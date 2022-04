Päivittäisen tarpeen A-vitamiinia saa yhdestä suuresta porkkanasta.

Porkkana on jossain määrin aliarvostettu vihannes, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen pohtii. Todellisuudessa se on oiva tapa hankkia terveydelle hyödyllisiä karotenoideja.

Jopa puolet aikuisista suomalaisista saa ravinnostaan liian vähän A-vitamiinia. Saanti jää suosituksiin nähden riittämättömäksi 62 prosentilla miehistä ja 49 prosentilla naisista. Tilanteen korjaamiseen olisi kuitenkin olemassa yksinkertainen, edullinen ja helposti saatavilla oleva konsti: porkkanan syöminen.

”Yksi suuri porkkana päivässä riittää kattamaan A-vitamiinin tarpeen”, kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.

A-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota tarvitaan elimistössä vastustuskyvyn ja näön ylläpitoon sekä kasvuun ja solujen erilaistumiseen. Raskausaikana se on tarpeellinen ravintoaine sikiön normaalille kehitykselle. Saantisuositus on naisille 700 ja miehille 900 mikrogrammaa vuorokaudessa.

A-vitamiinin saantisuositus ilmoitetaan retinoliekvivalentteina (RE), joka huomioi sekä eläinkunnan tuotteista saatavan varsinaisen A-vitamiinin että kasvikunnan tuotteista saatavat A-vitamiinin esiasteet. Porkkanasta saadaan A-vitamiinin esiasteena toimivaa beetakaroteenia, joka muutetaan elimistössä aktiiviseksi A-vitamiiniksi.

Eläinkunnan tuotteista erityisesti maksa sisältää runsaasti A-vitamiinia, jopa niin paljon, että A-vitamiinin saanti saattaa olla liiallista, jos maksaruokia käyttää paljon säännöllisesti. Myös rasvaisista maitovalmisteista, ravintorasvoista ja kananmunasta saa A-vitamiinia, mutta tavanomaisilla käyttömäärillä sitä ei kuitenkaan kerry tarpeeseen nähden riittävästi.

” ”Porkkana on ylivoimainen. Säännöllinen porkkanan syönti on helpoin tapa turvata riittävä A-vitamiinin saanti.”

Kasvikunnan tuotteista bataatti sisältää porkkanan tapaan runsaasti beetakaroteenia. Muita A-vitamiinin esiasteina toimivia karotenoideja saa muun muassa paprikasta, pinaatista, lehtikaalista ja kurpitsasta. Ne ovat kuitenkin Laatikaisen mukaan selvästi porkkanaa huonompia karotenoidien lähteitä.

Laatikainen arvioi, että porkkana saattaa olla Suomessa jossain määrin aliarvostettu kasvis. Se on niin arkinen ja tavallinen, ettei sen ravitsemuksellista arvoa välttämättä tunnisteta. Osalle ihmisistä porkkana ei yksinkertaisesti maistu, osa on sille allergisia. Niiden, jotka porkkanaa voivat syödä, kannattaisi käyttää sitä enemmän.

”Porkkana pitäisi nostaa superfoodien joukkoon mustikan tasolle.”

Laatikainen kertoo toisinaan suosittelevansa asiakkailleen päivittäistä ”pakkoporkkanaa”.

”Sanon joskus vastaanotolla, että joka ilta kannattaisi syödä yksi pakkoporkkana, jos päivittäinen porkkana on vielä silloin syömättä. Se olisi hyvä tapa, joka voisi vähentää myös iltanapostelun tarvetta.”

Päivittäistä porkkanan syöntiä puoltaa A-vitamiinin saannin turvaamisen lisäksi se, että sen sisältämillä karotenoideilla näyttää olevan erityisiä terveyshyötyjä.

Laatikainen kertoo, että muutamien tutkimusten mukaan runsas karotenoidien saanti ja niiden suuri pitoisuus verenkierrossa on ollut yhteydessä pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautien ja naisilla pienentyneeseen rintasyövän riskiin.

Beetakaroteeni näyttää lisäksi parantavan kasvikunnan tuotteiden sisältämän non-hemiraudan imeytymistä. Non-hemirauta imeytyy elimistön käyttöön huonommin kuin hemirauta, jota saadaan runsaasti etenkin liharuoista. Riittämätön raudan saanti on Suomessa naisilla yleinen ravitsemusongelma.

”Tämä olisi erityisesti vegaaneille ja kasvisvoittoisesti syöville hyvä syy käyttää porkkanaa päivittäin”, Laatikainen sanoo.

Jos beetakaroteenista haluaa saada mahdollisimman suuren terveyshyödyn, porkkana kannattaa syödä esimerkiksi sosekeittona, uunijuureksina tai muuten kypsennetyssä muodossa. Kypsennys- ja kuumennuskäsittelyt tehostavat beetakaroteenin imeytymistä.

Elimistö osaa automaattisesti säädellä, miten iso osa beetakaroteenista ja muista karotenoideista muutetaan A-vitamiiniksi. Porkkanaa ja muita kasviksia syömällä ei voi saada liikaa A-vitamiinia. Hyvin runsas porkkanoiden syönti voi saada ihon kellertämään, mutta on terveydelle vaaratonta.

Jos A-vitamiinin saanti on ruokavaliossa matalalla tasolla, puutteita on usein myös muiden ravintoaineiden saannissa. Silloin ravintoaineiden saantia voi olla paikallaan turvata monivitamiinivalmisteen avulla.

”Monivitamiinivalmisteissa on yleensä maltillinen taso A-vitamiinia.”

Laatikainen ei sen sijaan suosittele A-vitamiinin tai beetakaroteenin nauttimista sellaisenaan ravintolisänä, sillä se saattaa kasvattaa liikasaannin riskiä. A-vitamiinivalmisteen käyttö on yhdistetty tutkimuksissa lisääntyneeseen syövän ja ennenaikaisen kuoleman vaaraan. Lisäksi on havaittu, että suuret annokset beetakaroteenivalmistetta lisäävät keuhkosyövän riskiä ainakin tupakoijilla.

”Kaikkein paras olisi ottaa ruokavalioon mukaan porkkana. Siitä saa beetakaroteenin lisäksi paljon muutakin hyötyä samalla.”

Laatikaisen mukaan ihmiselimistö on viritetty niin, että ravintoaineen saannille on tietty optimaalinen taso, jolloin se on hyödyksi terveyden kannalta. Tämä on huomioitu ravitsemussuosituksissa.

”Elimistölle ei ole hyväksi, jos ravintoainetta saa liian paljon tai liian vähän.”

A-vitamiinin pitkäaikainen liikasaanti voi johtaa A-vitamiinimyrkytykseen, jonka oireita ovat muun muassa päänsärky, pahoinvointi, ripuli ja iho-oireet. Liikasaanti lisää myös maksavaurioiden ja osteoporoosin riskiä.

Erityisen haitallista liiallinen A-vitamiinin saanti on raskausaikana, sillä se altistaa sikiövaurioille. Tämän vuoksi raskausaikana tulee rajoittaa maksaruokien ja välttää A-vitamiinia sisältävien ravintolisien käyttöä.