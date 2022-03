All day breakfast on hurjassa suosiossa, mutta Punavuoren uusi aamiais­ravintola hukkaa mahdollisuutensa

"Mutkat on vedetty turhankin suoriksi."

Pikatesti Lazy Fox Missä? Albertinkatu 36. Milloin? Ke–la 8–17, su 9–16. Paljonko? Aamiaislautanen 15 e, pannukakut 10 e, kahvi 2,5 e. Esteetön? Kyllä.

Mikään ateria ei ole luultavasti yhtä kiistelty kuin aamupala. Yhdelle päivän tärkein, toisille merkityksetön, joillekin fyysisesti mahdoton. Kokonaan toisen keskustelun aihe on se, mitä aamupalalla tulisi syödä.

Runsas full english -aamupala on konsepti, johon kuuluvat olennaisesti kananmunat eri tavoin valmistettuina, grillatut kasvikset, makkarat ja pavut tomaattikastikkeessa.

Lazy Fox avautui Michelin-ravintola Grönin viereen tammikuussa. Sen päätuote on full english -aamiainen, kananmunat ja amerikkalaisesta aamiaisesta tutut pannukakut. Vaikka paikka määrittelee itsensä myös baariksi, suppeat aukioloajat eivät viesti sitä: viikolla suljetaan viideltä, sunnuntaina neljältä. Myös nelisivuisen menun tasapaino mietityttää. Siinä alkoholijuomille on varattu lähes kolme sivua.

Tilaamme pannukakut hedelmien kanssa. Koska harvinainen vegaaninen full english on tarjolla, sekin on testattava. Kahvit ja seuralaiselle ”fruity smoothie”.

Läpi päivän saatavia aamupaloja on tupsahdellut katukuvaan viime aikoina, mutta perinteiseen englantilaiseen aamupalaan törmää Suomessa yleensä vain hotellien aamupaloilla. Lautasannoksena papuja, kananmunia ja makkaroita on tarjottu Helsingissä muun muassa Early Birdissä Kolmannella linjalla. Paikka sulkeutui vuoden 2021 lopussa.

Pannukakkujen päälle on valutettu tummaa suklaata.

Laiskan ketun tupa on lauantai-iltapäivänä täynnä. Ruokailijan ottaa ovella vastaan iso ja hyväntuulinen porukka. Kettutiimiin kuuluvat muun muassa leipuri ja barista, joten kahvin voi odottaa maistuvan. Se on Kaffemanian tumma sekoitus, joka ei liiallisen karvautensa vuoksi oikein maistu. Samea hedelmäsmoothie näyttää ja maistuu purkkitavaralta.

Aamiaislautaseen olennaisesti kuuluvat röstiperunat ovat päässeet loppumaan, ja ne on korvattu lisäavokadolla. Olisi ollut huomaavaista kysyä, mitä laitetaan tilalle.

Pavut tomaattikastikkeessa tulevat purkista, kuten tapana on. Makkara on ryynimäinen. Tofu scramble on munakokkelia tuuraava tofuversio. Valitettavasti siinäkin on petrattavaa. Kokkeli kaipaa raikkautta ja enemmän makua. Pöydästä löytyy onneksi HP-kastike ja ketsuppi. Annoksen kuninkaallisia ovat tomaatti ja herkkusieni, jotka on paistettu hyvin.

Leipurilta odotan taidonnäytteitä. Vaalea leipä kaipaa kuitenkin suolaa, mutta pannukakut ovat onnistuneita. Tosin niiden päälle valutettu tumma suklaa on turhan karvasta ja hedelmiä on liian vähän.

Lazy foxissa tuntuu, että nimi on enne: mutkia on vedetty suoriksi. Potentiaali paikalla olisi huikea, sillä tila on suuri ja vastaavanlaisia aamiaisia ei Helsingistä vielä saa. Plussaa paikka saa ripeästä pöytiintarjoilusta.