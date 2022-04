Ruotsalainen ”perunamaito” on kasvijuomien uusi tulokas. Kysyimme ravitsemusasiantuntijalta, miltä juoma vaikuttaa ravintoarvoiltaan.

Peruna on yksi suomalaisen ruokavalion peruspilareista. Sekä arkena että juhlissa syödään perunaa – monessa muodossa. Juomien osalta se tunnetaan vodkan ja viinan raaka-aineena.

Nyt perunaa käytetään lisäksi aivan uudella tavalla, kasvipohjaisen juoman valmistuksessa.

Kasvipohjaiset ”maidot” ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina vaihtoehtona eläinperäiselle maidolle: suomalaisistakin marketeista on jo pitkään saanut muun muassa kaura- ja mantelimaitoa.

Ruotsalaiskauppojen uutuus on perunamaito, jota meiltä ei vielä saa. Juoman kehittäjä on professori Eva Tornberg Lundin yliopistosta. Juomaa myy ruotsalainen Dug-niminen brändi.

Tornbergilla on veikkaus, miksi perunamaito on trendikästä juuri nyt.

”Luulen, että pääasiassa siksi, että peruna on ilmaston kannalta erittäin hyvä. Peruna on melko mieto maultaan. Kaura maistuu hyvin paljon kauralta.”

Perunan viljelyssä tarvitaan vähemmän vettä kuin esimerkiksi mantelin, josta myös tehdään kasvimaitoa.

Perunajuomaa saa muun muassa original-versiona ja täyteläisempänä barista-versiona.

Kuten monista muistakin kasvijuomista, myös perunajuomasta valmistetaan eri versioita: tavallisen lisäksi on saatavilla makeuttamatonta perunamaitoa ja esimerkiksi kahviin sopivaa barista-versiota.

Dugdrinks-sivuston mukaan yrityksen juomissa käytetään perunahiutaleita. Sivustolla todetaan myös, että ”valitettavasti Ruotsissa ei valmisteta perunahiutaleita”, mutta maidon ”raaka-aineet tulevat pääosin Euroopasta”.

Ainesosaluetteloiden tutkailu paljastaa, että Dug Original -juomassa on itse asiassa perunaa melko vähän: kuusi prosenttia. Barista-versiossa ja makeuttamattomassa juomassa sitä on yhdeksän prosenttia. Lisäksi tuotteessa on muun muassa herneproteiinia.

Dugin sivuston mukaan Original-juoma sisältää samoja ravintoaineita kuin peruna – esimerkiksi vitamiineja ja kuituja. Myös kahdessa muussa juomassa sanotaan olevan samoja ravintoaineita kuin perunassa.

HS Kysyi ravitsemusasiantuntija Reijo Laatikaiselta, millainen perunasta valmistetun juoman ravintosisältö hänen mielestään on. Laatikainen arvioi Dug Original -juoman ravintosisältöä ja ainesosaluetteloa, jotka ovat nähtävissä Dugdrinks-sivustolla.

Kuinka paljon kuusi prosenttia perunaa sisältävässä juomassa on itse perunan sisältämiä ravintoaineita?

”Jos juo noin kaksi desiä maitoa kerralla, niin saa kaksitoista grammaa perunaa, joka on viidesosa keskikokoisesta perunasta. Perunassa ei ole vitamiineja, mineraaleja ja kuituja mitään merkittäviä määriä kahdentoista gramman annoksessa”, Laatikainen sanoo.

Perunamaidon sisältämä kuitu ei tule Laatikaisen mukaan perunasta, vaan maitoon lisätystä sikurijuurikuidusta. Sikurijuurikuitu voi mahdollisesti aiheuttaa ongelmia herkkävatsaisille, sillä se kuuluu FODMAP-hiilihydraatteihin, Laatikainen toteaa.

Laatikainen kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että perunamaito ei sisällä jodia. Se on ihmiselle tärkeä ravintoaine, jota esimerkiksi kauramaidoissa usein on.

Kasvikunnan tuotteet eivät sisällä Laatikaisen mukaan luonnostaan juurikaan jodia, lukuun ottamatta merilevää. Jodi pitää siis lisätä tuotteeseen erikseen tai jodioituna suolana. Jodi on kilpirauhasen toiminnalle välttämätöntä. Tyroksiini ja muut kilpirauhashormonit eivät muodostu normaalisti, jos ruokavaliossa ei ole jodia.

Laatikaisen mukaan on hyvä, että maitoon on lisätty D-vitamiinia, kalkkia, B12-vitamiinia ja foolihappoa.

”Ravitsemuksellisesti sillä ei ole merkitystä, tulevatko ravintoaineet luontaisesti vai onko ne lisätty.”

Perunajuoman markkinoinnissa korostetaan perunan terveellisyyttä. Superruoan mainetta perunalle ei Laatikaisen mukaan kuitenkaan voi antaa.

”Perunalla ei ole mitään maagisia voimia, se ei ole erityisen terveellinen eikä erityisen epäterveellinen”, Laatikainen sanoo.

”Jos joisi kaksi desiä perunamaitoa päivässä, niin perunaosuudella, joka maidossa on, ei ole terveydelle mitään merkittävää hyötyä. Sen sijaan herneproteiinilla, vitamiineilla ja kuiduilla on merkitystä, mutta ne tulevat muualta kuin perunasta.”

Neljä HS:n toimittajaA maistoi Ruotsista tuotua Dugin perunajuomaa ja barista-versiota. Verrokkina käytettiin tavallista kaurajuomaa.

Perunamaidon maku yllätti:

”Yllättävä, ei maistu ainakaan kauramaidolta. Tässä on jokin tietty maku, mutta en tiedä, onko se peruna.”

”Vau, onpa outo. Maistuu viljaisalta, jännä koostumus. Ihan ok. Tulee sellainen saippuainen fiilis suuhun.”

”Tätä en kyllä odottanut. Vähän rakeinen suutuntuma.”

”Tulee mieleen se, kun on syönyt muroja ja sinne pohjalle on jäänyt maitoa.”

Perunamaidon barista-versio on tarkoitettu kahviin sekoitettavaksi. Se onkin koostumukseltaan sakeampaa.

”Aika vahva maku. Minusta tämä on aika hyvää”, yksi maistajista kommentoi.

”Kaurakahvimaidon oloinen”, totesi toinen.

”Perunaa en keksi tästä.”

Lopuksi perunamaitoa sekoitettiin myös kahviin.

”Ei ole ihan samalla tavalla makea ja pehmeä kuin kauramaito. Saippuainen maku tulee läpi”, kommentoi testiryhmän kahvinjuoja.