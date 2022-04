Mavro Xinomavro 2018 -viini on hyvä vaihtoehto mausteisen kanaruoan kyytipojaksi.

Mavro Xinomavro 2018

Kreikka, Naoussa

Tuottaja: Elinos Winery

Rypäle: Xinomavro

Hinta: 14,35 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Sopiiko paikallinen viini yhteen saman alueen ruokien kanssa? Usein näin halutaan ajatella, vaikka puhtaasti makujen yhteensovittamisessa saattaa ilmetä vaikeuksia. Viikon viini kreikkalainen Mavro Xinomavro on kuitenkin antoisa viini kreikkalaistyylisen kanaruoan kanssa.

Millainen?

Vaalean rubiininpunainen viini tuoksuu kypsän marjaiselta, hiukan maamaiselta ja hennon mausteiselta. Viini on täysin kuiva ja melko hapokas. Melko reilut tanniinit luovat makuun hyvän ryhdikkyyden. Täyteläisyyden kannalta suutuntuma on kaksijakoinen: toisaalta reilu alkoholi on lämmittävä ja luo täyteläisyyttä, kun samalla marjaisuus ja hapokkuus keventää suutuntumaa. Kokonaisuutena viini on tasapainoinen ja ryhdikäs.

Mihin?

Viini sopii nautittavaksi kreikkalaistyylisen kanaruoan kanssa. Erityisesti viinin osin kepeä olemus istuu keveämmän pääsiäisruoan kanssa hyvin yhteen. Tanniininen viini pysyy ryhdikkäänä ruoan kanssa. Lisäksi viinissä on myös pääsiäisen henkeen sopivaa täyteläistä ja lämmittävää tunnelmaa.