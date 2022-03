Elgin Vintners Sauvignon Blanc 2020 -viini sopii keväiseen tunnelmaan.

Elgin Vintners Sauvignon Blanc 2020

Etelä-Afrikka, WO Elgin

Tuottaja: Elgin Vintners

Rypäleet: Sauvignon Blanc

Hinta: 19,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Etelä-Afrikan viinialue Elgin kasvattaa suosiotaan tasaisesti. Sen rannikkoilmasto on mitä parhain raikkaiden ja hapokkaiden viinityyppien, erityisesti Pinot Noirin ja Sauvignon Blancin tuotannossa. Viikon viinin tuottaja Elgin Vintners on saanut taitavalla viininvalmistuksella esiin Sauvignon Blancista ihastuttavia makuja.

Millainen?

Vaaleassa viinissä on viehättävästi raikkaan vihertäviä aromeja, kuten herukanlehteä ja nokkosta. Niiden seassa on myös niukkaa persikkaa ja aprikoosia sekä aavistus mineraalisuutta. Viini on kuiva ja reilun hapokas. Hedelmäisyys suussa on keskitäyteläinen. Maku säväyttää hitaasti kasvavan vihertävän yrttisen ja lopussa kiihtyvän mineraalisuuden kanssa. Tyylilaji on enemmänkin ranskalainen Loiren laaksoon suuntautuva hienostuneisuus kuin Uusi-Seelannin tapainen rehevyys. Kokonaisuus on raikkaan maittava ja tasapainoinen.

Mihin?

Keväiset tunnelmat herättävät halua tällaiseen raikkaan maukkaaseen viiniin. Perinteisiä yhdistelmiä ruokapöydässä ovat gratinoitu vuohenjuusto sekä yrttiset kala- tai kanaruoat. Hapokas maku ei myöskään kaihda kermaisia ruokia.