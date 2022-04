Helsingin nuudeli­tarjonta kohenee entisestään – Uuden kiinalais­ravintolan hinta-laatusuhde on kohdillaan

Monialayrittäjän nuudeliravintolassa lisäkkeet ovat tähtiä.

Kiinalaisravintola Navi on erikoistunut nuudeleihin ja dumpling-nyytteihin.

Pikatesti Navi Noodle Bar Missä? Unioninkatu 12. Milloin? Ma–pe 11–20, la–su 12–20. Paljonko? Nuudelit 12,90–13,90 e, mykyt 12–15 e, lisukkeet 3–8,50 e. Esteetön? Ei.

Unioninkadun Navigator-talossa on kaksi kiinalaista ravintolaa: Zhèn ja Navi. Molemmissa kerrotaan tarjottavan autenttisia kiinalaisia makuja. Autenttisuuden käsite on aina hieman ongelmallinen. Autenttinen kenelle? Miten annos Helsingissä voi olla yhtä autenttinen kuin annos Xianissa? Raaka-aineet ovat vähintäänkin eri luokkaa.

Nuudelibaari Navi on yksi monista liiketoimista, joita Chao Tang pyörittää. Viereisen Zhèn-ravintolan lisäksi hänellä on Rovaniemellä toimiva matkatoimisto sekä matkailukiinteistöjä omistava Arctic China.

Navi sijaitsee Unioninkadun eteläpäässä.

Nuudelibaarissa on perjantaina alkuillasta hiljaista. Sympaattinen ja kompakti tila on tunnelmaltaan kuin lähilounaskuppila, mutta keskivertoa siistimpi sellainen. Listalla on paikan nimen mukaisesti nuudeleita sekä dumblingeja eli mykyjä. Zhènin puolelta voi tilata wokkiannoksia. Otamme suositusten mukaisesti äyriäis-vehnänuudelit sekä kasvis- ja merenelävämykyt.

Kylmäkaapissa on kiinalaisia Tangin maahantuomia PandaBrew-oluita. Brändi on Kiinan orastavan käsityöläisoluttoiminnan edelläkävijöitä. Oluen hunajaisuus osoittautuu oivalliseksi leikkaamaan ruoan poltetta. Kiinassa on totuttu kevyisiin, ei niin humalaisiin oluihin.

Katkaravuilla täytettyjen mykyjen kuori on taidokkaan ohut.

Ruokia ei tarvitse odottaa kauan. Tässä “autenttinen” katuruokakokemus konkretisoituu.

Äyriäis-currynuudelin liemen maut ovat tasapainossa. Monesti ravintolanuudelien liemi on turhan rasvainen ja suolainen umamipommi. Navissa liemestä maistaa äyriäiset mutta myös vihannekset. Nuudelit ovat mukavan sitkaita ja muistuttavat käsintehtyjä dao xiao mian -nuudeleita.

Merenelävillä, muun muassa katkaravuilla, täytetyt mykyt ovat maukkaampia kuin kasvisversiot. Pohjan karamellisoitunut paistopinta miellyttää. Taikina on ohut, mutta pysyy puikoissa.

Aterian parhaaksi osaksi osoittautuvat lisukkeet. Jaamme seesamiöljyssä, valkosipulissa ja riisiviinietikassa marinoidut kurkut kristillisesti tasan. Marinoitu punakaali on hieman arkisempi, mutta sen makeus tasapainottaa oluiden tapaan aterian makumaailmaa.

Perinteisesti Suomen kiinalaisissa ravintoloissa chiliöljy on pöydässä valmiina. Nyt meiltä kysytään erikseen, haluammeko maistaa sitä. Onneksemme haluamme! Fermentoidut chili- ja valkosipulipalat ovat kaukana tavanomaisesta öljypurkista. Makeahko ja hapan chililisäke nostaa annoksen toiselle tasolle. Tuotetta voi myös ostaa kotiin.

Lopuksi kiittelemme ja tiedustelemme omavaraisuusasteesta. Nuudelit tilataan kuulemma aasialaisesta marketista, mutta kaikki muut tehdään talossa itse. Ruoan hinta on laatuunsa ja määräänsä nähden oiva, ja nuudelit pärjäävät Helsingin varsin korkeatasoisessa tarjonnassa. Autenttista tai ei, mutta ainakin Navin ruoka on rehtiä ja maukasta.