1. Täyteläisen viimeisteltyä Kurvissa

Rani mahal -ravintolan butter chicken.

Rani Mahalin viimeistelty voikana on mainio. Tomaattisen kastikkeen makeus tulee osin hunajasta. Annoksessa piilee liki jouluisen lämmittävää pehmeää mausteisuutta sekä erikseen pyynnöstä lisätyn pähkinän rapeutta. Vegaaneille on kuulemma tarjolla listan ulkopuolelta hieman vastaavanlainen annos. Lounaalla maanantaisin ja perjantaisin voikana maksaa vajaan kympin, muutoin hinta on 15,90 euroa.

Rani Mahal, Kulmavuorenkatu 4.