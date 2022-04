Itäkeskuksen Stoan ravintola ei hyödynnä mahdollisuuksiaan.

Pikatesti Skutta Missä? Turunlinnantie 1. Milloin? Lounas ma–pe 10–16, brunssi kerran kuussa lauantaisin 12–16. Paljonko? Lounas 11,30–15,30 e. Nouto? Kyllä.

Viime syksynä Itäkeskukseen avattu ravintola Skutta on nopeasti saavuttanut vankan suosion paikallisten parissa. Itä-Helsingin paras lounas, kanta-asiakkaat hehkuttavat sosiaalisessa mediassa.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Skutta on lähteestä riippuen taidebistro, villiruokaravintola tai Itä-Helsingin olohuone. Käytännössä se tarjoaa tällä hetkellä arkisin lounasta, kerran kuussa brunssia ja epäsäännöllisen säännöllisesti ruokaa ja taidetta yhdistäviä tapahtumia – sijaitseehan ravintola kulttuurikeskus Stoan sisällä.

Skuttan keittiötä luotsaavat ravintoloitsija Jyrki Tsutsunen ja keittiömestari Antti Rämö.

Tsutsunen tunnetaan muun muassa erilaisista kokeellisista pop up -tapahtumista ja villiruokakursseista. Myös Skuttan lounaiden luvataan olevan kotiruokaa “villimmällä väännöllä”: paikallisia aineksia ja metsien sesonkiherkkuja. Välillä lounaalla onkin ollut tarjolla muun muassa voikukannuppukastiketta, metsäsieniä ja järvikalamureketta.

Lupauksiin nähden huhtikuisen tiistain lounaslista on pieni pettymys. Mikään siinä ei vihjaa villiydestä. Vaihtoehdot ovat chorizo-paprikapasta buffalomozzarellan kanssa, bataattia ja kikherneitä sataykastikkeessa tai paneroitua kampelaa hernepyreen kera.

Fermentoiduista auringonkukansiemenistä tehty tahna oli leivän kanssa pysäyttävän herkullista.

Valitsemme kala- ja kasvisvaihtoehdot. Ne saapuvat noin vartin odotuksen jälkeen. Kampela on mehevää, mutta annosta hallitsee suuri määrä sitruunamajoneesia. Se jyrää alleen hernepyreen hennon maun. Kokonaisuus on maukas, mutta rasvainen. Vegelounas on paremmin tasapainossa. Täyteläisen makea sataykastike pyöristää bataatin, kikherneet ja riisin mukavan lohturuokamaiseksi kokonaisuudeksi. Erityisen omaperäinen annos ei kuitenkaan ole.

Skuttan somekanavissa Jyrki Tsutsusta kutsutaan “taidekokiksi”. Kenties taiteellisuus tulee enemmän esiin joskus toiste, pohdimme seuralaisen kanssa lounaspöydässä. Mutta sitten maistamme leipää, tai oikeastaan levitettä. Skuttan keittiössä leivottu hapanjuurifocaccia on hyvää, mutta vielä parempaa on sen kanssa tarjottava tahna. Sitä voisi ensivilkaisulla luulla hummukseksi. Maku on kuitenkin paljon kiinnostavampi: runsas, hapan ja suolainen.

Mitä tämä on, kysyn tarjoilijalta.

“Talon levitettä fermentoiduista auringonkukansiemenistä.”

Tässä on vihdoin sitä luvattua villimpää vääntöä. Näkyisipä se jatkossa enemmän myös itse annoksissa. Silloin titteli Itä-Helsingin parhaasta lounaasta olisi ilman muuta ansaittu.

Nyt tulee sellainen olo, että Skuttalla siihen olisi valmiuksia, mutta jostain syystä niitä ei täysin hyödynnetä.