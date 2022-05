Storysta on vähän kerrottavaa

Uudessa Story-ravintolassa oon viimeistellyt puitteet, mutta keittiön hutilointi pilaa elämyksen.

Story Hakaniemi ★★ Missä? Siltasaarenkatu 10. Milloin? Ma–to klo 8–22, pe 8–23, la 11–23, su 11–18. Paljonko? Alkuruuat 13–18 e, pääruuat 13,90–32 e, jälkiruuat 10–12 e. Kolmen ruokalajin menut 45–52 e. Pizzat 14–18 e. Kuljetus tai nouto? Kyllä.

Hakaniemeä rempataan ja rakennetaan vielä iät ja ajat, mutta valmistakin on syntynyt. Yksi torin laidan maamerkeistä heräsi henkiin vuodenvaihteessa, kun vanha Elannon tavaratalo avattiin remontin jälkeen. Maaliskuussa massiivisen kolossin pohjoisnurkkaan putkahti ravintola Story.

Story-ravintoloista on kasvamassa oikea jatkokertomus, sillä Hakaniemi on jo kuudes toimipiste Helsingissä, kun mukaan lasketaan pari hapanjuuripizzakeittiötä. Vielä ennen kesää avataan jo seuraava Story Telakkarantaan.

Story-restaurants on osa We are group -yhtiötä, jonka yksi pääomistajista on räppärinäkin ansioitunut Anders ”Andu” Westerholm. Story-ravintoloita luotsaa Markus Hurskainen, joka tuo lisää julkkisnostetta, sillä hänet tunnetaan paitsi hapanjuurestaan myös Koko Suomi leipoo -ohjelmasta.

Nettisivullaan Story kertoo, että tarjolla on ”huomisen husmanskostia eli modernin kaupunkilaisen lempiruokaa”. Määritelmä on kätevän lavea, siihen voi sisällyttää melkein mitä tahansa.

Vanhaan Elannon tavarataloon Hakaniemessä on avautunut useita ravintoloita.

Lounaalla annokset valmistetaan listan mukaan à la minute eli tilauksesta. Minuuttiaikataululla ei kuitenkaan kannata olla liikkeellä, sillä testikäynnillä odottelemme annoksia miltei tyhjässä ravintolassa yli kaksikymmentä minuuttia.

Tarjolla on kotiruokaa (pasta bolognese), vegaaniannos (bataatti), muutama salaatti, hampurilaisia, hapanjuuripizzoja ja pari vakioannosta (vodkapasta ja lohikeitto). Sesongin paras -nimikkeen alta löytyy paistettua kirjolohta, ja se panee miettimään, mikä tekee kasvattikalasta ajankohtaista loppukeväällä. Kun annos vihdoin saapuu, käy ilmi, että lisukkeessa on sentään muutama pätkä paahdettua sesonkiparsaa.

Kirjolohen nahasta vain osa on saatu paistettua syötävän rapeaksi. Hollandaise on sileää ja sopivan hapokasta, mutta paahdetut perunat ovat ylisuolaisia. Suolainen on myös annoksen hinta, 18,90 euroa.

Vegeburgeri maksaa 16,90 euroa ja parasta siinä on kuohkea perunabriossi. Tattiseitan kuulostaa kiinnostavalta ja sen maku onkin miellyttävä. Ongelmana on kuiva rakenne, joka ei tosiaankaan vastaa odotusta mehevästä hampurilaisesta. Käsinpilkotut ranskalaiset ovat kasa kuivia perunoita, joista osa on syömäkelvottomia käppyröitä.

Ilta-aikaan näkymä laskevan auringon valaisemalle torille on vaikuttava.

Maisemaa ehtiikin ihailla, sillä odottelemme taas yli kaksikymmentä minuuttia alkujuomia ja ruokalistaa. Palvelu on sinänsä mutkatonta, mutta ylimalkaista ja hidasta.

Kun alkuruuat vihdoin saapuvat, etanapannu on iloinen yllätys. Fermentoitu sitruuna-yrttivoi on mainio idea. Näin pirteää etana-annosta en ole aiemmin syönyt.

Muikunmäti-annoksen heikoin lenkki on yllättäen Storyn bravuuri eli hapanjuurileipä, joka on kuivaa ja yhdentekevää.

Hirvipullat ovat päässeet loppumaan, mutta toinen husmanskost-klassikko, haukiwallenberg, on kelpo annos, vaikka kokki onkin paistanut rapean pinnan vain kalapihvin toiselle puolelle.

Haukiwallenberg on ruotsalaisen keittiön lahja maailmalle.

Parin vuoden takainen muotiannos, vodkapasta, toimii mukavasti. Tomaattikastikkeessa makeus ja happamuus on säädetty kohdilleen, ja häivähdys väkiviinasta antaa kivan säväyksen. Bucatini-pastakin on melkein al dente.

Jälkiruuista karviaisclafoutis eli uunivanukas onkin sitten hämmentävä esitys. Itse vanukas on mukiinmenevä, mutta mukana tulevan kastikkeen idea jää arvoitukseksi. Paahdetusta mantelimaidosta tehty kastike maistuu kitkerältä ja tympeältä, suorastaan pahentuneelta. Kun tarjoilijalta kysyy, onko kastike tosiaan sellaista kuin sen kuuluisi olla, hän hakee vastausta keittiöstä. Palatessaan hän kertoo, että kokki maisteli mantelimaitoa ja totesi, että se on kunnossa. ”Se on kyllä voimakkaan makuista”, tarjoilija kommentoi lopuksi.

Jälkkäri jää syömättä. Samalla se pudottaa tähtien määrän kahteen.