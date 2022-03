Tapasten tarjoaminen juoman kyljessä on viehättävää, mutta Madridista inspiroituneeseen Vinolitoon kannattaa suunnata aterioinnin sijaan seurustelemaan ja viinille.

Vinoliton pitäjä Luis Mariño on kotoisin Madridista.

Pikatesti Vinolito Missä? Vaasankatu 8. Milloin? Ti–la 16–24. Paljonko? Tapakset 4–13 e. Lasi viiniä (12 cl) 10–13 e. Esteetön? Ei. Nouto? Ei.

Siinä se nyt on. Solmu Pubin ja Kustaa Vaasan välissä, kutakuinkin Kalliohovia vastapäätä.

Ei ehkä suuri nähtävyys, mutta virkistävä poikkeus Suomen tunnetuimman baarikadun tarjontaan: Vinolito-niminen viinibaari.

Muutama vuosi sitten pienpanimo-oluet tekivät tuloa baarialueen juottoloihin. Nyt Vaasankatu ottaa helmikuun alussa avanneen Vinoliton myötä samaa loikkaa, joka koettiin Helsinginkadun eteläpuolella aiemmin Winon ja Wayn kaltaisten viiniravintoloiden myötä.

Vaasankadulla jo hetken toiminut lattarihenkinen Pequeño ilmoittaa olevansa viinibaari ja kahvila. Illalla hämyisässä Vinolitossa on kuitenkin selvästi enemmän viinibaaritunnelmaa.

Viiden pikkupöydän ja kahden tiskin Vinolito on pieni mutta viehättävä. Kesällä kadulle on tulossa terassi ja parklet-laajennus.

Flamenco soi taustalla kuten Madridista kotoisin olevan pitäjän Luis Mariñon paikkaan sopii. Hänen mukaansa 70 prosenttia asiakkaista on ollut naisia.

Paikan nimestä voi päätellä, että Vinolitolla on yhteys Harjutorin edesmenneeseen Cafelitoon. Mariño lopetti aiemman kahvilansa vuokran nousun uhatessa. Idea viinibaarista syntyi suomalaispuolison kanssa viinillä keskustassa.

Vinoliton lista rakentuu espanjalaisille suosikkitapaksille ja viineille, joita löytyy oransseista biodynaamisiin ja natuviineihin.

"Tässä on öljyä riittävästi. Se on se juttu", Madridissa pitkään asunut seuralaiseni kehuu perunamunakasta. Munakaspala, 6,50 e, on pienehkö mutta niin hyvää, että ystävä pomppaa oitis tiskille tilaamaan toisen satsin.

Vinolito tarjoaa viiniä ja espanjalaisia tapaksia.

Silakkarones on sanaleikki, joka viittaa Espanjassa tyypilliseen ”boquerones”-kala-annokseen. Öljyssä ja viinietikassa uitetuissa silakkafileissä on kivasti valkosipulista ja roseepippurista säväystä, mutta seitsemän euroa muutamasta pienestä silakkafileestä tuntuu tyyriiltä.

Tarjoilija ehdottaa neljän juuston lautasta, mutta seuralaisen ruokarajoitusten vuoksi tilaan pienemmän asetelman. Siinä on kolme siivua fuerteventuralaista majorero-vuohenjuustoa sekä kvittenihilloa.

Paikan oma venäläinen salaatti, tuo espanjalaisten tapas-keittiöiden omituinen suosikki, tarjotaan ilahduttavasti leivosmaisena kekona, joka on koristeltu paprikakastikkeella ja herneillä.

”Maistuu tuoreemmalta kuin Madridin vitriineissä”, ystävä ylistää.

Parin laadukkaan viinilasillisen ja hiukopalojen jälkeen on yhteenvedon paikka.

Vinolito miellyttää viini- ja seurustelupaikkana, jossa juomien kylkeen saa muutakin kuin sipsejä ja suolapähkinöitä. Pulma syntyy kuitenkin siitä, että Espanjassa tapakset ovat juoman ohessa halpoja tai jopa ilmaisia.

Vinoliton tapaksissa ei ole mitään vikaa, mutta niistä ei ole kunnon ateriaksi toisin kuin vaikkapa Winon annoksista. Kun maksuvaiheessa neljän pienen viinilasillisen ja seitsemän tapaksen hinta on kivunnut yhdeksään kymppiin, jotain tuntuu jääneen saamatta.