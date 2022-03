Main ContentPlaceholder

Ruoka | Ravitsemus

Osa ihmisistä tuntee olonsa aina nälkäiseksi – Asiantuntija kertoo, mistä se johtuu

Kun on nälkä, kuuluu syödä – näläntunnehan on merkki siitä, että elimistö tarvitsee energiaa. Mutta entä jos ihmisellä on koko ajan nälkä?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Tärkeimmät näläntunnetta säätelevät elimet ovat mahalaukku ja suolisto.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että nälkä on elimistön viesti, jota kannattaa kuunnella. Jos syö vain silloin, kun on nälkä, voi hyvin eikä liho. Ikävä kyllä tämä ajatus ei aina pidä paikkaansa. Elimistö voi kuin voikin huijata itseään syömään liikaa. On ihmisiä, joilla on koko ajan vähän nälkä, vaikka olisi juuri noussut ruokapöydästä.