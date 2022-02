Viognier-rypäle antaa Crooked Mich Chardonnay 2020 -viinille miedon kukkaisuuden ja päärynän makua.

Crooked Mick Chardonnay 2020

Australia

Tuottaja: Qualia Wines

Rypäleet: Chardonnay, Viognier

Hinta: 13,95 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä:

Tämän viikon viinin on tehnyt suomalainen viinintekijä Pia Merrick Australiassa. Merrick vastaa ison yrityksen valkoviinien tuotannosta eli vuosittain peräti 12 miljoonasta litrasta. Crooked Mick Chardonnay on tehty valikoiduista rypäleistä usealta eri alueelta kaakkoisessa Australiassa. Sekoituksessa on mukana myös hiukan Viogier-rypäleitä.

Millainen:

Vaalean viinin tuoksu on puhtaan rypäleellinen. Aromeina on chardonnayn tuttuja kivellisiä hedelmiä kuten persikkaa ja aprikoosia. Viognier antaa viiniin miedon kukkaisuuden ja päärynän makua. Kuivassa viinissä on kohtalainen hapokkuus ja runsaan hedelmäinen, melko täyteläinen maku. Keskipitkän viinin jälkimaku on miellyttävän aromaattinen ja hedelmäinen.

Mihin:

Vegaaninen, täyteläinen ja tasapainoinen valkoviini on luontainen kumppani useimpien kasvisruokien kanssa, kunhan niissä vältetään kärjekästä maustamista. Myös kalojen ja liharuokien kanssa tämä viini on arkisen miellyttävä, kunhan annokset itsessään ovat tasapainoisia.