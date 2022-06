Nakukakkujen ja suklaapikkuleipien Bakerika leipomo-kahvila on erityisesti nuorten tyttöjen suosiossa.

Pikatesti Bakerika Missä? Fredrikinkatu 25. Milloin? Ke–pe 11–18, la–su 10–16. Paljonko? Kakkupala 6 e, cappuccino 4,5 e, bagel 10 e. Esteetön? Ei.

Fredrikinkadun legendaarisen Brooklyn Bakeryn aika on ohi. Paikalla on tätä nykyä Bakerika, jonka vitriinistä löytyy edeltäjänsä tapaan myös kuppikakkuja.

Keskiviikkoiltana piskuisen kahvilan asiakaspaikat ovat lähes täynnä. Kahvila-leipomon värimaailma on vessaa myöten taivaansininen. Kakkutaivasta valaisevat kumpupilviä muistuttavat kattolamput.

Tiskin takana hyörii kahvilan 25-vuotias perustaja Erika Poussa, ja keittiöstä löytyy toinen työntekijä. Asiakkaat kyselevät mahdollisuuksista tilata kakkuja juhliin.

17-vuotiaana ensimmäisen oman catering-yrityksensä perustanut Poussa kertoo haluavansa kahvilan toimivan käyntikorttinaan. Hän on tunnettu erityisesti “nakukakuistaan” – täytekakuista, joiden kerrokset saavat kuultaa kuorrutuksen läpi.

Tiskin skarppiudesta ja kompaktiudesta on annettava pisteet. Täällä ei ole sorruttu yltiötäyteen leivosvuoreen ja jokaiselle jotakin -konseptiin. Erilliseltä listalta voi tilata tuoreeltaan tehtävät annokset, joista löytyy paljon myös suolaisia vaihtoehtoja. Avobagel sekä kolmikerroksinen porkkanakakku lähtevät testiin.

Suklainen nakukakku kuuluu Bakerikan suosituimpiin leivonnaisiin.

Pistaasipähkinöin koristellun porkkanakakun kerrokset ovat epätasalaatuiset: on raakaa, turhan tiivistä mutta myös täydellistä. Pohjakerros on kostein ja ilmavin, sellainen, jollaisen kakun jokaisen kerroksen toivoisi olevan. Sinänsä mehevä vaniljakreemi saisi olla kermaisempaa. Maut ovat kohdallaan mutta rakenteissa riittää hiottavaa. Joskin lähes koko elämänsä kakkuja leiponeen Poussan uskoisi taitavan molemmat. Ehkä suosio ja kiire ovat yllättäneet rohkean yrittäjän.

Cappuccinon vaahto on ohuehko, mutta sellaista paksusta vaahdosta tunnettu juoma nykyisin tuppaa olemaan. Kahvi tulee Bakerikaan lauttasaarelaiselta Rostilta. Espressopapuina on intialaista robustaa, joka on maultaan rouhea ja karvaan suklainen. Kepeästi mausteisen porkkanakakun kanssa kahvi menettelee, tummanpuhuvan suklaakakun kanssa se olisi nappiosuma.

Bagelin hinta (10 e) tuntuu hieman korkealta verrattuna helsinkiläisten artesaanibageleiden hintatasoon. Bakerikan sitkoisa ja unikonsiemenillä päällystetty bagel on paahdettu. Hempeä ricotta paahdettujen kirsikkatomaattien ja tuoreen basilikan kanssa on klassikko, joka on valmistettu pieteetillä ja silmäniskun kera, sitruunankuori ricotan kanssa tuo kesän kielelle. Ensi kertaan ja mieltä kutkuttamaan jää early bird -muffinssi, joka kätkee sisäänsä kevyesti keitetyn kokonaisen kananmunan.

Poussan matka tähän pisteeseen on ollut sisukas. Harkinta ja taitojen karttuminen näkyy, sillä intohimoisesti leivontaan suhtautuvalle Poussalle näyttää jo löytyneen kanta-asiakaskunta. Juuri ennen sulkemisajankohtaa eräs asiakas on kävelemässä paikan ohi, mutta kääntyy takaisin ja toteaa jo ovella: “Mun on pakko hakea vielä päivän toinen pala.”