Jos haluan kokea satojen eurojen fine dining -ruokaelämyksen, menen mieluummin ravintolaan, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Indio, Kalifornia

Jos täältä ei löydä mieleistään ruokaa, on ruokailijassa jotain vikaa.

Kaliforniassa vuosittain järjestettävä Coachella-festivaali tunnetaan paitsi musiikista ja taiteesta, myös ruuasta.

Kun festivaalin ruokatarjonta julkistetaan, se on tapaus jo itsessään. Paikalliset mediat täyttyvät suosituksista, arvioista ja arvailuista siitä, mikä nousee kuluvan vuoden ilmiöksi.

Valikoima on hengästyttävän monipuolinen. Se palvelee seikkailunhaluisia uutuudenetsijöitä, kulinaristeja ja niitä, jotka luottavat perinteisempään festarimättöön. Osa vieraista tulee huhujen mukaan ainakin puoliksi ruuan perässä.

Osallistuin tämän vuoden Coachella-festareille huhtikuussa, ja sen jälkeen olen saanut toistuvasti vastata kysymyksiin ruuasta. Mitä siellä oli? Mitä maksoi? Oliko se erityistä?

Vastaukseni on yllättänyt monet ja ehkä itsenikin.

Ehkä selkeimmin Coachella erottuu sillä, että tasokkaita ruokavaihtoehtoja on paljon. Tyylipuhdas fine dining on harvassa, mutta huippukokkien kuratoimia annoksia tai muuten festarioloissa harvinaisia arvokkaampia raaka-aineita on tarjolla paljon.

Siitä tosin pitää maksaa.

375 dollarilla oli mahdollisuus esimerkiksi 17 ruokalajin sushi-illalliseen. Hintaan sisältyi sakeparitus annoksille sekä ”jäähyväiscocktail” ennen kahden tunnin illalliskokemuksen päättymistä.

On selvää, että tässä maksaa elämyksestä eikä vain ruuasta, vastaavan menun nimittäin saa Los Angelesissa alle 150 dollarilla. Festareilla sushi tarjoiltiin "salaisessa piilopaikassa", ilmastoiduissa tiloissa rauhassa festivaalihälyltä. Paikkoja oli vain 12 kattausta kohti.

Selkeä miinus oli, että moniin kiinnostavimpiin ruokapaikkoihin pääsi vain vip-rannekkeella.

Kyse ei ollut vain muutamasta kojusta, vaan pikemminkin paristakymmenestä. Esimerkiksi useat Los Angelesin trendipaikoista – kuten italialaisia sandwicheja tarjoileva Ggiata ja aasialaiseen lohturuokaan keskittynyt Maneatingplant – olivat suljettujen porttien takana.

Mutta olivatko vip-paikat tasoltaan parempia?

Testasin ravintolan Broad Street Oyster Co, joka tarjosi myös harvinaisen mahdollisuuden ruokailla pöydän ääressä. Mereneläviin erikoistuneessa paikassa osteritarjottimia (12 kpl / 50 $) tarjoiltiin pöytiin tasaiseen tahtiin. Hulppein annos oli kalalautanen (200 $), johon kuului ostereita, rapuja, kaviaaria ja erilaisia lisukkeita.

Tilasin listan suosituimmat annokset, lobster rollin eli hummerivoileivän (35 $) sekä katkarapucocktailin (22 $). Jälkimmäisen ravut olivat laadukkaita ja dippikastike potkaisi juuri sopivasti, mutta 22 dollaria oli kyllä suolainen hinta neljästä ravusta.

Hummerileivässä puolestaan oli kiitettävä määrä hummeria. Mausteita oli juuri sopivasti niin, etteivät ne peittäneet hentoa hummerin makua. Annos jäi kuitenkin kuivaksi ja lisukeperunalastuille olisi kaivannut dippiä.

Ainakaan verrattuna festareiden ”peruspuoleen” en huomannut suurta eroa muussa kuin kalliissa raaka-aineissa.

Katkarapuannos oli raikas, mutta rapuja oli kitsaasti hintaan nähden.

Hummerihodarissa oli kiitettävästi hummeria, mutta leipä oli kuiva.

Toinen Coachellan erityisyys oli ruuan monipuolisuus. Mitä ei saanut, sitä tuskin kaipasi.

