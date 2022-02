Runsas hapokkuus tekee Pietro di Campo Barbera Silenzio 2020 -viinistä raikkaan oloisen.

Pietro di Campo Barbera Silenzio 2020

Italia, DOC Piemonte

Tuottaja: Pietro di Campo

Rypäle: Barbera

Hinta: 11,99 e

Saatavuus: Tilausvalikoiman tuote on saatavissa Alkon verkkokaupasta

★★★

Mikä?

Italialaisten punaviinien suosio jatkaa kasvuaan Suomessa. Vaikka koko vuoden tilastoissa Chile on edelleen kärjessä, Italia on ollut ykkönen joulukuun myynneissä kolmena viime vuonna. Aivan ilmeisesti amaronet ja ripassot maistuvat joulupöydässä. Näiden täyteläisten suosikkien lisäksi italialaisten viinien valikoima on todella suuri, lähennellen tuhannen tuotteen rajaa. Mukaan mahtuu runsaasti kiinnostavia ja kohtuuhintaisia viinejä, kuten Piemontesta tuleva Pietro di Campo Barbera Silenzio 2020.

Millainen?

Keskisyvän rubiinin punaisessa viinissä on kohtalainen tuoksu. Maku on kuiva, vaikka viinissä onkin jonkin verran jäännössokeria. Hapokkuus on nimittäin todella korkea, ja viini onkin suussa erityisen raikkaan oloinen. Tanniinit ovat onnistuneesti hyvin vähäiset, ja viinissä on mukavaa notkeutta. Aromit on rypäleelle tyypillisiä, marjaisia ja kirsikkaisia, sekä jälkimaussa parhaiten tuntuvan mausteisia. Viini on mutkattomasti keskitäyteläinen ja tasapainoisen maukas.

Mihin?

Tällainen pirteä punaviini on omiaan silloin, kun haluaa viiniltä erityisesti raikkaampaa makua aterian yhteydessä. Notkea viini on antoisa monenlaisten arkisten ruokien kanssa, erityisesti lämpimien kasvisruokien kanssa.