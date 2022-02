Koronarajoitukset ovat piiskanneet ravintola-alaa, mutta se ei ole vienyt yrittäjiltä uskoa ulkona syömisen viehätykseen.

Ravintoloitsija Riku Stenros on yksi niistä uhkarohkeina pidetyistä yrittäjistä, joka on koronasta piittaamatta avannut uuden ravintolan. Hän ja neljä muuta ravintoloitsijaa iskivät kiinni Helsingin Tehtaankadulta vapautuneeseen kiinteistöön viime vuonna. Sinne avattiin lihaan, kalaan ja viiniin keskittyvä kortteliravintola Mat Distrikt tammikuussa – päivää ennen kuin viimeisimmät rajoitukset iskivät.

”Ehdimme olla yhden tiistain auki normaalisti. Sen jälkeen rajoitukset pakottivat supistamaan aukiolon vain viikonloppuihin”, Stenros kertoo.

Vaikka korona on koulinut ravintoloita isolla kouralla, yllättävän moni yrittäjä tuntuu uskovan tulevaan. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n tietojen mukaan huhtikuun 2020 ja syyskuun 2021 välisenä aikana Suomeen perustettiin 2 251 ravintola- ja majoitusalan yritystä, joista enemmistö oli ravintoloita. Lisäksi olemassa olevat yritykset ovat perustaneet uusia ravintoloita, mutta näistä ei ole tilastoja.

”Määrä on yllättävän iso vallitseva tilanne huomioiden. Se kertoo yrittäjien uskosta tulevaisuuteen ja myös riskinottokyvystä”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Ahdinkoa ei silti sovi unohtaa. Ravintoloita on päätynyt konkurssiin ja lopettanut muulla tavoin. MaRan tuoreessa jäsenkyselyssä joka viides matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä ilmoitti olevansa konkurssiuhan alla. Lopettaneista ravintoloista ei ole tilastoja.

STENROS on osakkaana menestysravintolaksi nousseessa Albinassa, joka avattiin Vallilaan lokakuussa 2020 – keskelle koronarajoituksia silloinkin. Stenros naurahtaa, että siitä ei taidettu oppia mitään, ei ainakaan varovaisuutta.

”Koska Albinalla meni suluista huolimatta hyvin, ajattelimme seuraavana keväänä, että lisää puita uuniin ja aloimme suunnitella uutta ravintolaa. Selviytyminen vaikeina aikoina kasvatti itseluottamusta ja rohkeutta”, Stenros pohtii.

Hän myös sanoo, että kun Mat Distriktiä suunniteltiin, he uskoivat, että koronasta oltaisiin pikkuhiljaa pääsemässä eikä rajoituksia, ainakaan mittavia, enää tulisi.

”Väärässä olimme.”

Mat Distrikt ehti olla yhden päivän auki ennen kuin ravintoloiden viimeisin rajoitusaika iski päälle.

JOHAN BORGAR avasi kahden muun ravintoloitsijan kanssa Bona Fide -kortteliravintolan Kruununhakaan viime elokuussa. Tammikuisena tiistaina Borgar vastaa puhelimeen lattioita samalla luututen. Ensimmäiset kuukaudet tupa oli täynnä tiistaista lauantaihin, tammikuussa aukiolo kaventui neljään tuntiin lauantaisin ja sunnuntaisin.

Borgarin mukaan marraskuun liikevaihdosta on tullut tiputusta 60 prosenttia. Hän sanoo, ettei silti kehtaa valittaa.

”Me tulimme vaihdosta sisään tuoreilla jaloilla. Happi ja jaksaminen ovat enemmän kortilla niillä, joille tämä on jo kolmas ‘lockdown’.”

Johan Borgar yhtiökumppaneineen avasi Bona Fide -ravintolan elokuussa.

