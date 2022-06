Parempaa grilliviiniä liharuokien kylkeen kuin Pradorey Adaro 2018 on samassa hintaluokassa vaikea löytää, arvioi viiniasiantuntija Jouko Mykkänen.

Viikon viini on Pradorey Adaro 2018.

Pradorey Adaro 2018

Espanja, DO Ribera del Duero

Tuottaja: Pradorey

Rypäleet: Tempranillo

Hinta: 14,98 e

Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla kohtalainen, muualla hyvä

★★★★★

Mikä?

Kesällä meille ilmestyy uusi viinityyppi: grilliviini. Koska grillaus tuottaa ruokiin reilusti paahteisia ja savuisiakin makuja, tyypillinen grilliviini on makujen tasapainon vuoksi oltava ”tavallista” viiniä runsasmakuisempi. Sen tarvitse olla hienostunut – grillaus on rentoa puuhaa.

Kevyille ruoille, kuten kana ja erilaiset kasvikset, kannattaa valita esimerkiksi paahteinen tammitettu chardonnay. Tummempien lihojen ja rasvaisen porsaan täyteläisten makujen kanssa miellyttävä punaviini on yhtä lailla täyteläinen ja muhkea, kuten viikon viini Pradorey Adaro 2018. Se on peräsin Espanjan Ribera del Duerosta, joka tunnetaan laadukkaista ja voimakkaista punaviineistään.

Millainen?

Syvähkön rubiininpunaisessa viinissä on melko runsas tuoksu, jossa pääosassa ovat monipuolisesti erilaiset tummat marjat ja paahteinen mausteisuus. Maku on kuiva ja viinissä on ilahduttavan reilusti happoja, mikä takaa hyvän vasteen rasvaiselle liharuoalle.

Tanniineja on paljon, mutta ne ovat maukkaita. Maku on runsas, täyteläinen ja melko pitkä. Tummat marjat sekä jälkimaun karpaloinen ja lähes suklainen suutuntuma ovat todella herkullisia.

Mihin?

Tässä hintaluokassa tämän parempaa liharuokien grilliviiniä on vaikea löytää.