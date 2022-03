Mat Distrikt ★★★★ Missä? Tehtaankatu 12. Milloin? Ti–ke 17–24, la 14–24. Paljonko? Alkuruuat 12–18 e, pääruuat 25–38 e, jälkiruuat 11–12 e. Esteetön? Kyllä. Nouto tai kuljetus? Ei.

Ylistin loppuvuonna 2020 Aleksis Kiven kadulla sijaitsevaa Albina-ravintolaa. ”Ruokien maut ovat ilahduttavan selkeitä ja jykeviä”, totesin neljän tähden arvostelussani.

Samaa voi sanoa Tehtaankadun Mat Distriktistä. Ravintoloita yhdistää omistajat eli Teemu Aura, Antti Paasonen ja Riku Stenros. Omistajiin kuuluvat myös Janne Ahola ja Maiju Åstedt.

Uusi ravintola ui kasvavaa kasvisravintovirtausta vastaan erikoistumalla liharuokiin.

Mat Distriktin tilassa on aikaisemminkin tuoksunut liha, sillä lankku- ja pippuripihveistään kuuluisa Amigo toimi samalla paikalla noin 50 vuotta. Amigosta ovat jäljellä kaariholvit ja kymmeniä vuosia palvelleet pihviveitset. Vaalea sisustus on pelkistynyt ja klassisen viihtyisä.

Uutukaisessa on hyvä palvelu ja kortteliravintolan tunnelma. Etuosan baariin on helppo tulla ilman pöytävarausta. Erikoista on vermuttibaari – tosin talon vermutti on turhan vaniljaista ja makeaa.

Ensimmäinen testikerta alkaa loistavasti. Kostea ja rapea spelttileipä on maultaan ensiluokkainen. Parasta on ruskistettu voi, jota on terästetty savustetulla häränrasvalla. ”Lihansyöjän kermavaahtoa”, vieraani ylistää.

Grillatut kampasimpukat sahramivaahdon kanssa on loistoannos.

Grillatut kampasimpukat on (18 e) loistoannos, etenkin lumoava sahramivaahto. Kokonaisuuden täydentävät ohuet, rasvaiset lardo-viipaleet, jotka on valmistettu iberianpossusta.

Kylmäsavustettu nieriän (16 e) makoisia viipaleita käy sääli, koska ne joutuvat taistelemaan epätoivoisesti runsaan sitrusmäärän kanssa.

Pääruuaksi otan siikaa (28 e). Se maistuu kitkerän savuiselta. Savu on hieno elementti, mutta liika on liikaa. Mat Distriktissä savu vaikuttaa pakkomielteeltä, sillä sitä on kaikkialla. Vaahdotettu viinikastike on moitteetonta, mutta tätä annosta ei jää ikävä.

Vieraani tilaa pippuripihvin (38 e) verratakseen sitä Amigon klassikkoon. Priimaluokan liha on mureaa ja ensiluokkaisesti paistettu. Pippuroitu punaviinikastike hellii syviä tunteita, mutta liian makea savoijinkaalikääryle ei toimi kumppanina.

Toisella kerralla testaamme eri vieraan kanssa uudelleen kampasimpukat (18 e). Kokonaisuus on edelleen hyvä mutta ei unelma: kastiketta on vähemmän eikä se ole yhtä kuohkean täyteläinen.

Odotetuin annos on tryffelirisotto (12 e), koska sisarravintola Albinan tryffelirisotto on yltänyt jo klassikon asemaan. Mat Distriktin versio on tummempi, mutta täydellinen elämys. Kroatialaisten mustien tryffeleiden maku on lempeä ja hienostuneen aromaattinen.

Risotto on viimeistelty tryffelitahnalla voimistetulla mascarponejuustolla, joka syventää risoton muhkeaa makua entisestään. Tuloksena on makukirjo, jota voihkien ylistämme jokaisen suupalan jälkeen.

Tehtaankadun Mat Distriktin isoista ikkunoista näkyy Neitsytpuisto.

Mat Distriktissä on lihan kuivakypsennyskaappi, mutta se toimii lähinnä säilytyskaappina. 60 vuorokautta kypsennetty liha tulee Punkalaitumelta, ja se on ravintolan mukaan vastuullisesti kasvatettua. Tarjolla on eri painoisia ja eri laatuisia paloja. Tilaamme jaettavaksi 450 grammaa naudan ulkofileetä (53 euroa kahdelle).

Liha on kauniin viinipunaisen raakaa sisältä ja päältä savuisen paahtunut. Maku on ensiluokkaisen intensiivinen. Punaviinikastike toimii erinomaisesti, vaikka makeutta on lähes liikaa.

Béarnaisekastikkeessa on liian vähän etikkaa, joten runsaan rakuunan karvas makeus pääsee ärsyttävästi valloilleen. Hitaasti vakuumissa valmistetut ja lopuksi rapeaksi friteeratut tryffelin ja rosmariinin maustamat perunat ovat herkkua, mutta vain ne, jotka eivät ole kärventyneet liikaa.

Albinan arvostelussa sanoin, että ravintola hipoo viittä tähteä. Mat Distrikt ansaitsee neljä tähteä selkeillä, vahvoilla maullaan ja kivalla tunnelmallaan, mutta viidestä tähdestä se jää kauaksi.

Ruokalista on kirjoitettu isolle taululle.