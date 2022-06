Varhaisperunaa, silliä, voita ja tilliä: siinä ovat Bella Tablen Kia Arpian ja Petra Wettenrannan juhannusmenun tärkeimmät ainekset.

Kotimainen varhaisperuna on kiistatta juhannuspöydän rakastetuin ruoka.

Uudeksi perunaksi usein kutsuttu varhaisperuna on alkukesästä nostettu keskenkasvuinen peruna. Niissä on ohut kehittymätön kuori, jonka vuoksi ne kannattaa syödä mahdollisimman pian nostosta. Juuri maasta nostetuista perunoista kuori lähtee käsin hieromalla.

Uusi peruna taas on elo-syyskuussa nostettava uuden sadon peruna. Me valitsemme kattilaan Annabellea, joka on kiinteä ja kermaisen pehmeä tai klassista siikliä.

Uusia perunoita kannattaa varata noin kourallinen per syöjä.

Kesän ensimmäiset kotimaiset pikkupotut syödään voin kera suoraan kattilasta. Seuraavat nautitaan sillin kanssa.

Vakuumiin pakattuja kotimaisia matjessillifileitä löytyy meidän jääkaapista koko kesän. Mausteliemessä kypsennetty makean pehmeä matjessilli on herkullista sellaisenaan, mutta siitä saa tehtyä myös herkullisia maustettuja sillejä.

Smetanasilli on Kian suvun reseptiaarre. Sitä nautitaan pitkin vuotta, ainakin vappuna, juhannuksena ja jouluna. Kutsumme sitä “sillivihaajan silliksi”, sillä tällä reseptillä on käännytetty paljon epäileviä puolelleen.

Tänä juhannuksena valmistamme sen seuraksi raikkaan sitruunaisen limoncellosillin ja kirpeän-tulisen raparperi-jalapenosillin. Nämä kolme sillireseptiä ovat sekoitusta vaille valmiit, mutta paranevat vain seuraavaan päivään.

Sillireseptit valmistuvat nopeasti, mutta paranevat maustuessaan ainakin muutaman tunnin.

Pöydän kaunistaa niittykukkien lisäksi myös voiruusu. Sen tekeminen on ollut Kian tehtävä pikkutytöstä lähtien.

Voista vedetään juustohöylällä ohuita siivuja, jotka muotoillaan kauniille pienelle lautaselle ruusun muotoiseksi. Päälle ripotellaan sormisuolaa.

Voiruusu on helppo syötävä koriste juhannuspöytään.

Näin keität onnistuneet varhaisperunat

Varaa perunoita kourallinen per syöjä. Valitse mahdollisimman samankokoisia perunoita, jotta ne kypsyvät samaan aikaan. Pese ja hiero multa perunoista hellävaraisesti pois. Keitä vesi kattilassa ja lisää karkeaa merisuolaa 1/2 rkl per litra. Lisää veteen myös muutama tillinvarsi. Laske perunat kevyesti poreilevaan veteen ja keitä 10–15 minuuttia koosta riippuen. Vettä tulee olla niin, että perunat juuri ja juuri peittyvät. Kokeile kypsyyttä cocktailtikulla ja kaada vesi pois mieluummin liian aikaisin kun liian myöhään. Peruna jatkaa vielä kypsymistä tähän jälkeen. Valuta vesi pois ja peitä kattila hetkeksi keittiöliinalla tai talouspaperilla jotta ylimääräinen kosteus haihtuu pois ja lämpö tasaantuu. Lisää hienonnettu tilli perunoiden päälle ja nauti heti.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.