ilman hyönteisten tekemää ristipölytystä. Mansikka kykenee myös itsepölytykseen, mutta sen varassa marjat jäävät pieniksi ja epämuodostuneiksi.

Pölyttäjien tilanteen tarkkaan todentamiseen tarvitaan järjestelmällistä, pitkäaikaista seurantatutkimusta, jota ei ole tehty kuin muutamissa maissa.

Pölyttäjäkatoon vaikuttaa muun muassa pölyttäjien suosimien elinympäristöjen katoaminen ja laadullinen heikkeneminen. Lisäksi runsaskukkaisten niittyjen, luonnonlaidunten ja avo-ojien harvinaistuminen on köyhdyttänyt sekä ravinnon että pesäpaikkojen tarjontaa.

Suomessa tarkkaa tietoa ruoantuotannon kannalta tärkeimpien, yleisten pölyttäjälajien kantojen muutoksista on toistaiseksi vain vähän tietoa saatavilla. Kuitenkin 17 prosenttia mesipistiäislajeista on arvioitu uhanalaisiksi.

Pölyttäjien tilanteen tarkkaan todentamiseen tarvitaan järjestelmällistä, pitkäaikaista seurantatutkimusta, jota ei ole tehty kuin muutamissa maissa. Pari vuotta sitten Suomessa kuitenkin käynnistettiin vapaaehtoisten havaintoihin perustuva kansallinen kimalaisseuranta.

Mattilan mukaan myös kansallinen pölyttäjästrategia on parhaillaan valmistelussa ja sen tavoitteena on turvata pölyttäjien ja niiden tarjoaman pölytyspalvelun tulevaisuus. Strategian tarkoituksena on myös parantaa pölyttäjiä koskevaa tutkimus- ja seurantatietoa.

”Kyseistä luonnon hoitamaa työtä on vaikea siirtää ihmisten hoidettavaksi”, Mattila sanoo.

Kiinassa Sichuanin maakunnassa siihen on jo jouduttu turvautumaan, kun runsas torjunta-aineiden käyttö ja viljelemättömien elinympäristöjen puute ovat hävittäneet hyönteispölyttäjät. Ihmiset pölyttävät suurilla hedelmätarhoilla pensseleillä omenan ja päärynän kukat.

Yksi ihminen ehtii pensseleineen pölyttää päivässä 5–10 hedelmäpuun kukat.

”Samalla tahdilla ja suomalaisella palkkatasolla hehtaarin omenatarhan pölytyksen työvoimakustannus olisi noin kymmenen tuhatta euroa”, Mattila kertoo.

” ”Jo vuonna 2050 kaikki ei välttämättä enää perustu maahan ja peltoon, vaan merkittävä osa ruoka-aineista on tuotettu laboratoriossa, ne ovat hinnaltaan jo kilpakykyisiä ja kuuluvat arkipäiväämme.”

Tulevaisuuden muutokset liittyvät Luken tutkimusprofessori Niemen mukaan laajemmin siihen, mitä maailman maataloudelle tapahtuu ilmastokriisin edetessä.

”Meillä Suomessa voidaan yhtenä ratkaisuna alkaa viljelemään lajikkeita ja kasveja, joita ei ole vielä viljelty. Mutta silloin kun se tapahtuu, osassa maailmaa tilanne voi olla jo todella huono.”

Jalostuksen avulla pyritään löytämään lajikkeita, jotka pärjäävät muuttuvissakin sääolosuhteissa ja myös kasvien sopeutumista todennäköisesti toteutuu, Niemi pohtii.

”Ratkaisuja pyritään löytämään ja ilmastokriisin torjunta on esillä. Iso kysymys on kuitenkin se, tehdäänkö riittävästi ja pystytäänkö ilmastokriisiä jarruttamaan.”

Uusien lajikkeiden testaamisen lisäksi ruokalautasilta löytyy tulevaisuudessa todennäköisesti myös enemmän keinotekoisia raaka-aineita.

”Jo vuonna 2050 kaikki ei välttämättä enää perustu maahan ja peltoon, vaan merkittävä osa ruoka-aineista on tuotettu laboratoriossa, ne ovat hinnaltaan jo kilpakykyisiä ja kuuluvat arkipäiväämme.”