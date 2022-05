Syö parsa mahdollisimman pian ostamisen jälkeen. Laadukas raaka-aine kannattaa valmistaa yksinkertaisesti.

Parasta parsassa on se, että se on herkullista, valmistat sen sitten miten vain. Höyrytettynä, paistettuna, keitettynä, grillattuna, raakana tai friteerattuna. Tärkeintä on, ettet ylikypsennä parsaa.

Keski-Euroopasta saapuvan parsan sesonki jatkuu yleensä juhannukseen asti. Jos olet onnekas, saatat alkukesästä törmätä myös kotimaiseen parsaan. Osta nippu ja käsittele sitä rakkaudella. Pese ja kuivaa se, höylää raakana kulhoon ja mausta oliiviöljyllä, suolalla ja sitruunamehulla. Parsassakin pätee yleisohje: mitä laadukkaampi raaka-aine, sitä yksinkertaisemmin se kannattaa nauttia.

Jos parsanippu ei näytä hyvältä, jätä se suosiolla kauppaan. Huonolaatuisen parsan tunnistaa kukinnoiksi auenneista nupuista, kuivasta kannasta ja nuupahtaneesta varresta.

” Parsassakin pätee yleisohje: mitä laadukkaampi raaka-aine, sitä yksinkertaisemmin se kannattaa nauttia.

Parsa kannattaa syödä mahdollisimman pian ostamisen jälkeen. Voit säilyttää parsaa muutaman päivän kohtelemalla sitä kuin kukkakimppua. Poista kääreet ja kuminauhat. Leikkaa tai napsauta parsoihin uudet imupinnat eli poista puumainen kanta. Kaada noin 3 cm kylmää vettä lasipurkkiin, laske parsat leikkuupinta alaspäin veteen ja aseta hedelmäpussi löysästi päälle. Pidä jääkaapissa.

Säilytä etyleeniä erittävät hedelmät erillään parsasta, sillä esimerkiksi omenat, banaanit ja avokadot kellastuttavat parsan ja tekevät siitä sitkeää.

Jos grillaat parsan, valitse paksumpia parsoja, sillä ohuemmat sisältävät enemmän kuoriainesta ja kuivuvat siten helpommin. Ohuemmat parsat sopivat keittämiseen. Kypsennysaikaan vaikuttavat parsan paksuus ja korjuuaika.

Vihreää parsaa ei tarvitse kuoria ellei kuori tunnu kuivalta: poista puumainen kanta ja laita parsa suoraan grilliin.

Valkoinen parsa on poimittu maan alta, ennen kuin se on ehtinyt nousta maan pintaan. Se on samaa parsaa kuin vihreäkin, jonka pinta on auringon tuottaman klorofyllin värjäämä.

Valkoinen parsa kannattaa aina kuoria. Napsauta kanta pois ja kuori hellävaraisesti nuppuun asti. Valkoinen parsa kannattaa esikeittää ennen grillaamista.

Arkiherkuiksi me valmistamme vihreät parsat usein kannellisessa pannussa höyrypaistamalla. Parsaa paistetaan ensin hetken ajan kuumalla pannulla oliiviöljyn kanssa, sitten joukkoon lisätään pieni loraus vettä ja nokare voita ja laitetaan kansi hetkeksi päälle. Parsa höyrystyy kannen alla kypsäksi ja voin ansiosta siitä tulee kiiltävää ja herkullista. Parsat kipataan lautaselle ja ripotellaan päälle vähän sormisuolaaa.

Mutta jos haluamme jotain vieläkin parempaa, parsa saa kaverikseen sardellitahnan maustamaa voita, kirpeää vinegrettiä tai pehmeää fetadippiä.

1. Grillattu parsa & maustevoi

Parsa valmistuu grillissä siinä ajassa, kun esimerkiksi pihvi vetäytyy. Valele parsat öljyllä ja grillaa muutaman minuutin ajan. Nosta tarjoiluvadille ja laita muutama nokare maustevoita sulamaan päälle. Me sekoitamme voihin tahnaksi hienonnettuja suolaisia sardellifileitä ja sitruunankuorta tai nduja-tahnaa

2. Keitetty parsa & kaprisvinegretti

Keitä parsaa laakeassa kasarissa suolatussa vedessä muutaman minuutin ajan. Nosta atuloilla keittiöpyyhkeelle ja taputtele kuivaksi. Asettele parsa tarjoiluvadille ja kaada vinegretti heti päälle. Kuuma parsa imee itseensä makua.

3. Ryöpätty parsa & vatkattu fetadippi

Parsa on herkullista myös dippilautasella, esimerkiksi fetadipin kanssa. Keitä parsa suolatussa vedessä minuutin ajan napakaksi ja nosta atuloilla suoraan jääveteen. Kylmässä parsan kypsyminen lakkaa ja väri säilyy kirkkaan vihreänä. Nosta sitten keittiöliinalle kuivumaan ja tarjoile huoneenlämpöisenä. Jääkylvystä nostettu napakka parsa on herkullista myös salaateissa.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.