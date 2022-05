Hakasalmen huvilan Rakastan-kahvila on ylitsevuotavan söpö.

Kahvila Rakastan Missä? Mannerheimintie 13b. Koska? Su–to 10–17, pe-la 10–22. Paljonko? Kahvi 3 e, latte 5 e, leivonnaiset 3,50–6 e. Nouto? Kyllä. Esteetön? Ei.

Finlandia-talon vieressä sijaitsevan Hakasalmen huvilan yhteyteen avattiin maaliskuussa kahvila, jolla on erikoinen nimi: Rakastan. Etukäteen mietityttää, mitä se tarkoittaa. Huuruista hippimeininkiä vai pinkkejä glitterleivoksia? Paikan päällä on kuitenkin pakko myöntää, että nimi sopii linjaan.

Rakastan-kahvilan sisustus on ylitsevuotavan söpö. Pastellinsävyiset kuivakukat on aseteltu pikkuruisiin maljakoihin. Kynttilät palavat antiikkijalustimissa keskellä päivää. Ikkunalaudalle on asetettu mummon muotokuva. Hän on Meri, ilmeisesti jonkun omistajan isoäiti ja Karjalasta kotoisin.

Juuri Meri-mummon takia kahvila on kokonaan vegaaninen. Mummo kuulemma aikanaan kertoi, että Karjalassa syötiin lähinnä kasviksia ja lihaa oli vain särpimeksi. Mummolle oli myös tärkeää jättää perinnöksi lapsenlapsille puhdas luonto. Siksi täällä karjalanpiirakatkin on valmistettu kasvipohjaisiin raaka-aineisiin – kuten kaikki muukin: fetasalaatit, juustokakut, perunaleivokset ja pullat. Tarjolla on myös päivittäin vaihtuva keittolounas.

Rakastan kahvila on auki myös sunnuntaisin.

Kokonaan vegaanisia ravintoloita on Helsingissä vasta kymmenisen kappaletta ja kahviloita vielä vähemmän. Siksi jokainen uusi paikka on vegepiireissä tapaus. Kahvila Rakastan varmaankin viehättää niin miljöön kuin makujen puolesta muitakin kuin vegaaneja.

Paikka on viikonloppuisin auki jopa kymmeneen asti. Silloin siellä tarjoillaan vegaanisia sapas-lajitelmia. Sapasten kanssa voi nauttia viiniä, pienpanimo-oluen tai -siiderin. Voikin olla, että Rakastan-kahvilan pihasta tulee yksi keskustan suosituimmista kesäterasseista.

Tällä kertaa olemme tulleet kuitenkin testaamaan ennen kaikkea leivonnaisia. Minulla on karjalaiset sukujuuret, eikä kukaan tee mielestäni yhtä hyviä perunapiirakoita kuin äitini. Mutta kun haukkaan Rakastan-kahvilan piirakkaa, pääsee suustani spontaani “oho.”

Vegaanisuudesta huolimatta nämä eivät häviä äidin piirakoille. Miten ihanan ohut kuori ja mehevä sisus! Seuralainenkin kehaisee, ettei sokkotestissä edes tajuaisi piirakkaansa vegaaniseksi.

Karjalan mummon tyyliin tehdyissä piirakoissa on ohut kuori ja mehevä sisus.

Myös “munaton munavoi” on herkullista, vaikka se ei rakenteen puolesta muistuta esikuvaansa. Kananmunan makuinen kala namak -suola tuo kuitenkin uskottavaa aromia tahnaan, joka on valmistettu kikherneistä ja tofusta. Piirakan päälle voi valita myös vaikkapa suolakurkkuja ja siirappia tai caviart-merileväkaviaaria.

Valitsemme testiin myös kaksi erilaista pullaa: voisilmäpullan ja muhkean, sydämenmuotoisen korvapuustin. Voisilmäpullassa taikinan pehmeys ihastuttaa. Margariinin ja sokerin määrää on voisilmässä kuitenkin hieman liioiteltu ja kokonaisuus on vähän överi. Voiton vie tällä kertaa korvapuusti. Se on kuohkea, pehmeä ja rohkean kanelinen. Tällä leivonnaisella Rakastan-kahvilan perustajat todistavat, että pulla on heille todella sydämen asia – muutenkin kuin muodon puolesta.