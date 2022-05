Suomessa julkisuuden henkilöiden nimikkoviinit ovat viime vuosina yleistyneet. Viiniasiantuntijan mukaan toisinaan julkkisbrändäys toimii, mutta toisinaan markkinointi on pulmallista.

Alkon hyllyillä ovat yleistyneet julkisuudesta tuttujen henkilöiden nimikkoviinit.

”Omia viinejä” on muun muassa muusikoilla Lauri Tähkällä ja Samu Haberilla ja ravintoloitsija Sikke Sumarilla ja keittiömestari Pipsa Hurmerinnalla ja lauluyhtye Rajattomalla ja juontaja Vappu Pimiällä.

Viime marraskuusa ilmestyi radio- ja tv-juontaja Sami Kurosen nimikkoviini Kuronen Red.

Kuronen Red-viiniä kuvaillaan mehevän marjaisaksi ja täyteläiseksi punaviiniksi, joka sisältää sekoituksen Syrah ja Pinotage rypäleitä. Sen mausta löytyy muun muassa tummaa kirsikkaa, kypsää viikunaa, karhunvatukkaa ja viettelevää suklaata.

Viini tulee Etelä-Afrikasta, Coastal Regionin alueelta. Vuosikerta on 2020 ja viini on vegaaninen.

Kuronen-viini sai alkunsa, kun Alko etsi vakiovalikoimaansa suomalaisen julkisuuden henkilön tähdittämää viiniä.

Viimeisen vuoden aikana Alko on ollut innostunut hakemaan valikoimaansa viinejä, joissa on laajasti suomalaisia kiinnostava konsepti taustalla, kertoo viiniä maahantuovan Hedonin edustaja Liisa Tirronen.

Tirronen kertoo viime vuonna pohtineensa perheensä kanssa pääsiäispöydässä, kuka voisi olla suomalaisia kiinnostava julkisuuden henkilö, jonka ympärille voisi luoda mielenkiintoisen konseptin.

Idea Sami Kuroseen tuli lopulta Tirrosen tyttäreltä. Työpaikalla ajatus sai kannatusta.

”Sami on aidosti innostunut viineistä sekä kaikesta viiniin liittyvästä, kuten ruoasta”, Tirronen kertoo.

Kuronen innostui ajatuksesta ja otti osaa viinin valintaan. Lisäksi viinin ympärille kehitettiin yhdessä reseptiikkaa, Tirronen kertoo.

Tirronen kertoo, että Alko antaa aina hakuprosessin yhteydessä arvion vuoden myynnistä. Tässä tapauksessa arvio oli 50 000 litraa.

”Nyt viiniä on myyty juuri tuo määrä, mutta vain noin puolessa vuodessa. Siispä tuote on ollut loppuunmyyty lähes koko ajan.”

Viinin tilaaminen on ollut maailmantilanteen ja pitkän välimatkan vuoksi haasteellista, Tirronen kertoo.

Nyt Alkon tilausvalikoimassa ovat myös uudet viinit Kuronen Riesling ja Kuronen Organic Red.

” ”Pullon sisältö on tärkein.”

Julkkisviinit ovat nyt siis selvästi trendi. Mitä asiasta pitää viiniasiantuntijan mielestä ajatella?

Viinimestari ja viinikouluttaja Tomi Naarvala ei itse ole maistanut suomalaisten julkkisten nimikkoviinejä. Hän kertoo ajatuksiaan julkisuuden henkilöiden nimikkoviineistä siis yleisellä tasolla.

”Itselleni pullon sisältö on kaikkein tärkein. Maun pitää olla miellyttävä ja tuoksun sekä maun eri elementit sopivassa tasapainossa keskenään.”

Naarvala kertoo usein myös pohtivansa, vastaako viini hänen odotuksiaan kyseiselle rypälelajikkeelle tai tuotantoalueelle. Kun nämä asiat ovat kohdallaan, lopputuloksena on Naarvalan mielestä hyvin valmistettu viini.

”Nämä niin sanotut julkkisetiketit ehkä yrittävät viedä huomion viinistä muualle. Toisaalta julkkiksia on kautta aikain käytetty monien tuotteiden markkinoinnissa niin miksi ei myös viineissä.”

Naarvala myöntää, että on paljon kuluttajia, jotka eivät niin tarkkaan välitä viinin sisällöstä.

”Näen positiivisena sen, että erilaisin markkinointikeinoin useampi ihminen voi löytää viinit ja viinikulttuuri mahdollisesti kasvaa.”

Julkkisbrändäys on Naarvasen mielestä silloin onnistunutta, kun julkisuuden henkilön ja tuotteen imagot sopivat yhteen, kuten Marilyn Monroe ja Piper-Heidsieck samppanja.

Punaetikettinen Piper-Heidsieck Brut on yksi maailman tunnetuimmista samppanjamerkeistä. Se yhdistetään usein elokuvamaailmaan ja muistetaan muun muassa Marilyn Monroen suosikkijuomana.

Yhdysvalloissa esimerkiksi rap-artisteilla on huomattava merkitys julkkisbrändäyksessä.

”Esimerkiksi Snoop Dogg ja 19 Crimes-viinibrändi tai Post Malone ja roseeviini Maison No. 9. Koko tuotanto, puoli miljoonaa pulloa, myytiin puolessa vuodessa loppuun.”

Hankalaksi markkinoinnin tekee viineissä se, jos kyseisellä julkisuuden henkilöllä on taustallaan ongelmia alkoholinkäytössä. Silloin tuotteen uskottavuus Naarvalan mielestä kärsii.

Pulmallista Naarvalan mukaan on myös se, jos henkilö on itse julkisuudessa kertonut jättäneensä alkoholin käytön kokonaan. Silloin on ristiriitaista, että hänen nimellään sellaista myydään.

Sami Kuronen on radio- ja tv-juontaja, joka esiintyy myös Sanoman tuotannoissa. Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia.