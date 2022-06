Ruokatoimittaja Venla Rossin suurin herkku ovat osterit. Helsingissä niitä voi nykyään nauttia ostosten lomassa, after workilla tai pitkän kaavan mukaan.

osterit ovat monelle edelleen liian outo juttu. Vain hetkeä aiemmin elossa olleen nilviäisen imaiseminen kokonaisena suuhun ei ymmärrettävästikään innosta kaikkia. Mutta niin ajateltiin aikanaan myös sushista, ja kuinkas sitten kävikään.

Miltä osteri maistuu? Vaikka miltä! Kuoren sisältä löytyvä neste hörpätään ensin. Se tuo mieleen meren: suolaista ja raikasta. Itse osterin aromi taas on täyteläinen ja pähkinäinen, jopa umaminen.

Eri lajikkeet poikkeavat toisistaan niin kokonsa kuin makunsa puolesta. Suomessa tutuimpia ovat ranskalaiset, mutta ostereita kasvatetaan nykyään joka puolella maailmaa. Helsingin ravintoloihin tuodaan herkullisia yksilöitä muun muassa Norjasta ja Ruotsista.

Osterikasvatuksen myötä on poistunut vanha sääntö siitä, että ostereita olisi syytä syödä vain talvisaikaan. Osterien viljely on ympäristöystävällistä, ja eettinen kuluttaja suosii nykyään kasvatettuja ostereita pohjatroolattujen sijaan.

Osteri on kuin samppanja: se sopii jokaiseen tilanteeseen. Helsingissä ostereiden tarjonta on koko ajan lisääntynyt, ja nykyään niitä voi nauttia niin baareissa, kauppahallissa kuin valkoisten pöytäliinojen ravintoloissa.

E. Erikssonin osteribaari Vanhassa kauppahallissa tarjoaa helpot puitteet osterien maisteluun.

E. Erikssonin osteribaari

Missä? Vanha kauppahalli, Eteläranta

Paljonko? Osterit 4 e kpl, muut annokset 7–25 euroa.

Mikä? Kalakaupan pikkuruinen osteribaari Vanhan kauppahallin vilskeessä. Tarjolla ostereita, kalakeittoa, merellisiä tapaslautasia ja E. Erikssonin suosittuja kala- ja äyriäisleipiä. Meren herkut voi nauttia oluen, valkoviinin tai samppanjan kanssa.

Tuoreet osterit tarjoillaan E. Erikssonin osteribaarissa minimalistisesti: lisukkeena on ainoastaan sitruunaviipale.

Miksi? Kauppatorin kupeessa sijaitseva Vanha kauppahalli tulee usein leimattua turistipaikaksi. Toki hallin käytävillä poukkoilee pontevia matkailijoita, mutta tarjonta on aivan liian hyvää jätettäväksi vain heille.

Hietalahden hallista Vanhaan kauppahalliin muuttanut E. Erikssonin osteribaari on Helsingissä ainut laatuaan. Viisi pientä pöytää ja muutama paikka nojailutiskillä – tämän simppelimmäksi ostereiden nauttiminen ei tule. Kauden tuoreet osterit tarjoillaan täällä minimalistisesti: lisukkeena on ainoastaan sitruunaviipale. Mutta kun tavara on tuoretta, mehukasta ja taiten käsiteltyä, ei sitäkään oikeastaan tarvita.

Baarin puolella tarjotaan lähinnä ranskalaisia, kasvatettuja ostereita. Neljä euroa kappaleelta maksavat herkkupalat tarjoavat virkistävän herkkuhetken ostosten lomassa. Myös avaamistekniikka on kalakaupan työntekijöillä hallussa, eikä herkuttelija joudu pyyhkimään huuliltaan kuortenpaloja. Käytävän toiselta puolelta samaa tavaraa voi ostaa kalatiskistä myös kotiin.

Osteribaariin on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa pieni uuni. Kun tämä toteutuu, tarjolle saadaan myös klassinen ranskalainen syysherkku: gratinoidut osterit.

