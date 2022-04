Suolainen kinuski on tämän hetken hittimaku, josta ovat villiintyneet sekä elintarvikkeiden valmistajat että kuluttajat.

Suolaisen kinuskin makuisena saa jäätelöä, leivoksia ja purukumia. Samoin kermalikööriä, vanukasta ja suklaata. Eivätkä tuotteet lopu siihen.

Suolainen kinuski ei ole suuresta suosiostaan huolimatta uusi asia. Sen keksi ranskalainen suklaamestari Henri Le Roux 1970-luvulla. Hänen suolaisesta voitoffeestaan, CBS (Caramel au Beurre Salé), tuli pidetty.

Nykyinen suolaisen kinuskin trendi on Euroopassa alkanut noin kymmenen vuotta sitten. Näin toteaa Fazerin tuotekehitysjohtaja Päivi Pöllänen.

”Makuyhdistelmä on eurooppalaisittain yksi suosituimmista niin jälkiruoissa, jäätelöissä kuin suklaassa”, hän sanoo.

Suomessa suolainen kinuski on vallannut kauppojen hyllyjä etenkin kuuden viime vuoden aikana. Nykyisin yhdistelmä on vakiinnuttanut paikkansa herkkuhyllyissä.

Mikä tässä yhdistelmässä koukuttaa niin, että tuoteryhmä toisensa jälkeen saa oman versionsa suolaisesta kinuskista?

Ruoan astinvaraisen laatututkimuksen professori Mari Sandell Helsingin yliopistosta valottaa asiaa.

Makuyhdistelmässä kinuskin sisältämä sokeri on käsitelty kuumentamalla, jotta siihen saadaan paahteinen maku. Suolalla voidaan vahvistaa kinuskin makeutta entisestään.

Sandell puhuu makupareista. Suolainen ja makea ovat erityisen toimiva makupari. Juuri makujen yhdisteleminen tekee tuotteesta myös mielenkiintoisen.

”On oivallettu, että tämä yhdistelmä on semmoinen, mistä kuluttajat pitävät”, Sandell sanoo.

Pöllänen vahvistaa asian toteamalla, että ”suurin osa kuluttajista rakastaa suolaisen ja makean yhdistelmää”.

viehätys suolaiseen ja makeaan ruokaan liittyy Sandellin mukaan makuihin. Makuaistimme tunnistaa suolaisen, makean, happaman, karvaan ja umamin maut.

”Suolainen ja makea ovat kaikille tuttuja perusmakuja, jotka yhdessä täydentävät toisiaan”, sanoo myös Pöllänen.

Sandell toteaa, että suolaisen ja makean aistimiseen vaikuttavat eri molekyylit. Maistamalla selviää, milloin suolainen ja makea ovat sopivassa suhteessa toisiinsa.

”Tuotekehitys on tärkeässä roolissa. Kun asioita laitetaan yhteen, lopputulos vaikuttaa yksittäisiä ainesosia enemmän”, Sandell selventää.

Hänen mukaansa sopiva suolan ja sokerin keskinäinen suhde riippuu elintarvikkeesta, sillä myös sen sisältämillä muilla ainesosilla on osansa siinä, miten makeus ja suolaisuus koetaan.

Sandell sanoo, että myös elintarvikkeen valmistustapa ja olomuoto vaikuttavat: esimerkiksi jäätelö on tuotteena kovin erilainen kuin keksit.

Suolainen kinuski on Pölläsen mukaan makuyhdistelmänä koukuttava. Tästä huolimatta esimerkiksi suolaisen kinuskin makuista suklaata ei Pölläsen mukaan tule syötyä ylen määrin. Tämä selittyy sillä, että suklaassa maku on pitkäkestoinen ja viipyilevä: ensin makea, sitten suolainen ja lopulta taas makea.

Tämäkään ei selitä toki kaikkea.

”On yksilöllistä, missä kohtuuden rajat menevät, mutta suklaassa nautinto kestää pidempään kuin sellaisessa tuotteessa, joka katoaa suusta nopeammin”, Pöllänen sanoo.

Suklaa levittyy suun pinnoille ja maku kestää pidempään verrattuna siihen, että tuote häviää suusta nopeasti eikä levity suuhun. Näin myös mieliteko uusiutuu herkemmin. Tästä esimerkiksi jäätelö on hyvä esimerkki. Pölläsen mukaan kuitenkin riippuu jäätelöstä, kuinka hyvin se jää suun makunystyihin kiinni.

Juuri makunystyt ovat olennaisessa osassa siinä, kuinka nopeasti tuotetta kaipaa lisää. Esimerkiksi suklaa jää tyypillisesti pidemmäksi aikaa viipyilemään makunystyihin. Lisäksi se on monta muuta tuotetta täyttävämpää.

Tähän vaikuttaa Pölläsen mukaan muun muassa se, mitä herkun kanssa nauttii. Esimerkiksi jälkiruokien yhteydessä usein juodaan jotakin, mikä saattaa hävittää maut suusta nopeammin.

Suolaisen ja makean yhdistelmän suosio liittyy Pölläsen mukaan X-sukupolveen ja heidän mieltymyksiinsä.

”On tutkittu, että erityisesti heille tämä yhdistelmä on kiinnostava, he pitävät siitä. Yhdistelmässä on tuttuutta ja miellyttävyyttä.”

X-sukupolveen kuuluvat ovat syntyneet vuosien 1965–1980 välissä. Tosin vuosissa on pieniä eroja riippuen lähteestä.

Pöllänen veikkaa, että kyseiseen sukupolveen kuuluvat ihmiset ovat mieltyneet suolaiseen kinuskiin, koska he haluavat herkutella niin, että makeaa ja suolaista ei syödä erikseen, vaan ne halutaan yhdistää.

Paitsi suolaista kinuskia, markkinoilla on tarjolla runsaasti myös muita suolaisen ja makean yhdistelmiä. Näin on Pölläsen mukaan paitsi Suomessa myös yleisemmin Euroopassa.

Toinen nyt pinnalla oleva suolainen herkku, jota yhdistetään makeaan, on Pölläsen mukaan popcorn. Pöllänen toteaa, että kinuskin maku ja erilaiset toffeemaut ovat kuitenkin tyypillisin makea herkku, johon suola yhdistetään.