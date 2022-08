Arabian vanhan tehtaan ravintola ilahduttaa erityisesti kasvisruuillaan.

Bistro Bryk ★★★ Missä? Hämeentie 135A. Milloin? Ma–to 11–22, pe 11–23, la 13–23. Paljonko? Lounas 12,50–18 e. Alkuruuat 9–15 e, pääruuat 14–26 e , jälkiruuat 4–10 e. Esteetön? Kyllä.

Helsingin gastronomisen kartan laajeneminen kantakaupungin ulkopuolelle jatkuu. Kehityksen kunniaksi kajautamme tietysti vähintään kolme hurraa-huutoa.

Uusi yrittäjä löytyy Arabianrannasta, jossa ravintolatarjonta on ollut varsin niukkaa. Alue on keskiluokkainen lintukoto, josta luulisi löytyvän arvostusta ja asiakaskuntaa myös yritteliäämmälle kokkailulle.

Tätä puutostilaa korjaamaan avautui vapun tienoilla Bistro Bryk.

Taustalta löytyy kolmikko Jerry Hartman, Sami Karranto ja Juho Kainulainen, joista viimeksi mainittu vastaa tiedotteen mukaan keittiöstä Anssi Pynnösen kanssa. Kaksikko on aiemmin kokkaillut muun muassa sellaisissa paikoissa kuin Döner Harju ja Colorado Bar & Grill.

Uusi ravintola on löytänyt paikkansa vanhan Arabian tehtaan päärakennuksesta, suoraan alueen maamerkin, viisikymmentä metriä korkean vanhan savupiipun alta.

Sisäpuolella ovat seinät leveällä, mutta katto matalalla. Historia näkyy yllättävän vähän: entinen tehtaannurkka on remontoitu nykyaikaiseksi, hieman meluisaksi ravintolatilaksi, jossa ei syödä pelkästään Arabian lautasilta. Nykyaikaa edustavat myös unisex-vessat ja se, että Brykin keittiö onnistuu ilahduttavan hyvin kasvisruuissa.

Entinen tehdas on remontoitu nykyaikaiseksi.

Alkuruokalistan parhaat hetket ovat lihattomia. Kirsikkatomaatit ja vaahdotettua fetaa on tasapainoinen annos, jossa makea ja suolainen elävät sopusoinnussa, ja yrttiöljy voitelee makuhermot valppaiksi.

Japanilaislähtöinen hibachi-pöytägrilli on Brykissä ahkerassa käytössä, sillä vienoja savumerkkejä löytyy vähintään joka toisesta annoksesta. Useimmiten se toimii, mutta aina ei: grillatut muikut ovat kuivanpuoleisia. Hibachin lisäksi aasialaisia vivahteita putkahtelee tuon tuostakin.

Brykin keittiö onnistuu parhaiten kasvisruuissa. Vaahdotettua fetaa on tarjolla esimerkiksi vesimelonin kanssa.

Brykin ruokalista vaihtuu tiuhaan, joten kaikkia tässä arviossa käsiteltyjä annoksia ei välttämättä enää ole tarjolla. Testikäyntien parhaan kasvispääruuan, harissalla maustetun kukkakaalin kypsyys on kohdallaan, ja harissa tuo kotimaastaan Tunisiasta tuliset terveiset, jota hibachin antama vienosti savuinen pinta myötäilee.

Lihapuolen onnistunein annos on toistaiseksi kadonnut menusta, mutta toivon mukaan se palaa vielä, sillä Amerikan herkku reuben-leipä on maanmainio pääruoka. Myös talon ranskalaiset ovat kuin oppikirjasta.

Päivän kala palkitsee henkilökunnan pienen sekoilun jälkeen. Tarjoilija kertoo, että annos on ahventa, mutta pöytään tuleekin grillattua lohta. Keittiö kuitenkin korjaa tilanteen ripeästi ja tuo lohen rinnalle paistetut ahvenet. Kala on tuoretta ja taiten valmistettua, ja sen kanssa tarjottava voikastike on ihanan täyteläistä ja hapokasta.

Mustekalan grillaus on osunut kohdalleen, mutta sen seuralainen, chorizo-sipulipaistos, on toki sinällään vetävä mutta tähän yhdistelmään turhan tungetteleva.

Lounaskäynnillä Bryk osoittaa uskallusta, sillä tarjolla on tillilihaa. Kouluruokatraumasta kärsiville Brykin versio on hyvää terapiaa. Liha on haudutettu meheväksi, ja tillin rooli on annoksessa oikein mitoitettu.

Minkään sortin linjaa Brykin keittiöstä ei löydy, mutta osaamista ja kekseliäisyyttäkin kyllä. Tarjolla on sitä sun tätä, aasialaisista ja Lähi-idän mauista välimerellisiin ja pohjoismaisiin tunnelmiin. Ehkä keskustan ulkopuolella ei kannata erikoistua, vaan varminta on tavoitella asiakkaita laajalla haavilla.

Palvelussa Brykillä riittää kirittävää. Kolmella käynnillä kohdalle osuu pari ammattinsa taitavaa tarjoilijaa mutta myös useampi heikko esitys: unohduksia, tietokatkoksia, välinpitämättömyyttä ja harmillista tietämättömyyttä.

Annoksia ei myöskään esitellä mitenkään, ei aina edes pyydettäessä. Olisihan kuitenkin kiva tietää, mitä syö.