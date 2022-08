Punavuoren uusi ”ruokala” on kutsuva ja helposti lähestyttävä.

Pikatesti Levain Merikortteli Missä? Pursimiehenkatu 29–31. Milloin? Ma–pe 8–18, la 8.30–18, su 9–17. Paljonko? Vaihtuvat arkiannokset 15,50–18,50 e, muut annokset 6–32,50 e, kahvi 3,10 e. Esteetön? Kyllä.

BW-ravintoloiden Levain-leipomon Kankurinkadun tilat jäivät liian pieniksi. Tämän vuoksi se muutti maaliskuussa muutaman sadan metrin päähään uusiin sadan asiakaspaikan tiloihin. Syntyi Levain Merikortteli.

Paikan konsepti on tällä hetkellä suosittu ”eatery”, suomeksi ruokala. Inspiraatiota on kuulemma haettu San Franciscon leipomoista, joissa voi nauttia ruuasta ja seurasta pitkälle iltapäivään. Eaterystä tulee mieleen, että ruoka on pääasia ja että vaihtoehtoja löytyy jokaiseen makuun. Nimityksellä ravintola haluaa todennäköisesti viestivän myös rentoa tunnelmaa – aidosti tai väkinäisesti.

Merikortteli on lounasaikaan täynnä. On perheitä, läppärikansaa, ystävyksiä ja yksi polttariseurue. Puheensorina on huumaava. Varsinkin, kun takana ovat hiljaiset koronavuodet.

Arkisin aamupäivästä iltaan tarjoiltava eatery-menu vaihtuu viikoittain. Tarjolla on aina keitto, salaatti, kasvis- sekä lämmin ja ruokaisampi liha-annos. Koko päivän saatavista annoksista löytyy esimerkiksi puuro, munakas, pannukakut sekä tietenkin vitriinituotteet. Egg sandwich kuulostaa herkulliselta. Testaamme sen pinaatilla sekä peruna-parsa-salaatin. Jälkkäriksi kahvien kanssa Levainin suosittu pastel de nata -leivos sekä kahvi-suklaa-keksi.

Vanukastäytteinen pastel de nata -leivos (kuvassa oikealla) on Levainin makeiden leivonnaisten suosikkituote.

Punavuoren näillä kulmin tapahtuu koko ajan. Tammikuussa avannut Levainin naapuri Forza kylpee suosiossa (ja syystäkin). Korttelin vakikalusteisiin on jo vuosia kuulunut Moko Market ja Kaffa Roastery. Alkusyksystä kompleksiin avautuu elokuvateatteri Riviera, johon haetaan paraikaa kokkia ja ”viinityyppiä”. Pieteetti on päivän sana.

Kahvilassa on asiakaspaikkoja kahdessa kerroksessa.

Saamme ruuat nopeasti. Moninkertainen munakas on pehmeän briossisämpylän välissä yhdessä srirachakastikkeen, kevyesti paistetun pinaatin ja cheddarin kanssa. Leipä on tyydyttävä: briossi on unelmanpehmeä, ja kananmunaa on riittävästi. Sriracha maistuu hennosti, kun sitä kovasti etsii. Pieni hapan lisäke, kuten pikkelöidyt sipulit tai etikkakurkku olisivat tehneet tehtävänsä muuten melko rasvaisessa annoksessa.

Parsasalaatti on kanssatestaajan mukaan täydellinen näin. Simppeli, harkittu ja hyvät maut. Marinoitu punasipuli ja manchego tasapainottavat toisiaan. Kylmän pekonin kanssa on aina vaara, että rasva jää ikävästi pyörimään kitalakeen. Koska pekonia on hillitysti, sen rasvaisuus ei pääse häiritsemään. Nälkäisemmälle ruokailijalle toinen leipäsiivu olisi tarpeen.

Portugalilainen maitovanukas-leivos on hyvän kokoinen. Täyte on silkkinen ja pinnalta sopivasti karamellisoitunut, taikina lehtevä. Kahvikeksi on mureneva ja suklaahiput mukavan karvaita kahvin kanssa, suolaakaan ei ole unohdettu.

Kaffa Roasteryltä saapuva kahvi on keskipaahtoinen. Mausta löytyy mansikkaa ja paahteisuutta. Cappuccino on harmillisen kuuma ja vaahto höttöistä, mutta tällaisia Helsingin kahviloiden cappuccinot tuppaavat olemaan.

Lähtiessäni kurkistan leipomoon. Siellä isohko tiimi nauttii päivän urakan jälkeen nauraen kahviaan. Hyvä tunnelma välittyy saliin. Tänne voisi kuvitella tulevansa monenlaisella porukalla ja mihin kellonaikaan vain. Ja se rentous? Se tuntuu aidolta.