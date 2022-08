Kiinankaali on monipuolinen ja oikein valmistettuna herkullinen kasvis. Moni kuitenkin karttaa sitä.

Kiinankaali on hyvin valmistettuna herkullinen kasvis, joka on kuitenkin harmittavan huonossa maineessa. Kiinankaali lienee monille tuttu ainoastaan kouluruokalan salaattipöydästä tölkkiananaksen kaverina, mutta kiinankaalista on moneen muuhunkin. Jos olet ajatellut, että et erityisemmin välitä kiinankaalista, kannattaa kokeilla näitä reseptejä.

Kiinankaali ei yleensä ole parhaimmillaan raakana, vaan se kannattaa valmistaa huolella. Kiinankaali kestää hyvin kuumennusta, ja se onkin herkullisimmillaan pitkään uunissa haudutettuna, nopeasti pannulla paistettuna lämpimissä nuudeliruoissa sekä korealaisessa hapatetussa kaalisalaatissa eli kimchissä. Trendikkään paksoinkin voi resepteissä mainiosti korvata edullisemmalla kiinankaalilla.

Kiinankaalia saa kotimaisena lähestulkoon ympäri vuoden, mutta tuoreimmillaan kaali on sesonkiaikaan kesä–lokakuussa. Kannattaa tutustua myös hieman harvinaisempaan kiinankaalin punaiseen lajikkeeseen, jolla saa ruokiin lisää väriä.

Uunissa pitkään hautunut kiinankaali on herkullista ja mehevää. Kaalille tehdään sopivasti tulinen maustetahna tomaattisoseesta, harissa-tahnasta ja Lähi-idän keittiöstä tutuista mausteista. Kikherneillä höystetty uunikiinankaali tarjotaan tulisuutta taittavan lempeän makuisen kauraranskankerman ja tuoreiden yrttien kanssa.

Nuudeleiden joukossa on kiinankaalia ja tahinikastiketta.

Kiinankaali on herkullista myös nopeasti paistettuna! Oheisen nuudeliruoan juju on tuhdissa tahinikastikkeessa, joka saa potkua inkivääristä ja chilikastikkeesta. Kaupasta kannattaa valita tähän ruokaan nimenomaan vaaleaa tahinia, sillä se on kuorimattomista seesaminsiemenistä valmistettua tummaa tahinia lempeämmän makuista.

Vegaaninen kimchi sopii myös kala-allergikoille, sillä perinteisesti reseptissä oleva kalakastike on nyt korvattu soijakastikkeella.

Korealainen tulinen hapatettu kaalilisuke kimchi valmistuu kotikeittiössä myös mutkat oikoen. Tämä kimchi maistuu kaikille, mutta sopii vegaanien lisäksi myös kala-allergikoille, sillä kalakastike on tässä reseptissä korvattu soijakastikkeella. Kimchiä varten kannattaa tutustua aasialaisia elintarvikkeita myyviin liikkeisiin, sillä niistä löytyy varmimmin korealaisia chilihiutaleita sekä retikkaa.