HS testasi, millaista kaurapuuroa Helsingissä saa.

Kaurapuuroa voi pitää lähes kansallisruokana. Jopa suomen kielen ruoka-sanan on arveltu tarkoittaneen pehmeää, puuromaista syötävää. Silti puuro jakaa kansaa. Monelle sen koostumus on aiheuttanut lapsuuden aamupalapöydässä ikäviä muistumia: liisteriä on vaikea pyyhkiä pois mielestä.

Siksipä joillekin voi aiheuttaa ihmetystä se, että puuro on päässyt ravintoloissa valokeilaan – varsinkin ulkomailla. Tanskassa toimii puuroravintola Grød, New Yorkissa Oatmeals, Pariisissa Otml. Grød avasi ensimmäisen pisteensä jo vuonna 2011.

Puurobaareja löytyy nykyisin Suomestakin, esimerkiksi Tampereelta. Uusin puurobaari on tammikuussa Helsingin kauppakeskus Forumiin avattu Steelcut Nordic. Sanotaan, että vaatemuoti saapuu Suomeen vuosia muuta maailmaa jäljessä. Sama pätee ruokakulttuurin suuntauksiin. Meille niin arkisen asian kuin puuron jalustalle nostaminen vaatii jo asennemuutosta.

Forumin puurobaarin vadelmia sisältävä annos on nimeltään Queen of hearts.

Ruokakulttuurin tutkija Ritva Kyllin mukaan 1900-luvulle asti Suomessa kasvatettiin kauraa pääosassa eläinten rehuksi. Jos kauraryyneistä tehtiin puuroa, keittohommiin meni klapihellalla montakin tuntia. Karjalassa hapankaurapuuron annettiin käydä yön yli. Ei siis ihme, että yhdysvaltalaiset 1800-luvun lopulla mainostetut pikahiutaleet kiinnostivat. Pian tämän jälkeen alettiin Suomessakin valmistaa teollisesti “likistettyjä” hiutaleita ja kauran mainostettu terveellisyys sai puuronkin maistumaan.

Puuroa on alunperin syöty myös muulloinkin kuin aamulla. Sen asema suomalaisessa ruokapöydässä on ollut kuin riisillä Kiinassa, eli sitä on tarjottu liha-ja kalaruokien kanssa.

Teräleikattu kaura on perinteisiä hiutaleita rouhempi puuroaines.

Nykyisten puurobaarien puurot ovat lähtökohtaisesti astetta pidemmälle viriteltyjä. Puuro tehdään monesti johonkin sakeampaan kuin veteen ja päälle ripotellaan erilaisia tahnoja ja herkullisuuksia – vain taivas on rajana. Jotkut kahvilat, kuten Mariankatu 18, ovat korvanneet hiutaleet teräsleikatulla kauralla, jolla on pidempi keittoaika mutta tukevampi suutuntuma. Tulevaisuus on liisteriä rouheampi.

Testasimme kolme helsinkiläistä kaurapuuroa, joista yhtä saa illallakin. Terveellisyys on selkeästi edelleen osa puuron käyttöliittymää: kaikki puurot kaipasivat suolaa, eikä päällisissä vielä hurvitella.

Teräsleikattua kauraa Forumin puurobaari on uusi tulokas kaupungissa. Missä? Steelcut Nordic, Mannerheimintie 20. Milloin? Ma–pe 7.30–19, la 9.30–18.30, su 10–18.30. Paljonko? 5,50–6,95 e. Forumiin avautunut Steelcut Nordic -ravintola on nimestään huolimatta suomalainen. Teräsleikatusta gluteenittomasta kaurasta on tarjolla isoja ja pieniä annoksia. Mustikkainen on suosituin. Kotimaiset pakastemustikat kaipaavat makua ja puuro suolaa, mutta vegaanisessa puuropohjassa on kiva purutuntuma. Kotimaisuusaste ja pitkät aukioloajat ilahduttavat.

Yön yli puuroa Päiväkahvibaarissa toimii puurobuffet. Missä? Helsingin Kahvipaahtimon Teurastamon Päiväkahvibaari, Työpajankatu 2. Miloin? Ma–pe 8–17, la 10–17. Paljonko? 5,50 e. Puurobuffet on tarjolla vaihdellen puoleen päivään tai kello yhteen riippuen kauanko puuroa riittää. Yön yli haudutettuun, suurista kaurahiutaleista valmistettuun gluteenittomaan puuroon lisätään aamulla kaurakerma. Puuron rakenne saisi olla kevyempi ja lisäsuola tekisi terää. Täytteinä on pähkinöitä, suklaanappeja, siemeniä, pakastemarjoja ja vaahterasiirappia. Kaksi jälkimmäistä tuovat annokseen kaivattua kosteutta.