Nuudeleista sushiin ja dumplingeihin, hampurilaisista rameniin ja ostereihin, taiwanilaisesta korealaiseen ja meksikolaiseen ja niin edelleen. Oli gluteenitonta, vegaanista, luomua.

Olin huomaavinani, että vegaanivaihtoehtoja oli poikkeuksellisen paljon, mutta paikallisten mukaan tarjonta oli vähentynyt viime vuosista. Tästä huolimatta monessa pisteessä oli ainakin yksi vegaaninen annos, minkä lisäksi oli useita vain vegaaniseen ruokaan erikoistuneita ravintoloita.

Vegaanikulhon maku vakuutti, ulkonäkö ei.

Vegaaninen bowl näytti keskinkertaiselta ja kurkkuineen arkiselta, mutta maku oli ihanan raikas. Raikas mango, bataatti ja avokado muodostivat yhdessä ponzu-lime-kastikkeen kanssa yllättävän mutta toimivan kokonaisuuden.

Jos pitäisi tehdä jonkinlainen ennustus siitä, mitkä ruokatrendit seuraavaksi siirtyvät Suomeen, voisi veikata aasialaisten makujen voimistumista.

Erityisesti korealainen ja japanilainen makumaailma näkyivät monessa paikassa vähintäänkin höysteinä. Näistä keittiöistä on helppo lainata vaikutteita, vaikka ei luotsaisikaan yksinomaan niihin keskittynyttä paikkaa.

Festareiden makkaraperunoitakin edusti amerikkalaista ja japanilaista keittiötä yhdistelevä sumo dog. Japanilaisvaikutteisten hodareiden höysteenä oli muun muassa furikake-mausteseosta ja nori-merilevää.

Sumo dog -hodarissa maistui Japani.

Kahvijuomien hinta tuntui festariolosuhteisiinkin naurettavalta. Suodatinkahvi maksoi kympin, erikoiskahvit enemmän.

Coachellasta ja Yhdysvalloista ylipäätään toivoisin Suomeen siirtyvän monipuolisemman cocktail-kulttuurin.

Liian usein festareilla vaihtoehdot rajoittuvat vodka-redbulliin (joka tosin oli Coachellassakin suosittu vaihtoehto) ja erilaisiin viinan ja limsan sekoituksiin tai vähintäänkin cocktailia saa metsästää festareiden ainoalta niihin erikoistuneelta kojulta, jossa on pitkä jono.

Coachellassa cocktail oli perustilaus, ja niitä oli saatavilla useista paikoista ympäri festarialuetta. Artesaanidrinkeistä ei tosin voi puhua, sillä suurin osa niistä tehtiin ainakin osin valmiiseen juomasekoitukseen.

Vip-alueen ravintolan house cocktail sisälsi sitruunavodkaa ja inkivääriolutta.

Viinin ystävällä sen sijaan on paremmat oltavat Suomessa. Coachellassa makea roseeviini muistutti lähinnä itse tehtyä marjaviiniä ja se tarjottiin muovisesta pikkukupista (18 $).

Monessa muussakin kohtaa huomasin haikailevani Suomeen ja tarkemmin Flow-festivaaleille.

Monet huippuravintolat ovat tuoneet Helsingin Suvilahdessa järjestettävälle festarille annoksiaan – viimeksi, vuonna 2019, muun muassa Michelin-ravintola Grön ja Emo. Muistan vieläkin sittemmin jo kuopatun ravintola Andrean ilahduttavan mustekala-annoksen, vaikka se ei festareilla ravintolaversion tasolle yltänytkään.

Annokset ovat Helsingissä kalliita kokoonsa nähden, mutta toisaalta valtaosan festariannoksista saa kyllä omakseen parilla kympillä. Ja mikä tärkeintä, Flow'ssa laajasta valikoimasta on päässyt nauttimaan ihan tavallisellakin festarirannekkeella.

Coachellan tapauksessa tuntuu haljulta maksaa 550 dollaria sisäänpääsystä ja jäädä silti paitsi niin isosta osasta ruokaelämyksiä. Jos taas maksaa vip-lipusta 1000 dollaria ja nauttii vip-alueen tasokkaimmista (ja kalliimmista) ruokaelämyksistä, aletaan kustannuksissa lähestyä jo etelänloman hintaa.

Tässä mielessä suomalainen festari päihittää heittämällä amerikkalaisen vastinparinsa.