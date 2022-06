Olo Groupin uutuus tarjoaa savua, villiyrttejä ja kaikkea, mikä nyt on ravintolamaailmassa pinnalla.

Brasa ★★★ Missä? Aleksanterinkatu 22. Milloin? Ma 17–24, ti–pe 11.30–14 ja 17–24 , la 16–24. Paljonko? Alkuruuat 14–18 e, pääruuat 25–33 e, jälkiruuat 10–21 e. Esteetön? On. Nouto tai kuljetus? Ei.

Jos haluat tietää, mikä on pinnalla ravintolamaailmassa, kannattaa vilkaista Senaatintorin laidalla keväällä avatun Brasan menua.

Tarjolla on avotuligrilli, savuisia ruokia, misotahnaa, luonnonyrttejä, yuzu-kastiketta ja vivahteita sekä Japanin että Välimeren keittiöistä. Löytyypä ravintolasta kovin trendikäs raakakypsennyskaappikin.

Brasa sijaitsee entisen Chapter-ravintola tiloissa. Sisustuksen värimaailma on rauhoittavan rusehtava. Ilmastointi on hyvä, eikä avogrillistä leviä savua ainakaan pääsaliin.

Brasassa on monenmoista ruokaa tarjolla. Testikäynneillä keskityn lähinnä päämenuun. Erikoismenun yli 500 euroa kilolta maksavat pihvit jätän testaamatta.

Alkupalaksi otan kiiltäväksi kuorrutettua kotimaista kateenkorvaa (18 e), jonka seuraksi päärynä ja karamellisoitu sipuli sopivat hyvin.

Hieman tonnikalaa muistuttavasta hamachi-kalasta tehty raakakala-annos (16 e) on kaunis. Siinä on ohuita kyssäkaalin siivuja, makean hedelmäistä ancho-chiliä ja yuzu-kastiketta. Kokonaisuus on yksinkertainen ja toimiva.

Raaka kala-annos hamachista kyssäkaalin ja yuzu-kastikkeen kanssa on yksinkertainen ja maukas.

Ravintola ei tee leipäänsä itse, vaan tarjolla on Ph7-leipomon varsin mitäänsanomatonta vaaleaa leipää, josta pitää veden kera vieläpä maksaa viisi euroa.

Pääruuaksi valitsen kuhaa (31 e), joka on liiankin kostea eikä kalaan ole tarttunut tarpeeksi toivottua halstrauksen makua. Parsaliemi on yllättävän laiha, mutta sen hapokkuus tulee esille, kun lientä kaataa riittävästi kalan päälle.

Perunat ovat napakaksi grillattuja varhaisperunoita. Lisuke maistuu vaikkakin suolaa ei juurikaan ole.

Välikyljyksessä (33 e) maistuu kunnon puugrillin maku, mutta myös vivahdus hienoisen kitkerää kuusen makua.

Brasan ruoissa maistuu grilli ja savu.

Liha on lähes läpipaistettu ja haalea saapuessaan pöytään. Lisukkeena on iso kasa mainioita hiillostettuja maa-artisokkia ja luonnettaan etsivää chimichurri-yrttikastiketta. Rasvaisesta possunlihasta valmistettu nduja-voi on tuhtia, mutta sopii grillatun lihan kanssa.

Tarjoilu on aika sekavaa. Meille ei esimerkiksi tarjottu lainkaan saatavilla ollutta parsa-menua. Ravintoloiden työvoimapula näkyy, mutta tunnelma pysyy tarjoilijoiden alkukankeudesta huolimatta hyvänä.

Seuraavalla kerralla tilaamme jaettavaksi tomaattiannoksen (14 e), jossa on raikkaita vihreitä tomaatteja ja kirpeän makeita tomatillo-hedelmiä. Vahva chili tahtoo peittää alleen mainion annoksen muut maut.

Chiliä rauhoittaa mukana tullut kasa viileän raikasta ja kermaisen pehmeää italialaista stracciatella-juustoa.

Toinen alkupala on kampasimpukka (15 e), jossa on vahvasti sieneltä maistuva hivelevän hyvä kastike.

Pääruokana on valkoista parsaa (26 e), jossa on kaunis grillipinta. Parsa ui aivan liian vahvassa etikkaliemessä. ”Silmät kiinni en edes tietäisi, että syön parsaa”, sanoo vieraani.

Lisukkeena on perunan, parsan ja kyssäkaalin pikkupalasista tehty hakkelus, johon on sekoitettu karhunlaukasta tehtyä pestoa.

Kotikutoisen makuisesta annoksesta uupuvat kontrastit ja happoisuus. Lopputulos on kuin ystävän tuoma nyyttikestiruoka, jota on pakko kehua, vaikka ei mieli tekisi.

Toisena pääannoksena otamme grillatuista simpukoista tehdyn padan (28 e), jossa on happaman hurmaava vaikkakin hivenen ylisuolainen simpukkakastike.

Asiakkaille ei kylläkään pitäisi tuoda simpukoita, jotka eivät ole auenneet.

Brasa kuuluu huippukokki Pekka Terävästä tunnettuun Olo-ravintolakonserniin. Olo Group on ollut yleensä varma laadun mittari, mutta Brasassa useiden annosten maut eivät lähteneet testikerroilla lentoon, vaikka ravintolapäällikkönä toimii taitavaksi tunnustettu Taneli Korsiala.

Ravintolassa on jotain yliyrittämistä ja ylitrendikkyyttä. Ideoita sinänsä riittää, mutta maut etsivät vielä uomaansa.

Brasan pääsali on sisäpihan puolella.

