Grillattu kala on parasta kesäruokaa – se valmistuu pikaisesti ja on sopivasti kevyttä. Lisäksi mökkirannasta pyydetty tai lähikalastajalta hankittu kala on lähiruokaa parhaimmillaan.

Moni kokee kalan grillaamisen kuitenkin haastavaksi. Kalan ehkä pelätään tarttuvan kiinni grilliin tai kypsyvän liiaksi.

Kalan grillaamista ei kannata arastella: se onnistuu hyvin, kun puuhassa muistaa muutaman niksin.

Rasvaiset kalat, kuten lohi, kirjolohi ja taimen, kypsyvät grillissä kokonaisina fileinä tai annospaloina. Kalasta irtoava rasva saattaa leimauttaa grilliin kunnon tulen, joten grillaaminen onnistuu parhaiten parilalla tai alumiinifolion tai -vuoan päällä.

Kalan grillaamisessa tärkeintä on tutkailla kalan kypsyyttä. Etenkin vaalealihainen vähärasvainen kala kuivuu nopeasti. Kypsennä kalaa keskilämpöä miedommalla lämmöllä. Aluksi kalaa kypsennetään epäsuoralla lämmöllä eli niin, ettei lämmönlähde osu kalaan. Lopuksi kalalle voi grillata herkullisen ruskean paistopinnan kypsentäen sitä hetken kovemmalla lämmöllä.

Kannattaa muistaa, että grillaamisessa reseptien kypsennysajat ovat vain suuntaa antavia, sillä kypsennykseen kuluva aika riippuu muun muassa grillin lämpötilasta. Varmista kypsyys kokonaisesta kalasta esimerkiksi selkäevästä. Jos selkäevä irtoaa helposti nykäisemällä, kala on kypsää.

Kalat kannattaa nostaa grillistä kypsymästä mieluummin liian varhain kuin myöhään, sillä kala jatkaa kypsymistä vielä grillistä ottamisen jälkeen. Paras lopputulos tulee, jos maltat kääräistä kalat vielä hetkeksi folion sisälle tekeytymään ennen tarjoilua.

Suomut suojaavat grillattavaa kalaa. Kala kannattaa siis grillata suomuineen, jos kalan nahkaa ei ole tarkoitus syödä. Tällöin mausteet ja marinadit valellaan vasta kalalle, kun siitä on nahka poistettu. Pehmeäsuomuisia lohikaloja tai muikkuja ei tarvitse suomustaa, vaikka aikoisikin syödä kalan nahkoineen päivineen.

Suomustetun kalan nahka paistuu grillissä rapean maukkaaksi. Suomustetun kalan kypsennyksessä pitää olla tarkkana, ettei kala pala ja kuivahda – eikä toisaalta tartu kiinni paistoalustaan. Varminta on valella kypsyvälle kalalle öljyistä marinadia. Suomustetut kalat kannattaa kypsentää parilalevyn päällä, reippaassa öljyssä muurikalla tai alumiinifolion päällä.

Maukkain kala on sopivasti suolattua. Tasaisin lopputulos tulee, kun annat perattujen ja suomustettujen kokonaisten kalojen tai kalafileiden olla suolaliemessä ennen grillaamista.

Tee se näin: Keitä 1 l vettä ja liuota siihen 1 dl karkeaa merisuolaa. Jäähdytä liemi. Nosta peratut ja suomustetut kalat tai kalafileet suolaliemeen noin 20 minuutiksi. Jos kaloja on paljon, tee suolaliemi tuplana.

Kun kalat ovat suolautuneet, nosta ne liemestä, huuhtaise nopeasti kylmällä vedellä ja pyyhi pinta kuivaksi talouspaperilla. Jos haluat marinoida kalat, suolaamista ei tarvitse tehdä. Silloin kalojen annetaan maustua marinadiliemessä vähintään puoli tuntia ennen grillaamista.

Sivele marinadia kalalle myös kypsentämisen aikana riittävän usein, niin kala pysyy mehevänä.

Grillissä kypsennettävät siiat saavat makua sinappisesta marinadista.

Oheiset sinappisiiat kypsennetään grilliparilalla leivinpaperin päällä, jolloin suomustettujen siikojen nahka ei tartu kiinni parilaan. Kannattaa olla kuitenkin tarkkana, ettei leivinpaperi joudu kosketuksiin tulen kanssa.

Siiat voi grillata täytettyinä myös halsterissa. Sivele täysjyväsinapista, sitruunasta ja ruohosipulista valmistettua marinadia siioille ahkerasti kypsentämisen aikana pitkävartisella sudilla. Öljyinen marinadi maustaa ja pitää kalan kosteana.

Lohi kypsyy grillissä upean meheväksi, kun sidot lohiviipaleet karhulangalla yhteen lihapuolet vastakkain. Älä poista nahkaa, sillä se pitää kalan kasassa, ja grillissä nahka paistuu syötävän rapeaksi.

Kääntele lohipakettia kypsennyksen aikana muutamia kertoja niin, että paistopintaa tulee joka puolelle.

Lohipalat voi toki grillata myös halsterin sisällä tai parilalla ensin nahkapuolelta lähes kypsäksi, ja sen jälkeen pikaisesti lihapuolelta. Paholaisen hillosta ja öljystä tehty marinadi maustaa lohet maukkaiksi.

Pienemmät kalat on helpointa kypsentää halsterissa.

Pikkukalojen grillaaminen onnistuu parhaiten halsterilla, jolloin kaloja voi helposti käännellä ja kypsyminen on tasaista. Kalat ja halsteri öljytään ennen kypsentämistä, jotta kalat eivät tartu kiinni halsteriin.

Yrttinen salsa verde -tahna levitetään kypsien ahventen päälle. Tässäkin ohjeessa kalat suomustetaan ennen kypsentämistä, koska rapeaksi grillattu ahventen nahka on todella maukasta.

Peratut ahvenet voi kypsentää halsterissa tietysti myös suomuineen. Silloin nahka repäistään kypsän kalan päältä, ja salsa verde -tahna lusikoidaan ahvenille.