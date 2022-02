Taylor's Late Bottled Vintage Port 2016 sopii voimakkaana ja täyteläisen lämmittävänä mukavasti talven henkeen.

Taylor's Late Bottled Vintage Port 2016

Portugali, Late Bottled Vintage Port

Tuottaja: Quinta and Vineyard Bottlers

Hinta: 10,99 e (½ pullo)

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Tipattoman tammikuun jälkeen voi varovasti aloittaa viinin tarjoamisen aterialla esimerkiksi tämän Taylor's Late Bottled Vintage Port 2016:n kanssa. Jälkiruokien tai juustojen kanssa sitä menee vain pieni lasillinen. Viini sopii voimakkaana ja täyteläisen lämmittävänä mukavasti talven henkeen.

Millainen?

Kohtalaisen tuoksuinen viini on väriltään keskisyvä ja hiukan kehittyneen granaatinpunainen. Maku on tietysti hyvin makea, ja siinä maistuvat tummat marjat, kuten tumma kirsikka, mustikka ja boysenmarja. Marjaisuuden taituttua suussa ilmenee taatelia ja hiukan kaakaota. Hapokkuus luo hyvän rakenteen ja pienet kypsät tanniinit ryhtiä. Maku on keskipitkä ja sangen maukas. Tyyli on kevyempi kuin monessa muussa portviinissä maistuva ylikonsentroitu maku. Mielestäni Taylor’sin viinit ovat juuri siksi viehättäviä.

Mihin?

Klassikkoyhdistelmät punaiselle portviinille ovat sinihomejuusto sekä runsasmakuiset jälkiruoat, jotka pohjautuvat joko suklaaseen tai pähkinöihin.