E. Erikssonin osteribaarin huonoin puoli on sen pieni koko. Siksi käynti kannattaa ajoittaa arkipäivään ja lounasajan ulkopuolelle. Silloin tilaa löytyy todennäköisemmin.

Holiday Bar Katajanokalla.

Holiday Bar

Missä? Kanavaranta 7.

Paljonko? Osteriannos 24 e, muut annokset 12–39 e.

Mikä? Richard McCormickin luotsaama trendikäs fun dining -ravintola Katajanokan rannassa on keskittynyt kasvis-, kala- ja äyriäisruokiin. Iso ja aurinkoinen terassi houkuttelee ihmisiä kesäisin nauttimaan myös pelkästä juomapuolesta.

Miksi? Jos osterinsa haluaa nauttia after work -hengessä, Holiday on hyvä vaihtoehto. Paras paikka on ravintolan tiski ja suositeltavin ajankohta alkuilta. Paikan tunnelma häilyy nimittäin erityisesti kesäisin ja viikonloppuisin kivan eläväisyyden ja rasittavan hälyisyyden rajamailla. Ennen iltakuutta melutaso pysyy useimmiten kuitenkin sillä paremmalla puolella.

Osterit tarjotaan täällä viiden kappaleen setissä, jolla on hintaa kohtuulliset 24 euroa. Lisukkeet vaihtelevat. Välillä tarjolla on ananassalsaa, toisella kerralla marinoitua punasipulia. Jokin tulinen elementti Holidayn ostereissa on aina, ja se tuokin hauskan pienen potkun annokseen.

Koska Holidayssa tunnelma on pääasia eikä ruoka, annoksia ei esitellä eikä ostereiden lajiketta täsmennetä. Tuoreita ja hyvänmakuisia ne ovat silti aina. Mikäli osterit eivät koko seurueelle maistu, listalta löytyy myös muita samanhenkisiä vaihtoehtoja tonnikalatartarista, siikasashimiin ja cevicheen.

Ravintola Salutorget.

Salutorget

Missä? Pohjoisesplanadi 15.

Paljonko? Osterit 5e/ kpl tai kuuden osterin annos 25 e (ekstrakaviaari +2,50 e). Muut annokset 16–36 e.

Mikä? Perinteinen ravintolakaunotar ydinkeskustassa. Tarjolla kaikkea englantilaistyylisestä iltapäiväteestä pitkän kaavan illalliseen. Kaunis miljöö ja huomioiva palvelu.

Miksi? Ravintola Salutorget oli ennen muinoin Helsingin kaupungin rahatoimisto. Vanhasta pankkisalista muistuttavat jykevät pylväät, marmorilattia, puiset palvelutiskit ja takaseinän suuri ja kaunis lyijylasiteos Rahapuu. Kun kesäaurinko paistaa sen läpi, on selvää, ettei ostereita voi Helsingissä juuri kauniimmassa miljöössä nauttia.

Salutorgetin vahvuus on myös paikan monipuolisuus. Voi piipahtaa baariin puolelle tai terassille ja tilata kuohuviinin kanssa muutaman osterin – tai sitten niillä voi aloittaa pitkän illallisen sisällä salissa.

Salutorget on viime vuosina tullut tunnetuksi perinteisestä englantilaisesta iltapäiväteestään. Mikäli skonssit, kurkkuleivät ja leivokset nauttii kuohuviinin kera, niiden seuraksi sopii mainiosti myös muutama osteri. Osterit tarjotaan täällä punasipulivinaigretten ja sitruunan kanssa. Kahden ja puolen euron lisämaksulla annokseen saisi lisämausteeksi myös hieman kaviaaria. Tarjous muistuttaa siitä, että mielikuvien tasolla osterit kuuluvat edelleen niin sanottuun luksukseen. Ihan kuin hienoja ja kalliita ruokia olisi tarpeen syödä juuri siksi, että ne ovat kalliita. Maun puolesta osteri ei kaviaaria kaipaa.