Borgar yhtiökumppaneineen testasi ravintolaideaansa pop upeilla useampaan kertaan. Kokemuksista rohkaistuneina Bona Fidelle alettiin etsiä pysyvää tilaa viime keväänä. Sen löydyttyä suunnitelmat tehtiin korona takaraivossa kolkutellen. Sulkuihin on varauduttu isommalla taloudellisella puskurilla, eivätkä osakkaat ainakaan toistaiseksi nosta itselleen palkkaa.

”Olen julistanut tämän suhteellisuudentajun ja itsehillinnän vuodeksi”, Borgar naurahtaa.

STENROSIN ravintoloissa on palveltu asiakkaita maksimitehokkuudella ne ajat kun se on ollut mahdollista. Innovatiivisiakin on yritetty olla. Mat Distriktiin lanseerattiin heti alkumetreillä kokki kotiin -palvelu. Yhtiökumppani Teemu Aura lähti lähiseudun koteihin valmistamaan illallisia. Ideana oli tehdä uutta ravintolaa asiakkaille tunnetuksi.

”Samalla halusimme varmistaa kassavirtaa täyssulun varalle. Jos sellainen olisi tullut, emme olisi saaneet sulkemiskorvauksia, koska meillä ei ollut yhtään aukiolokuukautta verrokiksi”, Aura sanoo.

Edellisen ravintolasulun aikana viime maalis-huhtikuussa Albinan liikeideaa muutettiin ja siellä alettiin valmistaa take away -tacoja.

”Se oli ihan hauskaa, mutta rehellisesti sanottuna kannattamatonta. Liiketilojen vuokrat ovat kovia, eikä niitä kateta pienellä take away -puuhastelulla. Halusimme kuitenkin tarjota henkilökunnalle työtunteja ja palkkaa.”

Mat Distriktin menu on kirjoitettu taululle.

Työvoimapula huolestuttaa kaikkia ravintoloitsijoita. Borgarin mukaan se on ollut kasvava ongelma jo vuosia, ja nyt korona on vauhdittanut alanvaihtoa. Uutta väkeä on ollut vaikea palkata, kun varmuutta työtunneista ja ansioista ei ole.

Bona Fideen palkattiin yksi vakituinen ja kaksi osa-aikaista työntekijää, Mat Distrikt pyörii omistajien ja vanhojen työntekijöiden voimin.

”Meiltäkin on lähtenyt työntekijöitä muille aloille. Se on sääli, koska kukaan ei ole lähtenyt innoissaan, vaan enemmänkin pakon sanelemana”, Stenros sanoo.

TAMMIKUUSSA Stenros ja Aura kävivät pankin kanssa uudet lainaneuvottelut. Nyt rajoitusten purkamisen myötä Mat Distriktissä päästään ensimmäistä kertaa tositoimiin.

”Tämä pelastaa liiketoimintamme. Kaikille aukiolotunneille on tunkua. Ihmiset kaipaavat energiaa ja elämää, ja meillä on antaa sitä ämpärikaupalla”, Stenros sanoo ja lisää, ettei ymmärrystä rajoitusten osittaiselle purkamiselle silti löytynyt.

MaRan Timo Lapin mukaan aika ennen koronaa oli ravintoloille nousujohteinen. Vuoden 2020 tammi-helmikuu oli kaikkien aikojen paras. Hänen mukaansa ei ole mitään syytä uskoa, että ravintoloiden vetovoima olisi kahdessa vuodessa kadonnut.

”Uskon ravintoloiden renessanssiin, kunhan rajoituksista päästään lopullisesti.”

Vaikka kapuloita on lentänyt rattaisiin, Stenros ei halua miettiä kauhukuvia. Fiilis on toiveikas, ja henkilökunta on hitsautunut yhteen, kun vaikeita aikoja on voitettu yhdessä. Asiakkaatkin ovat lähettäneet heille koronan aikana viiniä ja kukkia.

”Meitä on kuulemma ollut ikävä”, hän myhäilee.