Helsingin ravintolavalikoimaa vaivannut hävytön puute helpottuu.

Boulevard Bar & Seafood ★★★★ Missä? Bulevardi 6. Milloin? Lounas ti–pe 11.30–14.30, illallinen ti–to 15–23, pe 15–24, la 14–24. Paljonko? Alkupalat 15–18 €, pääruuat 28–49 €, jälkiruuat 8–28 €. Esteetön? Kyllä.

Jotkut ruoka-annokset jäävät niin lähtemättömästi mieleen, että niiden maun muistaa vielä vuosien jälkeen. Tuoreen Boulevard-ravintolan veriappelsiinitaimen on ehdokas sellaiseksi annokseksi.

Annos näyttää herkältä, viattomalta ja yksinkertaiselta. Kala ja kastike, ei muuta.

Valkoisen lautasen keskelle on aseteltu pala kainosti punertavaa taimenta, Myrskylässä kasvatettua. Sitä ympäröi beurre blanc, voikastike, jonka pintaan on ropissut ruohosipulikuuro. Siellä täällä pilkistää oranssinpunaisia pilkkuja, jotka ovat peräisin veriappelsiinista.

Taimen on kevyesti haudutettu ja niin pehmeää, että se lohkeaa melkein henkäyksestä. Se on sisältä juuri sopivan kosteaa ja mehevää.

Ja kastike on samanaikaisesti täyteläinen mutta raikas ja täynnä lohtua.

Se tuo mieleen kevään, vaikka ravintolan ikkunasta näkyy lumituiskun kurittama Ruttopuisto.

Annos on yksi parhaista kala-annoksista, joita olen koskaan suomalaisessa ravintolassa syönyt.

Pehmeää taimenta ympäröi voinen veriappelsiinikastike.

Lounas sujuu hyvin myös muilta osin. Ensimmäisellä käynnillä Boulevard on ehtinyt reilun kuukauden ikään. Ravintola toimii pätevän oloisesti, vaikka se avasi ovensa juuri ennen kuin toivottavasti viimeiseksi jäävät tiukat koronarajoitukset astuivat voimaan.

Paikkaa pyörittää SW-Restaurants, joka on Matti Wikbergin luotsaaman BW Restaurantsin tytäryhtiö. Keittiötä johtava Sylvester Soisalo on myös paikan osakas. Kolmikymppinen Soisalo tuli Boulevardiin Palacesta, ja hän on ehtinyt hankkia ansioluetteloonsa pitkä listan ulkomaisia ravintoloita ja työskennellä muun muassa Gordon Ramsayn nimeä kantavassa ravintolassa.

Nettisivujen mukaan Boulevard on “moderni pohjoismainen kalaravintola”. Se kuulostaa mahtavalta, sillä kalaravintoloita on Helsingissä hävyttömän vähän. Mutta pitääkö luonnehdinta paikkansa? Ainakin alkutaipaleellaan Boulevard nojaa vankasti ranskalaisiin klassikoihin, joiden raaka-aineet ovat pääosin tuontitavaraa. Suomalaisia Ahdin valtakunnan alamaisia edustavat parissa annoksessa taimen, silakka ja muikunmäti. Turska tulee Norjasta, meriantura Hollannista, osterit Ruotsista ja Ranskasta, hummeri Pohjois-Atlantilta ja kuningasmakrilli indopasifiselta merialueelta.

Keittiöpäällikkö Sylvester Soisalo on kuitenkin luvannut, että ravintola tulee käyttämään kotimaista kalaa “mahdollisuuksien mukaan”.

Modernia on toki se, että ravintola kertoo keskittyvänsä vastuullisesti kasvatettuihin ja pyydettyihin mereneläviin. Kysyttäessä kerrotaan raaka-aineiden alkuperät ja sertifikaatit.

Päiväsaikaan ei ainakaan toistaiseksi ole tarjolla erillistä lounaslistaa. Päivän menuun on valittu muutama annos à la carte -listalta.

Alkuruokia on kaksi: eleetön nizzansalaatti ja hummerikeitto, jossa on ylellisen runsaasti hummerinpaloja. Keiton makumaailmaa hallitsee kuitenkin yllättävän vahvasti amarettovaahto. Lopputulos maistuu tasapainottomalta.

Juhlat käynnistyvät, kun päästään pääruokiin. Taimenen lisäksi tarjolla on rapeaa turskaa. Se on kietaistu napakkaan kuoreen ja pantu uiskentelemaan anjovisvoissa, jota ei todellakaan ole säästelty. Anjovisvoi on tietysti ihanaa, mutta kun lisukkeena on myös erittäin voipitoinen puikulaperunapyre, kokonaisuus on lounaaksi turhan tuhti. Itse turska on moitteetonta.

Sylvester Soisalo johtaa uuden kalaravintolan keittiötä.

Päivällisellä mietityttää eniten se, millainen ravintola-annos on 49 euron arvoinen. Meriantura on tietenkin upea raaka-aine. Mutta silti: 49 euroa. Ja jos merianturan kanssa haluaa vaikkapa vihersalaattia tai perunapyrettä, laskuun kilahtaa kuusi euroa lisää.

Boulevardin meriantura on valmistettu à la meunière, eli varman päälle klassisen ranskalaisen reseptin mukaan. Paistettu kala tarjotaan ruskistetun voin, sitruunan, kapriksen ja rosmariinin kanssa, ja totta kai, annos on erinomainen, mutta niin pitääkin olla.

Hyvää on myös hummeri. Sitä paitsi puolikkaan saa 17 euroa halvemmalla kuin merianturan.

Sylvester Soisalon lupaus kotimaisesta kalasta pitää paikkansa, sillä testikäyntejä seuraavalla viikolla listalle ilmestyy mateenmaksaa ja siikaa.

Toivottavasti veriappelsiinitaimen pysyy listalla ikuisesti.