Raati maisteli yhdeksän englantilaista kuohuviiniä. Voittajaviinin maku todettiin pitkäksi, monipuoliseksi ja tyylikkään nuorekkaaksi.

Englantilaisten kuohuviinien suosion nousu on pieni mutta selkeä trendi. Kevään juhliin englantilainen kuohuviini on tyylikäs ja juhlava valinta.

Englantilaisilla kuohuviineillä on enemmän yhtäläisyyksiä samppanjaan kuin esimerkiksi espanjalaisella cavalla tai italialaisella proseccolla.

Eteläisessä Englannissa viinitarhojen maaperä on yhtä lailla kalkkikiven dominoimaa kuin Ranskan Champagnessa, ja rypälelajikkeetkin ovat valtaosin samat: Chardonnay, Pinot Noir ja Meunier. Istutukset alkoivat Englannissa 1990-luvulla, ja nyt tuotanto on jo yli 10 miljoonaa pulloa vuodessa. Samppanjan tuotantoon verrattuna määrä on kuitenkin pieni, sillä samppanjaa tuotettiin vuonna 2020 yli 300 miljoonaa pulloa.

Lajikkeiden lisäksi myös aromimaailma on tuttua samppanjasta: raikasta sitrusta, kivellisiä hedelmiä, mineraalisuutta ja eriasteisia leipämäisiä makuja. Erojakin on, sillä samppanjan hapokkuus on usein terävämpää, ja moni pitää samppanjaa tyypillisesti jonkin verran täyteläisempänä.

” Raikasta sitrusta, kivellisiä hedelmiä, mineraalisuutta ja eriasteisia leipämäisiä makuja.

Alkossa on myynnissä 30 englantilaista kuohuviiniä. HS-testiin valittiin yhdeksän edullisinta tuotetta. Viinien saatavuus on vaihteleva, tyypillisesti Alkon eri myymälöissä on 2–3 tuotetta. Testiä tehdessä kaikkia oli kuitenkin saatavilla Alkon verkkokaupasta.

Testissä löytyi yksi viiden tähden viini. Voittajaksi nousi maineikkaan tuottajan Ridgewayn Bloomsbury Brut -viini. Sen maku todettiin pitkäksi, monipuoliseksi ja tyylikkään nuorekkaaksi.

Toiseksi sijoittunut Hattingley Valley Classic Reserve Brut on raadin arvion mukaan myös hyvin pitkä, tasapainoinen ja klassisen tyylikäs kuohuviini.

Kolmanneksi tulleen Harrow & Hope Reserve Brut -viinin maun raati kuvaili kuivaksi, hyvin hapokkaaksi ja keskitäyteläiseksi.

Viinit arvioivat Viinitien Portfolio Manager, Master of Wine Heidi Mäkinen sekä HS:n viiniasiantuntija, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun lehtori Jouko Mykkänen ja toimittaja Katja Bäcksbacka HS:n ruokatoimituksesta. Käytännön järjestelyistä vastasi Viinikoulu PerhoPron Sirpa Vaahti. Viinit maistettiin sokkona eli maistajat eivät tienneet, minkä tuottajan viinejä he kulloinkin arvioivat. Heidi Mäkisen arviot sivuutettiin Viinitien edustamien tuotteiden kohdalla.

Viinitestin pisteytys:

***** Huippu, ei jätä toivomisen varaa, **** Erinomainen, luonteikas, *** Hyvä, laadukas ja tasapainoinen, ** Tyydyttävä, helppo arkituote, * Välttävä, laadullisesti vaatimaton