Kesäkurpitsasatoa voi hyödyntää moneen ruokaan ja leivonnaiseen.

Hyvän kesäkurpitsaruoan salaisuus on tässä: Poimi vihreät pötkylät pieninä tai keskikokoisina, niin niissä on vielä paljon makua jäljellä. Pitkiksi ja paksuiksi pullistuneet kasvikset ovat näyttävän näköisiä, mutta harmillisen mauttomia.

Runsasta kesäkurpitsasatoa voi hyödyntää moneen ruokaan ja leivonnaiseen. Kokeile tehdä siitä vaikka uuniruoka lasagnen tyyliin. Tässä ”lasagnessa” ei ole lainkaan pastaa, vaan lasagnelevyt korvataan kesäkurpitsaviipaleilla.

Kesäkurpitsan hyvä puoli on se, että se sisältää paljon vettä eli kasvis on vähäkalorista syötävää. Kesäkurpitsan huono puoli on se, että se sisältää paljon vettä – tästä ruoasta sitä on saatava pois, jotta vuokaan ei jää liikaa nestettä paistamisen jälkeen.

Muutama niksi onkin paikallaan: leikkaa kesäkurpitsa mahdollisimman ohuiksi viipaleiksi. Suolaa viipaleet ja anna maustua noin vartti, sillä suola vetää nestettä pois kasviksesta. Huuhtaise ja taputtele kuiviksi. Paista viipaleita 1–2 minuuttia pannulla tai grillissä.

Jos edellä mainitut niksit tuntuvat liian työläiltä, niin voit nakata viipaleet suoraan uunivuokaan, ja yksinkertaisesti kaataa ylimääräisen nesteen pois paiston jälkeen. (Neste kannattaa säästää ja käyttää keittoon tai risottoon.)

Kesäkurpitsaraaste mehevöittää kakkua.

Kesäkurpitsasta valmistuu myös mainio kakku. Kasvisraaste mehevöittää leivonnaisen ja parantaa sen säilyvyyttä.

Kakun päälle voi tupsauttaa kunnon kerroksen tomusokeria tai sulattaa suklaata ja valuttaa sitä kakun päälle raidoiksi. Porkkanakakun sukulaissielu ei myöskään pahastu amerikkalaisen porkkanakakun luottoparista eli tuorejuustokuorrutuksesta. Se on mahtava makupari myös tämän kakun kumppanina.

Kesäkupitsasta valmistuu maukkaita lisukkeita.

Ja vielä pari lisukevinkkiä.

Korealaiset tietävät, miten kasvikset kesytetään. Kaalista syntyy uhkean makuista kimchiä hapattamalla. Samalla tekniikalla voi valmistaa muitakin kasviksia. Amerikkalaisen Food 52 -sivuston kesäkurpitsakimchissä kasvis pääsee maustumaan kaikessa rauhassa gochujangin ja riisiviinietikan kanssa. Jos olet malttamaton luonne eli haluat heti hyvää syötävää, niin kokeile tätä: paista kesäkurpitsat grillissä tai pannulla öljyssä ja sekoittele gochujang-marinadiin. Siten syntyy näppärä lisäke grilliruokien kaveriksi tai alkupalapöydän runsaanmakuiseksi yllättäjäksi.