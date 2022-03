Syksyllä avattu Davai Davai esittelee entisten neuvostovaltioiden ruokaperinteitä, joita neuvostokoneisto ei saanut tuhottua.

Davai Davai ★★ Missä? Pohjoisesplanadi 17. Milloin? Ti–to 16–23, pe 16–24, la 15–24. Paljonko? Alkuruuat 5–33 e, pääruuat 22–60 e ja jälkiruuat 7–13 e. Nouto/ kuljetus? Ei. Esteetön? Ei.

Davai Davai -ravintola tarjoaa kommunistisen puolueen johtaman Neuvostoliiton kovin käsin hallitsemien valtioiden ruokia.

Ravintolan idea saattoi kuulostaa hauskalta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta sodan syttyminen entisessä neuvostovaltiossa riisui aihepiiristä kaiken vitsikkyyden.

Neuvostoliittoa ei todellakaan tunnettu hyvästä ruuasta. Valtio valvoi tarkkaan kansalaisia ja raaka-aineiden saantia. Kaikkialla piti tarjota samaa valtion hyväksymää neuvostoruokaa. Muistan muun muassa niin sanotut yleisneukkupihvit, joita ei tahtonut normaaleilla ruokailuvälineillä saada leikattua.

Neuvostokoneisto ei kuitenkaan saanut tuhottua monien neuvostovaltioiden hienoja ruokaperinteitä, ja juuri näitä Davai Davai laajasti esittelee.

Neuvostojulisteet koristavat ravintolatilaa.

Davai Davai sijaitsee holvikellarissa, ja se on sisustettu lämpimillä tummilla väreillä sekä neuvostojulisteilla ja kuvilla Ville Haapasalosta.

Entisiä neuvostomaita ohjelmissaan tutuksi tehnyt näyttelijä-yrittäjä Haapasalo on yksi Davai Davain omistajista ja kehittäjistä, mutta pääomistaja on suuri ravintolakonserni Noho Partners.

Ruoka saapuu pöytiin lähes jokaisella testikerralla pitkän odottelun jälkeen. Tarjoilijat ovat kuitenkin luontevia ja ystävällisiä tunnelman luojia.

Ensimmäisellä testikerralla otan pelkästään sakuska-alkupalat (23 e), jotka tarjoillaan kauniisti kolmikerroksessa astiassa. Paras annos on lohikulebjaka-piiras, jossa on lehtevä voitaikina. Lohitäyte on tuoretta ja mehevää.

Sisustuksessa on vitsikkäitä elementtejä.

Toisella testikerralla otamme alkupalaksi blinejä lohenmädillä (16 e). Venäläistyyppiset pienet letut ovat mainion rapeita ja tattarisia. Mätiä on aika vähän.

Jaamme vieraani kanssa Davain parhaat -lajitelman (69 e kahdelle).

Pistämme suuhun ensiksi Kiovan kanaa. Se on jäähtynyt viileäksi, joten sen sisällä oleva valkosipulinen voikastike ei ole mieluista syötävää. Kuorrutus on pysynyt rapeana.

Armenialainen lähes raa’aksi jäänyt grillattu karitsankare tarjotaan punaviinikastikkeessa, jota on niin vähän, ettei siitä ota tolkkua. Lampaan fileepalat puolestaan on hienosti aseteltu vartaisiin, mutta lampaan rasva ei ole parhaimmillaan huoneenlämpöisenä.

Kaikki lihat ovat niin tönkkösuolattuja, että emme kykene syömään niistä kuin osan.

Adjika-kastike herättää mielenkiinnon, sillä olen syönyt mainioita versioita tästä yleensä tulisesta kastikkeesta, jossa maistuu muun muassa sarviapila ja sellerinsiemenet.

Pettymys on suuri, koska Davai Davain versiosta puuttuu kaikki jännittävyys ja ilotulitus. Lopputulos on kuin söisi hivenen chilillä maustettua lasten purkkiruokaa.

Raikas tyrnijäätelö (7 e) tulee tarpeeseen, jotta suolalla ja kylmässä rasvassa turtuneet suumme saavat helpotusta.

Häränrintaa stroganoff -annoksessa on lumoavaa juuresten ja yrttien tuomaa moniulotteisuutta.

Kolmannella käyntikerralla otan pelmenejä (14 e). Ohutkuorisissa nyyteissä maistuu reippaasti metsäinen sienen maku.

Sienijuliennissa (10 e) on kermaisuutta eivätkä sienet ole tatteja vaan herkkusieniä, mutta mihin kokki on piilottanut tälle ruukkuruualle ominaiset piirteet, kuten viettelevän happamuuden ja törkeän makean rehevyyden?

Ville Haapasalon vorschmackissa (15 e) erottaa sillin ja muutkin ydinainekset, mutta täyteläisyys ja voima puuttuvat tästäkin annoksesta.

”Davaissa tulee mieleen Suomen kiinalaiset ravintolat, joissa ruokien makuja on laimennettu, jotta ne sopisivat suomalaisten suuhun”, toteaa pitkään Venäjällä asunut ja laajasti entisessä neuvostovaltioissa kiertänyt vieraani.

Davain kaalikääryleetkin (22 e) ovat steriili pettymys. Aivan kuin kaali ja sisus olisi valmistettu erikseen eikä makuun ole syntynyt kaalikääryleille ominaista muhevuutta.

Pääruoaksi otan ylikypsää häränrintaa stroganoff (27 e). Pitkään mausteliemessä maustuneessa häränrinnassa on lumoavaa juuresten ja yrttien tuomaa moniulotteisuutta. Davai Davain paras annos.

Tilaamme lopuksi idioottivarman annoksen eli borssikeiton (14 e), ja se onkin ihanan happaman makeaa. Ja jopa kuumaa.

Davai Davai on kaunis ravintola, jossa on rattoisaa viettää ilta ihastellen näyttäviä annoksia, kunhan ei anna mielen keskittyä liikaa annosten makuvivahteisiin. Ruokien perusreseptit ja raaka-aineet ovat hyviä, joten pienin muutoksin ravintolasta voi kehkeytyä oikein hyväkin.